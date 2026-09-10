El MST reclamó por Peñas Negras frente a Minería y denunció represión

Un reducido número de personas identificadas con el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se manifestó este jueves frente al Ministerio de Minería de Catamarca para marcar su postura en relación con el conflicto registrado en Peñas Negras.

La movilización tuvo como eje central el rechazo al avance de la actividad minera en ese territorio y las denuncias vinculadas con la situación que atraviesan pobladores de la zona. Durante la protesta, Alejandra Figueroa, referente del MST, acusó directamente a la Policía de ejercer represión contra las familias que viven en las montañas y que, según sostuvo, se oponen a la instalación de proyectos mineros.

El planteo del espacio político se produjo en un contexto marcado por versiones contrapuestas respecto de lo ocurrido en Peñas Negras. Mientras desde el MST se sostiene que existe una situación de represión y que las familias atraviesan un conflicto derivado del avance de empresas mineras, desde la conducción de la Policía de Catamarca se rechazaron categóricamente esas denuncias.

La denuncia del MST: 30 familias en las montañas

Durante la manifestación, Figueroa puso el foco en la situación de 30 familias que viven en las montañas, a quienes identificó como protagonistas de la resistencia frente a la instalación de la actividad minera.

"Treinta familias que viven en las montañas están siendo reprimidas. Porque no aceptan que la minería se instale en ese territorio", afirmó la referente del MST.

Según su planteo, el conflicto no se limita a una discusión sobre la presencia de empresas, sino que involucra directamente a los pobladores que buscan defender el territorio en el que viven. En ese sentido, cuestionó la postura que atribuyó al Gobierno y sostuvo que existiría un intento de ocultar la situación denunciada.

"Acá hay que decir algo, el gobierno trata de ocultar que hay represión y un abandono total porque lo que están tratando de hacer es de instalar la minería en Peña Negra a pesar de que no hay consenso social. Esto es muy grave", manifestó Figueroa.

De esta manera, el MST vinculó la situación de las familias de Peñas Negras con el avance de proyectos mineros y planteó que la instalación de empresas se estaría produciendo sin consenso social, de acuerdo con la denuncia formulada durante la protesta.

El cuestionamiento a la instalación de empresas

Otro de los ejes de las declaraciones de Figueroa estuvo relacionado con la responsabilidad que atribuyó al Gobierno por la presencia de empresas en el territorio.

La referente del MST sostuvo que el Gobierno permitió que esas empresas se instalaran en Peñas Negras, situación que, según su interpretación, derivó en un enfrentamiento con los pobladores.

"El gobierno le permitió a estas empresas instalarse en ese territorio y lo que lleva a un enfrentamiento entre la empresa y los pobladores que tratan de defender su territorio", sentenció.

La respuesta del jefe de Policía

Las acusaciones de represión realizadas por el MST se contraponen con la posición expresada este miércoles por el jefe de Policía de Catamarca, comisario general Manuel Herrera, quien desmintió las denuncias y fue categórico al referirse a las versiones que circulaban sobre la situación en Peñas Negras.

"Es erróneo y falso todo lo que se dice", sostuvo Herrera al responder a las denuncias de represión. El jefe policial fundamentó su afirmación en la existencia de publicaciones y videos que, según indicó, se viralizaron durante las últimas horas. De acuerdo con su explicación, ese material mostraría una situación diferente de la que se estaba difundiendo mediante las denuncias.

"Hay publicaciones, incluso videos que se viralizaron que también muestra que no es lo que se está diciendo", señaló Herrera. De esta manera, desde la conducción de la fuerza policial se cuestionó la versión según la cual los efectivos habrían ejercido represión contra los pobladores. La postura oficial expresada por Herrera fue, en ese sentido, de rechazo directo a esas acusaciones.

Efectivos afectados a un servicio adicional

En sus declaraciones, Herrera también se refirió específicamente a la presencia de personal policial en el lugar del conflicto. El jefe de Policía explicó que los efectivos se encontraban trabajando en Peñas Negras, aunque realizó una aclaración respecto del carácter del servicio que estaban cumpliendo.

Según indicó, se trataba de personal policial afectado a un servicio adicional.

Este punto forma parte de la explicación brindada por la autoridad policial frente a las versiones sobre la intervención de la fuerza en el territorio. Mientras el MST interpreta la presencia policial y los hechos denunciados como una situación de represión contra las familias que rechazan la minería, Herrera sostuvo que "es erróneo y falso todo lo que se dice" y señaló que los videos y publicaciones viralizados permitirían observar una situación distinta.