Milei reactiva las giras por el interior del país con actos en Rosario y Tucumán

Luego de varios meses sin realizar actos masivos en el interior del país, el presidente Javier Milei retomará sus recorridas por las provincias con motivo de dos fechas emblemáticas del calendario nacional. La decisión se produce en un contexto atravesado por la controversia política generada alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, situación que interrumpió los planes oficiales de desarrollar giras periódicas por distintos puntos del territorio argentino.

Según confirmaron fuentes oficiales, el mandatario participará este 20 de junio de los actos por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario, mientras que el próximo 9 de julio viajará a Tucumán para encabezar las celebraciones por el Día de la Independencia.

Las actividades marcarán el retorno del Presidente a escenarios provinciales que habían quedado relegados en los últimos meses debido a una combinación de factores políticos y de agenda.

Rosario, primera parada de la nueva etapa

La primera escala del mandatario será la ciudad santafesina de Rosario, donde participará de la tradicional ceremonia por el Día de la Bandera.

Al igual que ocurrió durante 2024, Milei volverá a estar presente en el Monumento a la Bandera, uno de los escenarios más representativos de las celebraciones patrias del país. La actividad contará también con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas:

El intendente de Rosario, Pablo Javkin.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La ceremonia representará una nueva aparición institucional del Presidente en una fecha de fuerte simbolismo nacional y permitirá reactivar el contacto directo con dirigentes provinciales en un contexto político especialmente sensible para el Gobierno.

Tucumán y el recuerdo del Pacto de Mayo

La segunda visita prevista tendrá lugar el 9 de julio, cuando Milei viaje a Tucumán para participar de los festejos por el Día de la Independencia.

El escenario elegido será nuevamente la Casa Histórica, donde compartirá las actividades junto al gobernador Osvaldo Jaldo. El lugar tiene un significado especial para la actual administración nacional, ya que fue allí donde en 2024 se firmó el denominado Pacto de Mayo, acuerdo suscripto por el Presidente junto a 18 gobernadores.

La Casa Rosada había intentado repetir aquella imagen durante 2025, aunque finalmente la celebración prevista no pudo concretarse en Tucumán. Según se informó, las condiciones climáticas adversas y una convocatoria reducida de mandatarios provinciales llevaron al Gobierno a trasladar los festejos al Campo Argentino de Polo, en la ciudad de Buenos Aires.

Ahora, el regreso a Tucumán permitirá recuperar un escenario que tuvo un fuerte valor simbólico para la gestión libertaria.

El "Tour de la Gratitud" que quedó interrumpido

Las visitas a Rosario y Tucumán también representan la reactivación de un objetivo político que Milei se había planteado hacia fines de 2025. La estrategia contemplaba una serie de recorridas periódicas por distintas provincias con el propósito de fortalecer el armado político nacional y consolidar el vínculo con el electorado de cara al próximo año.

La iniciativa fue denominada internamente como el "Tour de la Gratitud".

Sin embargo, el plan tuvo un desarrollo mucho más limitado de lo previsto. Las únicas escalas concretadas fueron:

Córdoba, en diciembre.

Buenos Aires, en enero.

Posteriormente, la agenda quedó condicionada por la investigación judicial vinculada al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Desde entonces, el Presidente evitó realizar actos masivos junto a la militancia y redujo considerablemente sus apariciones públicas en el interior del país.

Su última visita provincial se produjo a mediados de marzo, cuando participó como expositor en el Foro Económico del NOA.

Una agenda internacional sin pausa

Mientras retoma sus actividades en territorio nacional, Milei también se prepara para una nueva serie de viajes al exterior.

La primera escala será España. El mandatario tiene previsto partir hacia Madrid el próximo 24 de junio para desarrollar una agenda de tres días que incluirá una conferencia en la CEU Universidad de San Pablo.

Durante esa visita además:

Recibirá un reconocimiento.

Mantendrá reuniones con empresarios.

El viaje marcará la sexta visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia. Se trata de un país al que ha concurrido frecuentemente para mantener encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En su más reciente paso por territorio español participó como expositor de cierre en el Madrid Economic Forum.

Mercosur, Estados Unidos y una nueva escala en Francia

La agenda internacional continuará pocos días después con la participación del Presidente en la cumbre de mandatarios del Mercosur que se realizará el 30 de junio en Asunción, Paraguay.

El encuentro tendrá especial relevancia por tratarse de la primera reunión del bloque comercial luego de la entrada en vigor del acuerdo con la Unión Europea. Posteriormente, Milei viajará nuevamente a Estados Unidos. Será su viaje número 18 a ese país y tendrá como objetivo participar de las celebraciones por el Día de la Independencia junto a Donald Trump.

Según se indicó, también se espera la presencia de otros mandatarios. La visita coincidirá con el desarrollo del Mundial de fútbol 2026. No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que el Presidente no tiene previsto asistir a encuentros de la Selección Argentina durante esa estadía.

A estas actividades se sumará otra participación internacional cuya fecha aún no fue precisada oficialmente.

Un reconocimiento previsto en París

Durante este lunes, Milei confirmó que participará en una nueva edición de la denominada "Argentina Week", evento que se realizará en París.

La información fue comunicada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Según explicó el diplomático, el Presidente recibirá un reconocimiento junto al Premio Nobel de Economía 2025, Philippe Aghion.

El reconocimiento los distinguirá, de acuerdo con lo informado por el embajador, como "los dos economistas más influyentes del planeta". Con actos patrios en Rosario y Tucumán, una gira europea, una cumbre regional en Paraguay, una nueva visita a Estados Unidos y una futura participación en Francia, Javier Milei vuelve a desplegar una agenda de alta intensidad política tanto dentro como fuera del país. Todo ello ocurre mientras el Gobierno atraviesa semanas marcadas por la controversia alrededor de Manuel Adorni y busca retomar iniciativas que habían quedado relegadas en medio de la tensión política de los últimos meses.