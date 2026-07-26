El PRO Catamarca define hoy su conducción en una elección atravesada por denuncias

El PRO Catamarca asistirá este domingo a las urnas para definir sus nuevas autoridades en una elección interna que enfrenta a dos listas y que pondrá en juego la conducción partidaria. La votación se desarrollará entre las 8 y las 18 horas y contará con la participación de unos 2.500 afiliados habilitados de toda la provincia.

La jornada electoral se concretará luego de un proceso interno atravesado por denuncias cruzadas, presentaciones judiciales y un extenso litigio que derivó incluso en una breve intervención del sello local dispuesta por el PRO Nacional. Esa medida, posteriormente, fue dejada sin efecto por la jueza María Servini. Las elecciones fueron confirmadas a mediados de este mes y finalmente se llevarán adelante con dos espacios que disputarán la conducción partidaria.

Dos listas para definir la nueva conducción

La elección tendrá como protagonistas al ex diputado Carlos Molina y al dirigente Facundo Miranda, quienes encabezan las dos nóminas que competirán por la conducción del PRO Catamarca.

Molina lidera la lista "Unidad PRO Catamarca", que tiene a Patricia Tapia y Gerardo Moreno como vicepresidentes y a Agustín Bicocca como secretario general. El espacio también reúne a dirigentes que han ocupado cargos en la gestión, entre ellos Gustavo Cusumano y Fernando Corrales Ávila.

En la otra vereda se encuentra la lista "Próximo Paso PRO Catamarca", encabezada por Facundo Miranda. La nómina tiene a Marta Cosentino y Héctor Castillo como vicepresidentes, mientras que la diputada Natalia Saseta ocupa el cargo de secretaria general. Esta segunda propuesta cuenta, además, con el respaldo de dirigentes como el concejal Diego Figueroa, último presidente con mandato cumplido, y el exdiputado Enrique Cesarini.

La definición entre ambos sectores se producirá en una jornada en la que los afiliados tendrán la posibilidad de elegir a las autoridades que conducirán el partido a partir de este proceso interno.

Elección con presencia en distintos puntos de la provincia

La votación no estará concentrada exclusivamente en la Capital. El partido dispuso mesas en distintos departamentos para permitir la participación de afiliados de toda la provincia.

Los puntos de votación estarán ubicados en:

Capital.

Valle Viejo.

Capayán.

Andalgalá.

Tinogasta.

Pomán.

Santa María.

En la ciudad Capital, los afiliados votarán de acuerdo con el circuito correspondiente. Los electores de los circuitos 7, 9 y Ambato deberán concurrir a Avenida Ocampo 501. En tanto, en Virgen del Valle 1160 votarán los afiliados correspondientes a los circuitos 1, 2 y 3. Finalmente, los votantes de los circuitos 4, 5, 6 y 8 deberán acercarse a Los Regionales 1688.

El esquema de distribución busca organizar la participación de los afiliados habilitados y garantizar el desarrollo de la elección en diferentes puntos de Catamarca.

Julio Sahad será el veedor de la elección

Como parte de la organización de la jornada, el partido dispuso la participación de un veedor. La responsabilidad recaerá en Julio Sahad, presidente del PRO La Rioja, quien estará presente durante el desarrollo de la elección interna.

Su participación se producirá en un contexto marcado por el conflicto que precedió a la convocatoria electoral. Las denuncias cruzadas dentro del proceso interno y el litigio que incluyó presentaciones judiciales llevaron a una disputa que trascendió el ámbito partidario.

En ese marco, la intervención del sello local dispuesta por el PRO Nacional fue posteriormente dejada sin efecto por la jueza María Servini. Con las elecciones confirmadas a mediados de este mes, el partido llega finalmente a la instancia de votación con dos listas en competencia y un padrón de aproximadamente 2.500 afiliados habilitados.