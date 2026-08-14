El municipio de Valle Viejo propuso incorporar $20.000 al sueldo en cuotas: que dice el gremio

Después de la postergación de la reunión que debía concretarse a principios de semana, el Ejecutivo municipal de Valle Viejo y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) volvieron a encontrarse en la mesa de diálogo para intentar avanzar en una recomposición salarial para los trabajadores municipales.

El encuentro terminó con una propuesta concreta por parte del municipio: incorporar $20.000 al sueldo básico de los trabajadores, aunque de manera gradual. El esquema planteado establece que ese monto se sume al salario en cuotas mensuales de $2.000.

La propuesta constituye el nuevo punto de discusión entre las autoridades municipales y el gremio, que ahora deberá analizarla con sus afiliados y definir los próximos pasos dentro del conflicto salarial.

El ofrecimiento fue comunicado por el SOEM, que informó los detalles de la reunión y confirmó que la decisión sobre la continuidad de las negociaciones y las eventuales medidas de fuerza quedará en manos de los trabajadores.

El municipio por el cuarto intermedio

Además del ofrecimiento salarial, las autoridades municipales solicitaron un cuarto intermedio para continuar las conversaciones sobre la recomposición de los salarios.

El pedido está relacionado con la intención del Ejecutivo de mantener conversaciones con el Gobierno provincial, a la espera de una reunión que, de manera tentativa, fue prevista para el 20 de agosto.

La idea planteada es que, después de ese encuentro con Provincia, se establezca una nueva fecha para volver a sentarse con el sindicato y continuar la negociación.

De esta manera, el municipio busca mantener abierta la instancia de diálogo mientras intenta avanzar en una alternativa que permita responder al reclamo de los trabajadores. El ofrecimiento de sumar $20.000 al básico, distribuido en cuotas de $2.000 mensuales, deberá ser ahora evaluado por las bases del SOEM.

El SOEM va a asamblea

Frente al ofrecimiento, el sindicato decidió que la propuesta no será aceptada ni rechazada directamente por la conducción gremial, sino que será puesta a consideración de los trabajadores municipales. Para ello, el SOEM convocó a una Asamblea de Trabajadores Municipales para este martes 18 de agosto. Allí se definirá el camino a seguir frente al planteo realizado por el Ejecutivo de Valle Viejo.

Desde el gremio remarcaron que la definición será colectiva. "La decisión se toma entre todos", expresaron en su comunicado oficial.

La asamblea se convierte así en una instancia central para determinar el rumbo del conflicto salarial y establecer si la nueva propuesta municipal alcanza para mantener la negociación abierta o si, por el contrario, los trabajadores consideran necesario volver a las medidas de fuerza.

La propuesta del municipio llega luego de que el sindicato conducido por Eduardo Moya anticipara una modificación en su posición inicial. El SOEM había planteado originalmente un reclamo de 30% de aumento salarial, pero antes de esta nueva reunión había anticipado que estaba dispuesto a reducir esa pretensión al 20%.

Ese porcentaje era considerado por la conducción gremial como un número viable teniendo en cuenta la situación económica del municipio.

La flexibilización del reclamo representaba, de ese modo, un movimiento dentro de la negociación antes del encuentro entre las partes. El gremio había decidido reducir su pedido inicial con la expectativa de encontrar un punto de acuerdo que permitiera avanzar en la recomposición salarial de los trabajadores municipales.

Sin embargo, la propuesta finalmente presentada por el Ejecutivo plantea una modalidad diferente: no establece un incremento porcentual inmediato, sino la incorporación de $20.000 al sueldo básico de manera gradual, mediante cuotas mensuales de $2.000.

La discusión por los recursos municipales

En la previa del encuentro que finalmente se concretó, Eduardo Moya también había expresado cuestionamientos sobre determinados gastos realizados por el Ejecutivo municipal.

El dirigente gremial había puesto el foco en los gastos del municipio en vehículos y había planteado sus reparos respecto de las prioridades del Ejecutivo en un contexto marcado por el reclamo salarial. Además, Moya había advertido que el paro continuaba siendo una posibilidad latente si la propuesta que presentara el municipio no resultaba convincente para los trabajadores.

La postura del sindicato llegaba entonces a la mesa de negociación con dos elementos definidos: por un lado, la disposición a reducir el reclamo del 30% al 20%; por otro, la advertencia de que las medidas de fuerza podían retomarse si no aparecía una respuesta considerada suficiente.

La reunión, que había sido demorada debido a un inconveniente familiar de la contadora municipal, finalmente permitió que ambas partes retomaran el diálogo.