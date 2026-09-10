Jalil anticipó que las elecciones en Catamarca serían "en octubre muy probablemente"

En la previa del comienzo de la Expo Catamarca, el gobernador Raúl Jalil visitó Algodonera del Valle, acompañado por Pablo Lavigne, secretario de Industria de la Nación. En ese contexto, el mandatario provincial volvió a plantear su buena relación con la gestión libertaria y aprovechó el contacto con la prensa para referirse tanto a cuestiones vinculadas con la actividad económica como al escenario político de cara a 2027.

La definición más concreta llegó al ser consultado sobre las elecciones del próximo año. Jalil sostuvo que el proceso electoral provincial se realizaría en octubre, aunque aclaró que todavía falta tiempo y utilizó una fórmula prudente para referirse al calendario.

"La elección va a ser en octubre muy probablemente", afirmó. El gobernador explicó que ya transmitió esa postura a distintos dirigentes. En particular, señaló que habló sobre el tema con Lucía Corpaci y Diego Santilli, además de haber planteado su posición ante otros dirigentes.

"Ya le dije a todos los dirigentes y lo he hablado con Lucía Corpaci, con Diego Santilli, que la elección va a ser en Octubre", expresó Jalil.

La definición se produjo luego de que fuera consultado por la oficialización de Encuentro Catamarca, el partido que tiene a su hermano Fernando Jalil a la cabeza. Frente a esa consulta, el gobernador evitó referirse específicamente a esa cuestión y concentró sus declaraciones en cuál es su postura respecto del momento en que deberían desarrollarse los comicios de 2027.

"Falta mucho tiempo"

En su explicación sobre el calendario electoral, Jalil también introdujo una consideración vinculada con el costo que implica realizar una elección separada de los comicios nacionales.

El mandatario señaló que siempre pensó que una elección, cuando se la separa de la Nación, representa un gasto importante. En ese sentido, planteó una comparación concreta entre el costo de organizar un proceso electoral y la posibilidad de destinar esos recursos a obras.

"Una elección si la separamos de la Nación cuesta mucho dinero, y yo prefiero hacer un puente que hacer una elección", sostuvo. A partir de ese planteo, volvió a remarcar que todavía queda un período extenso antes de llegar al proceso electoral y reiteró su expectativa respecto del mes elegido.

"Así que falta mucho tiempo y va a ser en octubre muy probablemente la elección", afirmó. De esta manera, la posición expresada por el gobernador queda centrada en la realización de los comicios durante octubre de 2027, aunque bajo la aclaración de que se trata de una previsión y que todavía resta tiempo.

El vínculo con la gestión libertaria

La referencia electoral formó parte de un contacto con la prensa en el que Jalil también volvió a destacar su buena relación con la gestión libertaria.

La presencia de Pablo Lavigne, secretario de Industria y Comercio de la Nación, durante la visita a Algodonera del Valle se produjo en el marco de una actividad previa al comienzo de la Expo Catamarca y sirvió como escenario para que el gobernador detallara parte del trabajo que se viene desarrollando en materia productiva.

Jalil explicó que están trabajando seriamente para que durante el próximo año avance un proyecto que venía siendo conversado con Lavigne y que también fue planteado al ministro Luis Caputo. El mandatario hizo referencia a cinco leyes especiales, entre ellas una vinculada con la Economía del Conocimiento, otra relacionada con el turismo, una tercera referida a la agroindustria y otra correspondiente al Clúster semillero.

Según explicó, el eje del trabajo está relacionado con el tratamiento de los Ingresos Brutos y con las excepciones contempladas en esas leyes especiales.

El problema de las empresas que no acceden a la exención

En su explicación, Jalil diferenció entre aquellas empresas que, por su generación, pueden acceder a la eximición de Ingresos Brutos y aquellas que no logran obtener ese beneficio.

El gobernador señaló que existen numerosas empresas que, debido a la generación que alcanzan, consiguen la eximición de Ingresos Brutos, mientras que otras no pueden acceder a ella. Sobre este último grupo hizo especial énfasis al considerar que se trata de empresas que necesitan mayor asistencia.

"Hay muchas empresas que por su generación que tienen logran la eximisión de ingresos brutos, en cambio que hay otras empresas que no lo logran", explicó. Y agregó que esas empresas son "las menos" y, al mismo tiempo, "son las que están menos preparadas y son las que más hay que ayudar".

A partir de esa situación, señaló que el Gobierno provincial está trabajando sobre esa problemática, vinculando el proyecto para el próximo año con la necesidad de contemplar a las empresas que actualmente no alcanzan los beneficios establecidos.

Empleo registrado y escenario hacia 2027

Durante el contacto con la prensa, el gobernador también hizo referencia a la evolución del empleo. Luego de señalar que "está creciendo el empleo registrado", las consultas derivaron hacia la situación política y la conformación de espacios partidarios con miras al próximo proceso electoral.

En ese marco apareció la referencia a la oficialización de Encuentro Catamarca, fuerza que tiene al frente a Fernando Jalil. Sin embargo, el mandatario evitó profundizar sobre ese punto y orientó sus declaraciones hacia el calendario electoral.

El escenario planteado por Jalil combina así dos planos de cara al año próximo: por un lado, la continuidad del trabajo en materia productiva y económica junto con funcionarios nacionales; por otro, una primera definición sobre el momento en que podrían realizarse las elecciones provinciales.