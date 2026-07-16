Macri respaldó el ofrecimiento de Milei para recibir a la Selección en la Casa Rosada

La posibilidad de que la Selección argentina vuelva a conquistar una Copa del Mundo abrió también un espacio para las definiciones políticas en torno a un eventual recibimiento del plantel en la Casa Rosada.

En ese contexto, el expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri, expresó su respaldo al ofrecimiento realizado por el presidente Javier Milei, quien aseguró que pondría la sede del Poder Ejecutivo a disposición del equipo dirigido por Lionel Scaloni, dejando incluso el edificio sin funcionarios ni autoridades para evitar cualquier tipo de interferencia política.

Las declaraciones de Macri representaron un gesto de distensión hacia el actual mandatario y marcaron una diferencia respecto de lo ocurrido tras la obtención del Mundial de Qatar 2022, cuando el plantel argentino decidió no concurrir a la Casa Rosada.

Macri destacó la propuesta

En declaraciones a Radio La Red, Mauricio Macri valoró especialmente el planteo realizado por Javier Milei respecto del uso de la Casa Rosada. El exmandatario señaló: "Lo bueno es que el Presidente dijo que (en ese caso) dejaría vacía la Casa Rosada, como un espacio donde ni siquiera él estaría".

A partir de esa consideración, Macri estableció una diferencia con la situación vivida luego de la conquista del Mundial de Qatar.

En ese sentido afirmó: "Si quieren (los jugadores de la Selección y el DT, Lionel Scaloni) pueden ir, no es lo mismo que tal vez quería hacer el kirchnerismo después de Qatar, en 2022, usar el Mundial para hacer política".

De acuerdo con sus declaraciones, la propuesta actual presenta características distintas porque, según explicó, el Presidente manifestó que no participaría del encuentro y que dejaría el edificio disponible exclusivamente para el plantel.

El antecedente de Qatar 2022

Durante la entrevista también se recordó lo ocurrido tras la obtención del título mundial en Qatar 2022. Como fue revelado por TN en ese momento, luego de la consagración mundialista el plantel argentino rechazó el ofrecimiento realizado por la administración del entonces presidente Alberto Fernández para celebrar el campeonato en la Casa Rosada, debido a que los jugadores no querían politizar los festejos.

Desde el Poder Ejecutivo nacional se dejó trascender en aquella oportunidad que, de haber aceptado la invitación, el plantel habría recibido el saludo y las felicitaciones del entonces mandatario, al considerar que eso era lo que, según expresaron, "hubiera correspondido".

Ese antecedente fue retomado por Mauricio Macri para diferenciar el ofrecimiento formulado ahora por Javier Milei.

"Estaría lindo que fueran a festejar"

Más allá de la discusión sobre el lugar elegido para una eventual celebración, el expresidente también expresó su deseo de que el plantel pueda compartir el festejo con los hinchas.

En ese sentido sostuvo: "Estaría lindo que fueran a festejar a algún lugar donde la gente pudiera agradecerles". La afirmación estuvo vinculada con la posibilidad de que, una vez finalizada la participación argentina en el Mundial de Estados Unidos, el equipo tenga un espacio para encontrarse con el público.

Los elogios de Macri para Lionel Scaloni

Durante la entrevista, Mauricio Macri dedicó un amplio reconocimiento al trabajo realizado por el entrenador Lionel Scaloni y al grupo que integra el cuerpo técnico de la Selección. El exmandatario destacó que el seleccionado cuenta con futbolistas que lograron competir exitosamente en algunas de las ligas más importantes del mundo y consideró que ese proceso permitió alcanzar un nivel futbolístico de primer orden.

Sin embargo, remarcó especialmente el aspecto humano del grupo. Sobre Scaloni expresó: "Tenemos grandes jugadores que supieron competir exitosamente en las ligas más difíciles del mundo, y eso los activó hacia un nivel futbolístico de primera categoría. Pero aparte con un liderazgo muy sano. Acá se ve un grupo humano que convive bien, siendo todas personas exitosas. El ego hoy es un problema de otra dimensión en el mundo, en todas las actividades".

Macri continuó con los elogios hacia el entrenador argentino al señalar: "Acá tenés un conductor como Scaloni, que tiene los pies sobre la tierra, que siempre dice el comentario justo. Maneja este grupo humano de maravillas, de maravillas, y de todo, tiene un cuerpo técnico de toda la gente también sana como él".

Además recordó haber compartido la etapa como futbolista de Walter Samuel y mencionó también a Pablo Aimar y Roberto Ayala, de quienes destacó sus cualidades personales y su mentalidad ganadora.

El reconocimiento a Lionel Messi

En el tramo final de sus declaraciones, Mauricio Macri también elogió a Lionel Messi, a quien definió como un talento único.

El expresidente manifestó: "Liderados en la cancha por un talento único en la historia, como es el de Lionel Messi, que además supo mantener equilibrio. Porque hay que ser Messi en el siglo que estamos, con el nivel de las comunicaciones, y mantener siempre el equilibrio, ¿no?"

Con esas palabras destacó tanto las condiciones futbolísticas del capitán argentino como su comportamiento fuera del campo de juego.

La propuesta formulada por Javier Milei

El respaldo expresado por Mauricio Macri tuvo como punto de partida el ofrecimiento realizado previamente por el presidente Javier Milei. En declaraciones a Radio El Observador, el mandatario afirmó que pondría la Casa Rosada a disposición del plantel cuando regrese a Buenos Aires tras su participación en el Mundial de Estados Unidos.

Entre sus principales definiciones expresó: