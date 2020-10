El Municipio de la Capital confirma que, hasta el momento, no hay bloqueos sanitarios en los barrios

El Municipio de la Capital confirmó que, al menos hasta el momento, no hay bloqueos sanitarios en los barrios como viene sucediendo en diferentes provincias de la región. Así lo aseguró la subsecretaria de Salud de la comuna, Ana Lagoria, aunque no descartó que la medida se aplique en el futuro si las personas no cumplen con los protocolos establecidos.

"Por el momento no es así. Se llega a una instancia de bloqueo cuando la población en general no ha tomado conciencia real de la situación que está padeciendo, en este caso en un barrio determinado. Si detectamos que la población no cumple el aislamiento quizás sea una opción el bloqueo. Estamos teniendo las pautas de cuándo podría ser que suceda esta situación: cuando las personas no tomen conciencia de la actualidad", explicó Lagoria a Radio Valle Viejo.

La funcionaria municipal afirmó que luego de que se declarara la circulación comunitaria en la provincia comenzaron a reportarse casos en distintos puntos de la Capital. Ante ello, se llevó a cabo "un barrido epidemiológico con los agentes sanitarios buscando la detección de casos estrechos y de pacientes asintomáticos".

En esa línea, se refirió a los mecanismos que están adoptando desde la Provincia y el Municipio, y aclaró que la estrategia es "casi similar cuando se trabaja con el dengue", pero el radio de cobertura del lugar donde se detectan casos positivos es "más dispersa y no tan concreta". "Cuando tenemos un caso actuamos con un bloqueo, que significa llegar a la zona del caso índice y cubrir 8 manzanas alrededor, pero en este caso, se cubre lo que sea necesario dependiendo donde están las ubicaciones de los positivos.

Respecto a la situación epidemiológica en los barrios, Lagoria especificó: Hoy la mirada está puesta en el este de la ciudad como la estuvo puesta hace 10 días en el barrio Eva Perón. Además ayer por la tarde intervenimos en el barrio Libertador I".

También pidió a las personas que no se alarmen si ven a los equipos sanitarios trabando en sus barrios y dijo que "ante cualquier duda que tengan consulten con los agentes".

Sobre el final, reforzó la idea que al haber circulación comunitaria "el cuidado es personal y la responsabilidad individual".