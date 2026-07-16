Senado: el oficialismo vota el pliego del juez que le quitó el freno a la Reforma Laboral del Gobierno

La sesión de este jueves en el Senado tendrá entre sus principales puntos el tratamiento de 29 pliegos judiciales, en una jornada que estará marcada por el debate en torno a la continuidad del juez Víctor Pesino, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, cuyo nombre se convirtió en el centro de la discusión política y sindical.

El magistrado fue impugnado por la Confederación General del Trabajo (CGT) debido a su intervención en dos resoluciones que generaron un fuerte impacto. Según la información disponible, Pesino firmó el fallo que restituyó la vigencia de la reforma laboral impulsada por el Gobierno y también la resolución que dispuso la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La votación de su pliego se produce en un contexto de tensión política y de cuestionamientos por parte de distintos sectores, mientras el oficialismo sostiene que la actuación del magistrado se limitó a ratificar una norma que había sido aprobada por mayoría en el Congreso.

Todo depende de una nueva aprobación

Aunque Víctor Pesino ya integra la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, su permanencia en el cargo está condicionada por un requisito constitucional.

El juez cumplirá 75 años dentro de 12 días y, de acuerdo con lo establecido por la Constitución, todo magistrado que desee continuar desempeñándose después de esa edad debe obtener una nueva aprobación del Senado, luego de que el Presidente remita nuevamente su pliego. En este caso, el trámite adquiere especial urgencia. El magistrado necesita que la Cámara Alta apruebe su designación y que el presidente Javier Milei firme el correspondiente decreto antes del 27 de julio, fecha límite para concretar el procedimiento.

Sin embargo, el tratamiento sufrió demoras. Según la información suministrada, el avance del expediente quedó postergado debido a que el escándalo de Manuel Adorni mantuvo paralizado al Congreso y porque el oficialismo dejó caer la última sesión con el objetivo de evitar la destitución del ex jefe de Gabinete.

Una audiencia atravesada por cuestionamientos

Hace aproximadamente un mes, el pliego de Pesino fue analizado por la Comisión de Acuerdos del Senado, donde obtuvo dictamen con el respaldo de legisladores aliados de La Libertad Avanza.

No obstante, la audiencia estuvo marcada por un clima de tensión. Entre los asistentes se encontraba Abel Furlan, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, organización directamente involucrada en una de las resoluciones judiciales cuestionadas.

Durante el intercambio, el senador peronista Mariano Recalde formuló uno de los cuestionamientos más duros al magistrado. Según expresó, en los tribunales a Pesino y a su colega, la jueza María Dora González, los apodaban "Bonnie y Clyde", en alusión a la conocida pareja de delincuentes estadounidenses de la década del treinta.

En ese contexto, Recalde le preguntó si había recibido dinero a cambio de sus sentencias. Sin embargo, la consulta que se repitió en distintas oportunidades estuvo vinculada con la coincidencia temporal entre uno de sus fallos y el envío de su pliego por parte del Poder Ejecutivo.

La explicación del juez sobre el envío de su pliego

Durante la audiencia, Pesino respondió en detalle a los cuestionamientos relacionados con el momento en que el presidente Javier Milei remitió su pliego al Senado. El magistrado explicó que había solicitado la prórroga de su permanencia en el cargo en agosto de 2025.

Luego detalló la secuencia administrativa que, según su exposición, derivó en el envío del expediente. Los principales hitos mencionados por Pesino fueron los siguientes:

En noviembre de 2025 fue citado por el entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio .

fue citado por el entonces secretario de Justicia, . Posteriormente volvió a ser convocado, aunque esa vez fue atendido por un asesor debido a que Amerio debía dirigirse a la Casa Rosada.

Con la asunción de un nuevo ministro de Justicia, se le informó el 7 de abril que comenzaría el trámite correspondiente a su nuevo nombramiento.

que comenzaría el trámite correspondiente a su nuevo nombramiento. El 13 de abril recibió un correo electrónico del Ministerio de Justicia notificándole que el 24 de abril se publicaría el edicto.

Sobre la coincidencia entre el envío de su pliego y el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía la Reforma Laboral, el magistrado sostuvo que el procedimiento administrativo ya venía desarrollándose desde meses antes.

En ese sentido, afirmó: "No fue al día siguiente porque venía marchando desde antes. Fue simplemente una coincidencia de fecha", y agregó que ello ocurrió porque "ese día había acontecido la integración de la sala".

La posición del oficialismo

Desde el oficialismo defienden la continuidad de Pesino al considerar que su actuación judicial no implicó otra cosa que ratificar una ley aprobada por mayoría por el Congreso.

Ese argumento constituye uno de los principales fundamentos con los que el bloque buscará reunir los votos necesarios para garantizar la aprobación del pliego durante la sesión prevista para este jueves.

El caso de Patricio Nicolás Sabadini

Entre los 29 pliegos judiciales también figura el de Patricio Nicolás Sabadini, propuesto como fiscal federal para la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco.

Su candidatura también llegó al Senado con impugnaciones. Según la información presentada, Sabadini intervino en investigaciones de alto impacto, entre ellas:

La causa por las facturas apócrifas vinculadas al empresario kirchnerista Lázaro Báez .

vinculadas al empresario kirchnerista . Expedientes contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña , padres de César Sena , quien fue condenado por el asesinato de Cecilia Strzyzowski .

y , padres de , quien fue condenado por el asesinato de . Investigaciones por presunto lavado de dinero y asociación ilícita que involucraron a exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich.

Al mismo tiempo, el funcionario fue denunciado por su hermana por presunta violencia de género. La presentación judicial se produjo luego de que ella difundiera un correo electrónico en el que, según la denuncia, el fiscal la amenazaba en el marco de un conflicto familiar.

Pese a esos antecedentes, durante la audiencia realizada en el Senado únicamente recibió dos preguntas, formuladas por los senadores radicales Carolina Losada y Maximiliano Abad.

Los restantes nombramientos

Además de los casos de Víctor Pesino y Patricio Nicolás Sabadini, el Senado analizará pliegos correspondientes a jueces, defensores y fiscales con destino en distintas jurisdicciones del país.

Los nombramientos alcanzan cargos en:

Capital Federal .

. Buenos Aires .

. Tucumán .

. Misiones .

. Corrientes .

. Chaco .

. Río Negro .

. Salta .

. Mendoza.

La sesión de este jueves definirá el futuro de este conjunto de designaciones judiciales, con especial atención sobre el caso de Víctor Pesino, cuya continuidad quedó en el centro del debate por el impacto de sus recientes decisiones judiciales, el procedimiento para su renovación y las objeciones planteadas durante el tratamiento de su pliego.