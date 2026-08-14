Jalil, Suárez, Santilli y Caputo presentan en Catamarca la obra del Acueducto Albigasta

En las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezan un encuentro institucional destinado a presentar formalmente la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Del acto y del posterior contacto con la prensa participa también el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, quien forma parte de la jornada vinculada con el acuerdo hídrico. La presencia de las autoridades nacionales y provinciales concentra la atención sobre una obra cuya puesta en marcha queda formalizada mediante el convenio que será rubricado durante el encuentro. La actividad se desarrolla en el predio del CATA y reúne a representantes de los distintos niveles de gobierno en torno a una iniciativa de carácter hídrico.

Los ministros nacionales arribaron a la provincia minutos después de las 10 de la mañana. En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil les dio la bienvenida a través de sus redes sociales, donde resaltó el diálogo constante que mantiene con la Administración central.

La recepción y el desarrollo posterior de la agenda se enmarcan, de acuerdo con la información brindada, en una jornada institucional que tiene como punto central la formalización del inicio de los trabajos correspondientes al Acueducto Albigasta.

Reunión de trabajo antes de la firma

Antes de avanzar con el acto protocolar, las autoridades provinciales y nacionales mantuvieron una reunión de trabajo inicial en el predio del CATA.

Ese encuentro constituyó la primera instancia de la jornada y precedió al momento central previsto en el patio central del edificio. Una vez finalizada la reunión, los funcionarios se trasladaron hasta ese espacio para rubricar el convenio que dará inicio a los trabajos hídricos.

La secuencia de actividades quedó así organizada en diferentes momentos, con una primera instancia de diálogo entre las autoridades y una segunda etapa destinada a formalizar el acuerdo.

Federalismo y relación con la Nación

La jornada no está concentrada únicamente en la firma del convenio. Previo al acto, cada una de las autoridades se manifestó para marcar la importancia de la visita y expresar sus impresiones sobre el valor del federalismo y la relación con la Nación.

Ese eje forma parte del contexto institucional en el que se desarrolla la actividad. La presencia simultánea de funcionarios nacionales y gobernadores provinciales genera un escenario de intercambio en torno a la obra y a la relación entre las distintas jurisdicciones.

En ese marco, el gobernador Jalil destacó el diálogo constante que mantiene con la Administración central al recibir a los funcionarios nacionales.

El acto protocolar en el CATA

Mientras las autoridades avanzan con la agenda prevista, en el interior del Centro de Arte y Tecnología Aplicada se encuentran legisladores provinciales y autoridades para presenciar el acto protocolar.

La presencia de legisladores y funcionarios forma parte del marco institucional en el que se formalizará el inicio de la obra del Acueducto Albigasta.