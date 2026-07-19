El Reino Unido rechazó la protesta argentina por el paso de un buque militar en aguas continentales

El gobierno del Reino Unido rechazó de manera categórica las quejas presentadas por el Gobierno argentino luego de la navegación de un buque de guerra británico por aguas nacionales. El episodio se produjo después de que el HMS Medway zarpara desde las Islas Malvinas con destino a Montevideo, atravesando el corredor marítimo argentino sin solicitar autorización previa.

La situación motivó una protesta formal de la Cancillería argentina, que consideró que el tránsito del buque constituyó una violación de la normativa vigente. Sin embargo, la respuesta británica fue contundente al sostener que la embarcación actuó dentro del marco del derecho internacional y que Londres no reconoce las restricciones que Argentina pretende aplicar a la circulación de buques militares británicos en el Atlántico Sur.

El incidente vuelve a poner en primer plano una disputa histórica entre ambos países, en un escenario donde cada movimiento militar adquiere una dimensión política y estratégica por el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El reclamo presentado por la Cancillería argentina

La Cancillería argentina manifestó su "profunda preocupación" por el desplazamiento del HMS Medway y recordó que la normativa local establece la obligación de solicitar autorización para el ingreso de buques militares extranjeros a aguas jurisdiccionales.

De acuerdo con la posición expresada por Buenos Aires, el destructor británico atravesó el corredor marítimo argentino sin cumplir con ese requisito, motivo por el cual el Gobierno decidió formalizar una protesta diplomática.

Además del reclamo ya presentado, el Ejecutivo argentino analiza la posibilidad de elevar la situación ante organismos internacionales y reforzar las tareas de vigilancia marítima en la zona, especialmente sobre aquellos corredores utilizados por embarcaciones militares y pesqueras vinculadas al Reino Unido.

La respuesta de Londres

Frente a la protesta argentina, el Reino Unido respondió rechazando de manera categórica las objeciones formuladas por Buenos Aires. Según la posición oficial británica, el buque navegó "en estricto cumplimiento del derecho internacional", por lo que no corresponde aceptar el planteo argentino.

Fuentes del Foreign Office, citadas por BBC Mundo, señalaron que el Gobierno británico considera que el tránsito del buque se encuentra amparado por el principio de "paso inocente", contemplado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

De acuerdo con esa interpretación, la ruta utilizada constituye un trayecto habitual para las embarcaciones que operan desde las Islas Malvinas, razón por la cual Londres sostiene que no existe ninguna infracción al derecho internacional.

Al mismo tiempo, la respuesta británica reafirma una política histórica consistente en no aceptar regulaciones argentinas sobre esa zona del Atlántico Sur, en consonancia con su reivindicación de soberanía sobre el archipiélago.

El HMS Medway y su desplazamiento hacia Uruguay

El buque involucrado en el incidente fue identificado como el HMS Medway, descrito como un destructor Tipo 45 equipado con sistemas avanzados de defensa aérea.

La embarcación había partido desde Puerto Argentino con destino a Montevideo, donde tiene previsto realizar tareas de reabastecimiento y mantenimiento. Según publicó The Telegraph, el HMS Medway integra el sistema de rotación de unidades militares que el Reino Unido mantiene en las Islas Malvinas desde 1982 y realiza periódicamente viajes hacia distintos puertos de la región como parte de ese esquema operativo.

El recorrido efectuado en esta oportunidad fue el que dio origen al nuevo intercambio diplomático entre ambos gobiernos.

Seguimiento permanente de los movimientos militares

Desde el Ministerio de Defensa argentino señalaron que el episodio "no es aislado" y afirmaron que durante los últimos meses se registraron movimientos similares de embarcaciones británicas en el Atlántico Sur. Esa evaluación constituye uno de los elementos que el Gobierno argentino tiene en cuenta al analizar nuevas medidas vinculadas al monitoreo de la actividad naval en la región.

En ese contexto, la Cancillería confirmó que continuará siguiendo de cerca los desplazamientos de embarcaciones militares en la zona e insistirá con el reclamo diplomático.

Un contexto diplomático especialmente sensible

El incidente ocurre en un momento de especial sensibilidad en las relaciones entre ambos países. Durante el mes de junio, el Comité de Descolonización de la ONU volvió a instar al Reino Unido a reanudar las negociaciones con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas.

Frente a ese planteo, Londres reiteró que no discutirá el estatus del territorio sin el consentimiento de los habitantes de las Malvinas, manteniendo la posición que sostiene desde hace años respecto de la disputa.

A este escenario se suma otro dato mencionado en la información disponible. Según Reuters, el Gobierno británico ha reforzado su presencia militar en el archipiélago en los últimos años, mediante inversiones en infraestructura y la realización de ejercicios conjuntos con aliados.

Montevideo como destino y la postura uruguaya

Mientras continúa el intercambio diplomático entre Buenos Aires y Londres, el HMS Medway ya se encuentra en Montevideo, donde desarrolla las tareas de mantenimiento previstas.

En relación con el episodio, el Gobierno uruguayo optó por no pronunciarse sobre la controversia surgida entre Argentina y el Reino Unido. Por su parte, la Cancillería argentina ratificó que mantendrá el seguimiento de los movimientos de embarcaciones militares en el Atlántico Sur y continuará impulsando el reclamo por la vía diplomática.