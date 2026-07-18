La CGT activa un nuevo plan de lucha contra Javier Milei y prepara movilizaciones

La Confederación General del Trabajo (CGT) definió una nueva etapa de movilización para expresar su rechazo al gobierno de Javier Milei, en una estrategia conjunta con las dos Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP).

La principal central obrera estableció como primer paso de este nuevo esquema de protesta una marcha prevista para el miércoles 22 de julio, una convocatoria que tendrá como protagonistas también a los jubilados que se movilizan frecuentemente.

El cronograma continuará con una segunda jornada de movilización el viernes 7 de agosto, fecha en la que se conmemora el Día de San Cayetano, patrono del Trabajo. Ambas acciones forman parte del plan de lucha acordado por las organizaciones sindicales durante una reunión realizada el pasado martes, donde sus autoridades analizaron los próximos pasos del movimiento gremial.

Una estrategia conjunta entre las centrales sindicales

El encuentro que definió la hoja de ruta sindical se desarrolló en la sede central de la CGT y reunió a representantes de los principales espacios gremiales involucrados en la iniciativa.

Durante la reunión participaron los integrantes del triunvirato de la CGT, conformado por:

Cristian Jerónimo , representante de Industria del Vidrio .

, representante de . José Sola , del sector Seguro .

, del sector . Octavo Argüello, perteneciente a Camioneros.

También estuvieron presentes dirigentes de las centrales de trabajadores:

Hugo Godoy , de la CTA - Autónoma .

, de la . Roberto Baradel, de la CTA - Trabajadores.

En ese marco, las organizaciones resolvieron además movilizarse cuando se realice la próxima convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), sumando esa instancia institucional a la agenda de reclamos definida por el sindicalismo.

La agenda sindical incorpora la Semana Social y la convocatoria de la Comisión Episcopal

Además de las movilizaciones previstas en las calles, la CGT y las organizaciones que integran esta estrategia acordaron confluir en la Semana Social, una iniciativa convocada por la Comisión Episcopal.

El encuentro tendrá lugar los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, en el marco de la visita que realizará el papa León XIV durante el mes de noviembre de este año.

La participación en esta actividad se suma al calendario definido por las centrales sindicales, que buscan articular distintas instancias de presencia pública y debate alrededor de sus reclamos.

El paro general sigue en análisis dentro del plan de lucha

Uno de los puntos centrales de la estrategia sindical es la posibilidad de avanzar hacia un paro general. La CGT confirmó que la medida se encuentra incluida dentro de la planificación, aunque todavía no se definió una fecha estipulada para su realización.

Antes de una eventual huelga nacional, la central obrera prevé desarrollar una serie de acciones previas destinadas a fortalecer la protesta y ampliar la participación de distintos sectores.

Entre las medidas contempladas se encuentran:

Asambleas sectoriales .

. Manifestaciones .

. Acciones en los medios.

De esta manera, el paro general aparece como una instancia posterior dentro de un proceso de movilización progresiva que comenzará con expresiones gremiales específicas y protestas organizadas por sectores.

La CGT proyecta una gran marcha federal con sectores opositores

Dentro del esquema definido por la central obrera también figura el objetivo de construir una gran marcha federal que reúna a toda la oposición a Javier Milei.

La iniciativa busca ampliar el alcance de las protestas y articular una convocatoria que exceda al movimiento sindical, incorporando a los sectores opositores al Gobierno nacional.

Con las movilizaciones del 22 de julio y el 7 de agosto como primeras fechas confirmadas, la CGT, las CTA y la UTEP avanzan en una estrategia que combina reclamos en las calles, participación en espacios sociales y sindicales, y la preparación de futuras medidas de mayor alcance.