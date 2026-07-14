En redes, el festejo de Milei tras la confirmación del 1,9% de inflación de junio

Luego de que se conociera el dato oficial de inflación correspondiente a junio, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresar su satisfacción por el resultado informado y enviar un mensaje de respaldo al ministro de Economía, Luis Caputo.

La reacción del mandatario se produjo después de la confirmación de que la inflación del sexto mes del año fue del 1,9%, cifra difundida oficialmente y que motivó la publicación presidencial.

A través de sus redes sociales, Milei compartió un mensaje breve y directo dirigido al titular del Palacio de Hacienda. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO", escribió el Presidente, utilizando el apodo con el que habitualmente se identifica al ministro de Economía.

El mensaje fue difundido poco después de conocerse el dato oficial y constituyó la primera manifestación pública del mandatario tras la publicación del índice correspondiente a junio.

El respaldo a Luis Caputo

La publicación de Javier Milei estuvo centrada en destacar la labor del ministro de Economía luego de la difusión del indicador. El mensaje, breve pero enfático, reflejó el respaldo presidencial hacia Luis Caputo, a quien el mandatario dirigió de manera explícita sus palabras.

La expresión "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO" fue el contenido elegido por Milei para celebrar el dato de inflación correspondiente a junio, luego de que se confirmara la variación mensual del 1,9%.

La publicación fue realizada desde las cuentas oficiales del Presidente en las redes sociales, convirtiéndose en una de las primeras reacciones políticas tras conocerse el informe.

También hubo una publicación en Instagram

Además del mensaje difundido en otras redes sociales, Javier Milei también utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse al dato de inflación. En esa plataforma, el Presidente publicó una imagen de archivo en la que aparece abrazado junto al ministro Luis Caputo.

La fotografía estuvo acompañada por un mensaje en el que volvió a hacer referencia al resultado informado oficialmente. "La inflación sigue bajando, 1,9%", escribió Milei al compartir la imagen junto al titular del Ministerio de Economía.

Con esa publicación, el mandatario volvió a destacar el dato correspondiente a junio y reforzó el reconocimiento expresado previamente hacia Caputo.

Las publicaciones tras el dato de junio

Las expresiones del Presidente se conocieron inmediatamente después de la difusión del dato oficial de inflación correspondiente al sexto mes del año.

Las dos publicaciones tuvieron un eje común: el reconocimiento al ministro de Economía y la referencia directa al porcentaje informado para junio. Por un lado, Milei utilizó un mensaje breve para felicitar a Caputo y, por otro, acompañó una fotografía junto al funcionario con una frase en la que resaltó el registro del 1,9%.

Ambas publicaciones fueron realizadas desde las cuentas oficiales del mandatario en redes sociales.