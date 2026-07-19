Retiraron de Plaza de Mayo las piedras en homenaje a las víctimas de COVID-19: las razones

A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el Gobierno nacional resolvió retirar de manera preventiva las piedras que conforman el memorial en homenaje a las víctimas de la pandemia de COVID-19, instalado desde 2021 alrededor del monumento a Manuel Belgrano, en Plaza de Mayo.

La medida fue adoptada ante la posibilidad de que una masiva concentración de personas se reúna en el centro porteño para celebrar un eventual campeonato de la Selección argentina. Según informó el Ejecutivo, el objetivo es evitar que el memorial sufra daños durante los festejos previstos para este domingo.

Las autoridades aclararon que el retiro tiene un carácter exclusivamente preventivo y que las piedras permanecerán resguardadas hasta la finalización del operativo de seguridad. Una vez concluido el dispositivo, serán devueltas a su ubicación original.

La explicación del Gobierno nacional

Desde la administración del presidente Javier Milei señalaron que la decisión apunta únicamente a preservar el memorial frente a la posibilidad de una importante movilización de hinchas si la Selección argentina logra consagrarse campeona del mundo.

De acuerdo con la información oficial, las piedras fueron trasladadas y permanecerán resguardadas dentro de la Casa Rosada hasta que termine el operativo dispuesto para la jornada del domingo.

El Gobierno remarcó que, una vez finalizadas las tareas de seguridad y concluida la eventual celebración, el memorial será reinstalado en el mismo lugar donde permanecía desde hace cuatro años.

Una medida recomendada por las fuerzas de seguridad

Fuentes oficiales indicaron que el procedimiento fue adoptado por recomendación de las fuerzas de seguridad, que participan en la planificación del operativo previsto para la final del Mundial.

Asimismo, se informó que las familias de las víctimas fueron notificadas previamente acerca del retiro temporal del memorial. El traslado de las piedras fue realizado con la participación de personal del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un procedimiento coordinado para preservar cada uno de los elementos que integran el espacio de homenaje.

El origen del memorial

El memorial instalado en Plaza de Mayo fue creado en 2021, durante una convocatoria impulsada por familiares de personas fallecidas a causa del coronavirus.

Cada una de las piedras lleva escrito el nombre de una víctima y fue colocada como un símbolo de recuerdo y homenaje. Con el paso del tiempo, ese espacio se transformó en un sitio permanente de conmemoración dentro de Plaza de Mayo, donde familiares y ciudadanos encontraron un lugar para recordar a quienes perdieron la vida durante la pandemia de COVID-19.

Por esa razón, las autoridades sostuvieron que el retiro temporal busca preservar el memorial frente a la gran cantidad de personas que podrían concentrarse en la zona durante la jornada del domingo.

Un amplio operativo de seguridad para los festejos

Mientras se desarrollaba el retiro del memorial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzaba con la organización de un importante operativo de seguridad para la final del Mundial.

El principal punto de concentración será el Obelisco, donde se espera una importante cantidad de hinchas tanto durante el partido entre Argentina y España como una vez finalizado el encuentro.

Para esa jornada, la Ciudad desplegará un dispositivo especial que incluirá la participación de aproximadamente 1000 efectivos de la Policía, además de personal de Tránsito, Defensa Civil y el SAME. También se instalarán vallados en distintos sectores del microcentro, se colocarán paneles de protección alrededor del Obelisco y se implementarán cortes preventivos de circulación en las inmediaciones para facilitar el desarrollo del operativo.

Tecnología y asistencia sanitaria

El dispositivo de seguridad previsto para la final incorporará además distintos recursos destinados al monitoreo y la asistencia. Entre los elementos previstos se encuentran:

Un Puesto Médico de Avanzada.

Ambulancias.

Monitoreo mediante cámaras de seguridad.

Drones para el seguimiento de la concentración.

Apoyo aéreo para observar la evolución de los festejos en tiempo real.

El despliegue busca dar respuesta a la gran cantidad de personas que podrían reunirse en el centro porteño si la Selección argentina obtiene un nuevo título mundial.

Coordinación entre distintas jurisdicciones

En paralelo al operativo previsto para la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires mantienen una coordinación permanente para definir los dispositivos de seguridad destinados a las posibles celebraciones posteriores al partido.

La planificación definitiva dependerá también de otro aspecto que aún permanece sin confirmación: la organización del regreso del plantel argentino al país.

Hasta el momento, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no confirmó el cronograma correspondiente al retorno de la delegación, un dato que también será determinante para definir el esquema de seguridad de los festejos posteriores.