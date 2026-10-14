El Partido Intransigente exigió la defensa de la Universidad pública

A través de un pronunciamiento provincial, la fuerza política llamó a las y los diputados nacionales catamarqueños a frenar el desfinanciamiento educativo y votar de manera determinante en contra del decreto de desregulación económica.

En el marco de una jornada legislativa trascendental para el futuro institucional y económico del país, la Cámara de Diputados de la Nación se encuentra este jueves ante una encrucijada histórica en la que podría definirse la validez del DNU 70/2023 y el esquema presupuestario para la educación superior. Frente a este escenario en el Congreso, el Partido Intransigente de Catamarca emitió un duro pronunciamiento en el que exige a los representantes catamarqueños una postura firme para rechazar de manera absoluta el decreto de necesidad y urgencia y garantizar los fondos requeridos por las universidades públicas.

El documento advierte sobre el impacto devastador que genera la desregulación económica en la provincia y el país, reflejado en la crisis habitacional, los tarifazos de servicios públicos, la quita de prestaciones médicas a adultos mayores y la pérdida de soberanía nacional. En el plano educativo, denunciaron que el desfinanciamiento y el congelamiento salarial amenazan de muerte la movilidad social ascendente en la región.

A continuación, el texto completo del comunicado:

"EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y POR EL RECHAZO DEFINITIVO DEL DNU 70/2023

Desde el Partido Intransigente de Catamarca nos dirigimos al pueblo de nuestra provincia y a nuestras y nuestros representantes en la Cámara de Diputados de la Nación ante una encrucijada histórica que condiciona de manera directa el presente y el futuro de nuestra comunidad.

En defensa de la Universidad pública

La universidad pública no representa un mero costo fiscal en una planilla presupuestaria; en Catamarca es un motor fundamental de movilidad social ascendente y la única oportunidad real para miles de jóvenes de familias trabajadoras. Exigimos la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y el envío de las partidas presupuestarias requeridas para su correcto funcionamiento. Desfinanciar nuestra casa de altos estudios, congelar los salarios de docentes y no docentes y recortar las becas estudiantiles sólo profundiza las desigualdades territoriales y atenta contra una inversión estratégica indispensable para el desarrollo federal e inclusivo de nuestra provincia.

Rechazo definitivo al DNU 70/2023

La asfixia a la educación superior se inscribe en un modelo de país basado en el desmantelamiento del Estado, cuya piedra angular es el nefasto DNU 70/2023.

Este mega decreto ha desregulado la economía y la vida cotidiana imponiendo un costo social inaceptable sobre las familias, los trabajadores, los jubilados, las Pymes y la industria nacional. Sus consecuencias se reflejan directamente en el aumento desmedido de medicamentos y prepagas que privan de cobertura a nuestros adultos mayores; en la crisis habitacional provocada por la derogación de la Ley de Alquileres; en el endeudamiento de los hogares para comprar alimentos; en los tarifazos de energía y transporte que asfixian a las familias y a la producción regional; y en la amenaza latente a nuestra soberanía nacional mediante la derogación de la Ley de Tierras y la habilitación para privatizar empresas estratégicas del Estado.

Convocatoria a los diputados nacionales de Catamarca

Frente a esta coyuntura, instamos categóricamente a las y los Diputados Nacionales por Catamarca a sostener una posición firme en el Congreso de la Nación. Que arbitren todos los recursos políticos y legislativos para garantizar el presupuesto que la Universidad Pública necesita para seguir abierta y, fundamentalmente, avanzar en el rechazo y la derogación definitiva del DNU 70/2023.

Los derechos conquistados no pueden convertirse en una variable de ajuste permanente. Es momento de defender a nuestras familias, el desarrollo de nuestras economías y el patrimonio de la Patria."