El oficialismo busca retomar en el Senado el debate sobre la eliminación de las PASO, pero sigue sin acuerdos con sus aliados

El oficialismo comenzó a reconocer que el escenario en el Senado cambió. Después de un período en el que La Libertad Avanza contó con el acompañamiento casi automático de sus aliados, en las últimas sesiones surgieron reclamos para que el Gobierno avance con una agenda legislativa que, hasta ahora, se mantiene mayormente en los anuncios.

La situación quedó expuesta durante la última sesión de la Cámara alta. El bloque libertario esperaba una jornada sin mayores sobresaltos, con un temario que incluía pliegos judiciales y acuerdos internacionales. Los votos estaban garantizados y la expectativa era atravesar el debate sin necesidad de responder a los cuestionamientos del kirchnerismo.

Sin embargo, un planteo de uno de los espacios que suele acompañar al oficialismo obligó a Patricia Bullrich a fijar posición y anticipar los próximos pasos de La Libertad Avanza.

La senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, pidió que el proyecto de Ficha Limpia tuviera un tratamiento preferencial y que avanzara por fuera de la reforma electoral impulsada por la Casa Rosada, cuyo debate permanece sin avances desde hace semanas.

Bullrich tomó la palabra y aseguró que el oficialismo tiene previsto retomar las discusiones sobre la reforma electoral. "La próxima semana no, porque tenemos varias comisiones, pero la otra vamos a volver a juntarnos. Y ahí se incorporarían también los proyectos de ficha limpia que están aparte del proyecto. Eso es un compromiso, lo podemos votar, pero tienen mi palabra", afirmó.

La respuesta generó movimientos entre los senadores de otros bloques que acompañan habitualmente al Gobierno. Un grupo de radicales se acercó al presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, para intercambiar opiniones. La conversación fue tan visible que la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, debió interrumpir momentáneamente la sesión y pedirles que continuaran el intercambio fuera del recinto.

Sin una propuesta nueva sobre la mesa

En los bloques dialoguistas interpretaron que la reacción de Bullrich tuvo como principal objetivo evitar que quedara instalada la idea de que La Libertad Avanza se resiste a debatir Ficha Limpia, una situación que ya había generado cuestionamientos al oficialismo en la Cámara de Diputados.

Por ahora, aseguran que no hubo cambios sustanciales en las negociaciones por la reforma electoral.

"Ofrecieron colectoras y no funcionó, ahora no hay nada nuevo", resumió un senador dialoguista.

La mirada también fue compartida desde el propio oficialismo. Ante la consulta sobre si existía alguna nueva propuesta que hubiera permitido destrabar las conversaciones, un vocero autorizado respondió: "Todavía no lo están discutiendo centralmente".

Así, el anuncio de Bullrich sobre la intención de volver a reunir a los legisladores no implica, por ahora, que exista un acuerdo para avanzar con el proyecto.

La alternativa que analiza el Gobierno

Al finalizar la sesión, Bullrich relativizó la diferencia entre eliminar o suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según planteó, la cuestión central está vinculada con el costo que implica su realización.

La posibilidad de suspender las primarias abre una alternativa que podría resultar más atractiva para sectores del PRO y la UCR, que mostraban mayor interés en una salida intermedia antes que en una eliminación definitiva.

Pero tampoco esa opción tiene el camino despejado.

Mauricio Macri no pretende facilitar el escenario electoral del Gobierno sin alcanzar antes un acuerdo con La Libertad Avanza. Las conversaciones entre ambos espacios todavía no derivaron en un entendimiento concreto.

"Fueron dos salidas, pero no hubo ni un beso, quedaron en hablar", graficó, en tono jocoso, un dirigente del PRO que conoce el estado de las negociaciones.

El factor de los gobernadores

A las diferencias entre los bloques nacionales se suma otro obstáculo: la posición de los gobernadores que ya evalúan adelantar sus elecciones provinciales.

En ese sector sostienen que las PASO pueden resultar útiles para los distritos donde existe competencia interna y que eliminarlas podría generar un escenario más favorable para quienes cuentan con un candidato único.

"Las PASO les solucionan el escenario a quienes tienen un candidato único y hacen que los demás tengan que encarar campañas largas, costosas y desgastantes", explicaron.

El argumento adquiere relevancia porque cerca de 20 gobernadores buscarán la reelección y ninguno de ellos pertenece a La Libertad Avanza. Por eso, entre los mandatarios provinciales se preguntan qué incentivo tendrían para facilitarle al oficialismo nacional una herramienta que podría ordenar sus disputas internas.

De esta manera, la discusión sobre la reforma electoral excede la eliminación o suspensión de las PASO y vuelve a involucrar las estrategias electorales de cada espacio y de los gobiernos provinciales.

Por ahora, el proyecto mantiene como ejes centrales la eliminación de las PASO y la implementación de Ficha Limpia. Aunque el oficialismo anticipó que buscará retomar el debate en el Senado, las diferencias con sus aliados siguen sin resolverse y no aparece todavía un consenso que permita garantizar su avance.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.