El ministro Kulfas llegará mañana a Catamarca

El ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y miembros de su gabinete llegarán mañana a la Provincia para participar de la inauguración de la primera etapa de obras de recuperación y refuncionalización del Parque Industrial El Pantanillo, y de la apertura de la fábrica Indumentaria Catamarca, ubicada en la ex planta de la fábrica 12 de Octubre, además de la puesta en funcionamiento de una ampliación en la textil Fibran Sur, ex Alpargatas.

Además, los funcionarios participarán por la tarde de una Mesa de Trabajo para el Fomento y Desarrollo de la Industria del Conocimiento, donde también habrá importantes anuncios para este sector.

El Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, que conduce Lisandro Álvarez, se encuentra en los preparativos para estos importantes acontecimientos que son exponentes de principales objetivos de la gestión provincial de Raúl Jalil, como son la generación de empleo genuino y el crecimiento de la industria catamarqueña como uno de los motores de la economía.

Las obras de El Pantanillo se concretan a partir del aporte nacional gestionados por el ministro Álvarez, a través del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, siendo Catamarca la primera provincia que cumple con la primera etapa de obras.

Por otra parte, también se inaugurará la fábrica Indumentaria Catamarca, conformada por la asociación de 5 importantes marcas como Jazmín Chebar, Azzaro, Gepetto, Grisino y Bilabong-Element-Juice. Lo más destacado de esta inauguración es que se hace en el espacio físico que perteneció a la fábrica 12 de Octubre, que cerró a comienzos de 2019, y ahora vuelve a albergar a muchos de los trabajadores que habían quedado en la calle.

Los funcionarios nacionales y provinciales también participarán de la apertura de una importante ampliación en la planta de Fibran Sur, ex Alpargatas, recuperada el año pasado por el importante grupo empresario ante gestiones del gobierno provincial.