El IES de Belén abrirá una extensión áulica en Corral Quemado

En el marco de su visita al norte de Belén, el gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con la comunidad educativa de Corral Quemado y el IES de Belén para avanzar en la apertura de una extensión áulica en la localidad.

En dicha ocasión, el Gobernador anunció que esto se concretará en las próximas semanas y posibilitará que muchos jóvenes y adultos del norte del departamento Belén puedan continuar sus estudios superiores más cerca de sus comunidades.

Se debe mencionar que, la Extensión Áulica se logra gracias al trabajo conjunto de la comunidad educativa de Corral Quemado y el Ministerio de Educación, ante el cual se presentaron los correspondientes informes técnicos, estudio de factibilidad y gestiones inherentes para el nivel.

En los próximos días se definirán fechas de preinscripción en la Tecnicatura Superior en Procesos Mineros, carrera a dictarse en la extensión de Corral Quemado. De esta manera, el IES Belén suma una nueva extensión a las que ya tiene en Hualfín y Londres.

Desde la comunidad manifestaron que "es un gran logro que nos emociona y nos recarga de energías para poner en marcha todo lo necesario desde nuestra institución para brindar el acompañamiento técnico y pedagógico necesario a los futuros estudiantes y a toda la comunidad. Agradecemos al Ministerio de Educación este nuevo compromiso que con mucho empeño llevaremos adelante".