El intendente de Andalgalá recibió su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus

En el día de hoy, el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba, recibió su primera dosis de la vacuna contra el Covid-19. El intendente no recibió antes la vacuna ya que manifestó que esperaba que primero se vacunen los esenciales en la comuna y recién el iba a recibir su dosis.

En su cuenta social de Facebook, el intendente manifestó: "Hoy llegó mi turno, clase 86, pude hacerlo antes, pero dije que no, que mientras mis empleados esenciales no estén vacunados no lo haría. Luego el sistema cambió y la vacuna Gracias a Dios está llegando a todos.

Esperé mi turno, charlé con los vecinos y como todos miré con recelo la aguja.

En medio de todo eso, sentí esperanza, como todos ustedes, para poder abrazarnos pronto".

El intendente en estos días estuvo en la reinauguración de la plaza 9 de Julio de la comuna con refacciones que hicieron donde cuenta con la instalación de bancos inclusivos para las personas con discapacidad motriz.