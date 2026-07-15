Milei y el reclamo por Malvinas: "Se logra con una diplomacia sabia y no con patrioterismo barato"

Javier Milei celebró el triunfo de la Selección Argentina y aseguró que el equipo logró imponerse con claridad luego de atravesar un comienzo adverso. En una entrevista radial, el Presidente describió su satisfacción por el resultado deportivo y afirmó que, pese a la desventaja inicial, "Argentina lo pasó por arriba", al considerar que el conjunto nacional fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro.

La victoria, según expresó Milei, no representa únicamente una alegría vinculada al fútbol, sino que también se produce en un contexto que definió como alentador para el país. En ese sentido, destacó la baja de la inflación y la recuperación de la actividad económica como señales positivas para la Argentina, dentro de un proceso que, sostuvo, refleja la capacidad del país para superar escenarios complejos.

"No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde", señaló el Presidente al referirse tanto al momento deportivo como al desafío general que atraviesa la sociedad argentina.

Messi y una deuda pendiente con la Selección

Durante la conversación, Milei también se refirió al papel de Lionel Messi y consideró que el capitán argentino logró superar una de las "materias pendientes" que, según indicó, se le atribuían durante su trayectoria con la Selección.

El Presidente destacó especialmente la intervención de Messi en el segundo gol del encuentro y remarcó la importancia de su participación decisiva en una instancia clave. Para Milei, el desempeño del futbolista representa un momento significativo dentro de su vínculo con el equipo nacional y con las expectativas que históricamente se depositaron sobre su figura.

La referencia al capitán argentino se sumó al reconocimiento general que realizó hacia el grupo encabezado por el entrenador Lionel Scaloni, así como hacia todos los integrantes del plantel. Milei manifestó su agradecimiento por las "enormes alegrías" que, afirmó, el cuerpo técnico y los jugadores le brindan al país.

El triunfo ante Inglaterra y la cuestión de las Islas Malvinas

Consultado sobre el significado de la victoria frente a Inglaterra, Milei planteó una postura diferenciada entre el resultado deportivo y la cuestión histórica vinculada a las Islas Malvinas. El Presidente pidió no establecer una relación entre ambos temas y sostuvo que "es un partido de fútbol".

En esa línea, afirmó que la recuperación de la soberanía argentina debe alcanzarse mediante herramientas diplomáticas y no a través de acciones simbólicas o discursos de confrontación. "Se logra con una diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos", expresó.

Al mismo tiempo, destacó los avances alcanzados por la Argentina en el plano diplomático, dentro del enfoque que planteó como el camino adecuado para abordar la cuestión de la soberanía.

La Casa Rosada y el posible festejo de la Selección

Frente a la posibilidad de una consagración en la final, el Presidente confirmó que la Casa Rosada estará disponible para recibir a la Selección Argentina si los jugadores deciden celebrar allí junto a los argentinos.

Milei explicó que ya fueron contemplados los dispositivos necesarios para que un eventual festejo mantenga una característica central: que sea protagonizado exclusivamente por los futbolistas y por la gente. Según detalló, la planificación apunta a evitar interferencias y garantizar que el momento pertenezca a quienes forman parte del logro deportivo y a los ciudadanos que acompañan al equipo.

La decisión, señaló, busca preservar el espíritu de celebración de la Selección y permitir un encuentro directo entre los protagonistas y el público argentino.

La final desde Olivos y el reconocimiento al plantel

El Presidente confirmó además que observará la final desde la Quinta Presidencial de Olivos, tal como ocurrió durante el resto del torneo. Mantendrá así la modalidad que eligió para seguir la participación argentina en la competencia.

Al referirse al cierre del camino deportivo, Milei reiteró su reconocimiento a todo el equipo argentino. Sus palabras estuvieron dirigidas tanto al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni como a cada integrante del plantel, a quienes atribuyó la capacidad de generar momentos de celebración y unión para el país.

En un escenario marcado por la expectativa de la final, el Presidente combinó su valoración del rendimiento futbolístico con un mensaje sobre la situación nacional, al destacar que la Argentina puede superar dificultades y avanzar, según expresó, a partir de la perseverancia y la capacidad de recuperación.