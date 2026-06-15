Una mujer quedó acusada en la investigación por la muerte de un empresario vinculado a Martín Menem

El caso se inició con el hallazgo sin vida de Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un empresario que fue encontrado muerto días atrás en un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito. La aparición del cuerpo dio lugar a una investigación judicial que, desde el primer momento, se centró en reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias de su fallecimiento.

Osorio Peñaloza no era una figura ajena al ámbito empresarial. Se desempeñaba como director suplente y gerente de Gen Tech Argentina S.A., una compañía dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios. De acuerdo con los datos incorporados a la causa, la empresa tuvo entre sus fundadores a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, lo que añadió un elemento de relevancia institucional al perfil laboral del empresario fallecido.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió el pasado 8 de junio, fecha establecida como referencia temporal del fallecimiento dentro del expediente.

La línea de investigación: cámaras, peritajes y reconstrucción de movimientos

A partir del hallazgo, los investigadores avanzaron con una serie de medidas técnicas orientadas a reconstruir lo sucedido en torno al departamento donde fue encontrado el cuerpo. Entre los elementos clave del expediente se destacan:

Análisis de cámaras de seguridad de la zona y del edificio.

de la zona y del edificio. Peritajes posteriores al hallazgo del cuerpo .

. Relevamiento de movimientos previos y posteriores al hecho.

Según surge de la investigación, estos elementos permitieron establecer una secuencia de hechos que resultó determinante para orientar la causa hacia una persona específica.

Las tareas realizadas no solo buscaron determinar cómo se produjo el fallecimiento, sino también identificar a quienes pudieron haber tenido contacto con la víctima en las horas previas al hecho. En ese marco, los investigadores comenzaron a reconstruir la presencia de una mujer en el entorno del empresario.

La detención de Analia Sabrina Olmedo

En el curso de la investigación fue detenida una mujer identificada como Analia Sabrina Olmedo, de 33 años, quien quedó señalada como la principal sospechosa del fallecimiento de Osorio Peñaloza.

La detención se concretó en la localidad bonaerense de José C. Paz, tras varios días de seguimiento e investigación. La mujer quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa que se encuentra en plena etapa de instrucción.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, la sospechosa habría sido identificada como la principal involucrada a partir del análisis de los elementos recolectados durante la pesquisa.

Entre los puntos considerados en la hipótesis investigativa se destaca:

La presunta existencia de un encuentro previo con la víctima .

. Su permanencia en el edificio en el que ocurrió el hecho.

La posterior salida del lugar tras el suceso, según la reconstrucción de los investigadores.

Estos elementos, sumados al material fílmico y a los peritajes realizados, habrían sido determinantes para avanzar con la orden de detención.

Hipótesis investigativa y situación judicial

La investigación sostiene, de manera preliminar, la hipótesis de que Olmedo habría mantenido un encuentro con la víctima antes de su muerte. Según esa línea, la mujer se habría retirado del edificio luego de producido el hecho, lo que forma parte de la secuencia analizada por los investigadores.

Sin embargo, la causa no se encuentra cerrada ni con definiciones concluyentes. Por el contrario, el expediente continúa abierto y bajo análisis para determinar con precisión las circunstancias del fallecimiento y establecer si se trató efectivamente de un homicidio, tal como se evalúa dentro de una de las posibles calificaciones del caso.

En este sentido, la situación procesal de la sospechosa queda supeditada al avance de nuevas medidas probatorias y a la profundización de los peritajes ya incorporados.

Intervención judicial y continuidad de la causa

La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°22, en conjunto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°40, que intervienen en el expediente desde el inicio de las actuaciones.

Ambas instancias judiciales son las encargadas de supervisar el avance de la causa, evaluar las pruebas reunidas y determinar los próximos pasos procesales.

En términos formales, el expediente se mantiene activo y en etapa de investigación, con la posibilidad de nuevas medidas que permitan esclarecer:

Las circunstancias exactas del fallecimiento de Daniel Antonio Osorio Peñaloza.

El grado de participación de Analia Sabrina Olmedo.

La eventual calificación legal definitiva del hecho.

Una causa abierta y en plena evolución

Si bien la detención de la sospechosa representa un avance significativo dentro de la investigación, el caso se encuentra lejos de una resolución definitiva. La Justicia continúa trabajando sobre el conjunto de pruebas recolectadas, mientras se intenta reconstruir con precisión el contexto en el que ocurrió la muerte del empresario en el barrio de Caballito.

La causa permanece abierta y su evolución dependerá de la incorporación de nuevos elementos probatorios que permitan confirmar o descartar la hipótesis de un homicidio, en un expediente que sigue bajo estricto análisis judicial.