El pedido de renuncia de Adorni se consolida como tendencia en las redes sociales

La controversia vinculada a la situación patrimonial del jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, dejó de circunscribirse al ámbito judicial para convertirse en uno de los temas centrales de la conversación pública en redes sociales. Así lo sostiene un informe de inteligencia digital y social listening elaborado por la consultora Reputación Digital, que analizó la evolución de las menciones relacionadas con el funcionario entre el 11 y el 15 de junio de 2026.

El trabajo, titulado "¿La conversación digital exige la renuncia de Adorni?", tomó como punto de partida la presentación de las declaraciones juradas rectificativas del funcionario y su posterior descargo público. A partir de ese momento, el estudio detectó un escenario de fuerte hostilidad digital, caracterizado por un crecimiento sostenido de los cuestionamientos y una expansión significativa de los pedidos de renuncia, destitución o inhabilitación.

Según las conclusiones de la consultora, la exigencia de que Adorni abandone su cargo ya no constituye una posición aislada o marginal dentro de las plataformas virtuales, sino que pasó a ocupar un lugar central dentro del debate político digital.

Un crecimiento exponencial de los pedidos de salida

El relevamiento procesó una muestra representativa de 18.697 menciones específicas sobre Adorni dentro de un universo superior a los 282.000 documentos públicos relevados en diversas plataformas digitales.

Entre los espacios analizados figuran:

X.

Facebook.

Instagram.

Reddit.

TikTok.

YouTube.

Google News.

Transmisiones de streaming.

Los resultados muestran que el 8,5% de toda la conversación vinculada al jefe de Gabinete exige explícitamente su salida del cargo. En términos concretos, esa demanda fue impulsada por 1.382 cuentas únicas durante un período de apenas cinco días.

El informe también destaca la magnitud del crecimiento registrado respecto de mediciones previas. Entre el 3 y el 6 de junio, la proporción de usuarios que reclamaban el alejamiento de Adorni representaba apenas el 2,4% de la conversación. Entre el 11 y el 15 de junio, ese porcentaje escaló hasta el 8,5%, lo que implica que la demanda de salida se multiplicó por 3,5.

Lejos de tratarse de una reacción momentánea o de un pico excepcional de actividad, la consultora señala que la tendencia mostró una notable estabilidad. Durante toda la ventana temporal analizada, los pedidos de renuncia se mantuvieron en torno a un promedio diario cercano al 9%, consolidando una corriente de opinión persistente dentro del ecosistema digital.

La figura de Adorni

Otro de los aspectos destacados por el estudio es el volumen de atención que concentró la figura del jefe de Gabinete dentro de la conversación política nacional.

De acuerdo con los datos relevados, el 6,6% de toda la conversación política argentina de la última semana estuvo centrada exclusivamente en Adorni. Para Reputación Digital, se trata de un fenómeno excepcional, ya que un funcionario de su rango logró captar una porción considerable del debate público digital.

La consultora estima que el alcance potencial de esa conversación llegó a aproximadamente 1,85 millones de cuentas, una cifra que refleja la dimensión que adquirió el tema dentro de las plataformas analizadas.

Quince descalificaciones por cada mensaje de respaldo

El informe también incorpora un análisis de sentimiento y credibilidad para evaluar el tono predominante de las publicaciones. Los resultados muestran un predominio contundente de las valoraciones negativas. El 84,5% de las menciones clasificadas presentó un sesgo desfavorable hacia el funcionario, mientras que el Índice de Sentimiento Neto (ISN) alcanzó un valor de -76,5.

El estudio señala además que las expresiones de descrédito superaron ampliamente a las manifestaciones de apoyo. El relevamiento identificó una relación de 15 a 1 entre términos asociados al cuestionamiento y mensajes que expresaban confianza o respaldo.

Entre las expresiones negativas más frecuentes aparecieron conceptos vinculados a:

"Chorro".

"Corrupto".

"Enriquecimiento".

"Mentiroso".

Según el análisis, el descargo público realizado por Adorni el 10 de junio no logró conformar un espacio de defensa orgánica capaz de contrarrestar el impacto de las críticas ni de modificar el tono predominante de la conversación.

La ira dominó la conversación digital

La evaluación de las emociones asociadas a las publicaciones permitió identificar un predominio casi absoluto de la ira como principal motor de las interacciones. El 74,6% de las menciones clasificadas se encuadró dentro de esa categoría emocional, una variable que la consultora vincula directamente con la exigencia de consecuencias institucionales.

En contraste, los indicadores de confianza hacia el funcionario registraron niveles mínimos. Apenas el 1,4% de las interacciones reflejó sentimientos de confianza o credibilidad.

La diferencia entre ambos indicadores evidencia la profundidad del rechazo detectado por el estudio y la dificultad para instalar narrativas defensivas dentro de la conversación digital.

El punto de inflexión: la frase sobre el ahorro "en negro"

Las conclusiones de Reputación Digital identifican un momento específico que modificó el eje de la discusión pública. Según el informe, la frase pronunciada por Adorni en la que sostuvo que junto a su esposa "ahorramos en negro, como todos los argentinos" actuó como un verdadero punto de inflexión dentro del debate digital.

Hasta entonces, la conversación se encontraba concentrada en el origen y la evolución de su patrimonio, aspectos que forman parte de la investigación judicial en curso. Sin embargo, tras la difusión de esa declaración, el intercambio en redes incorporó una nueva dimensión relacionada con la indignación tributaria y la discusión sobre la idoneidad para ejercer funciones públicas.

Como consecuencia de ese reencuadre temático, comenzaron a ganar presencia términos como:

"Inhabilitación".

"Moción de censura".

Al mismo tiempo, se registró una expansión de etiquetas de presión digital, entre ellas:

#LasMentirasDeAdorni.

#AdorniLadrón.

La controversia alcanza al presidente Milei

El estudio concluye que la discusión ya no se limita exclusivamente a la figura del jefe de Gabinete y comenzó a extenderse hacia el máximo nivel del Poder Ejecutivo. Según los datos relevados, el 15,2% de las menciones que exigen la renuncia de Adorni incluyen también referencias explícitas al presidente Javier Milei.

Para la consultora, este fenómeno indica que una parte de la audiencia digital comenzó a trasladar la responsabilidad política hacia el mandatario, interpelándolo directamente respecto de la continuidad o no del funcionario en su cargo.

De esta manera, el informe de Reputación Digital describe un escenario en el que la conversación digital no sólo amplificó los cuestionamientos sobre Manuel Adorni, sino que también abrió un debate más amplio sobre las consecuencias institucionales del caso y sobre las responsabilidades políticas asociadas a su permanencia dentro del Gobierno nacional.