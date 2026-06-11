Segundo día de paro de los municipales de Valle Viejo: la protesta se profundiza

La protesta de los trabajadores municipales de Valle Viejo transita su segundo día consecutivo con diferentes puntos de manifestación y un marcado reclamo por la ausencia de diálogo con las autoridades del Ejecutivo Municipal.

Durante esta nueva jornada de lucha, los empleados sostienen el corte sobre la Avenida Presidente Castillo, a la altura de la rotonda cercana al Parador Municipal, uno de los principales escenarios de la protesta. Paralelamente, en el sector de los talleres municipales también se desarrolla una manifestación acompañada por el cese de actividades laborales, en una medida que busca visibilizar el conflicto que atraviesan los trabajadores chacareros.

La continuidad de las acciones refleja el malestar existente entre los empleados municipales, quienes reclaman respuestas concretas por parte de las autoridades y sostienen que hasta el momento no han obtenido instancias efectivas de diálogo.

La marcha hacia el Concejo Deliberante

En relación con las actividades previstas para este jueves, la secretaria adjunta del SOEM Valle Viejo, Verónica Herrera, informó que la principal acción estará centrada en una movilización hacia el Concejo Deliberante de Valle Viejo, organismo donde sesionan los concejales.

Según explicó la dirigente gremial, el objetivo de la marcha es trasladar el reclamo a los representantes legislativos locales para que intervengan ante la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal.

"Es para pedir que ellos también actúen como debe de ser, dado que el Ejecutivo Municipal todavía no quiere tener un tipo de diálogo con nosotros", manifestó Herrera al referirse a las expectativas que tiene el gremio respecto de la actuación de los concejales frente al conflicto.

La decisión de acudir al cuerpo deliberativo surge en un contexto donde los trabajadores consideran agotadas las posibilidades de acercamiento con las autoridades municipales y buscan que otros actores institucionales tomen conocimiento directo de la situación.

Denuncias por incidentes y tensión con funcionarios

La referente sindical también se refirió a un episodio ocurrido durante la jornada anterior, el cual, según indicó, representó el único contacto registrado con integrantes de la estructura municipal.

En declaraciones a Radio Valle Viejo, Herrera sostuvo que durante la siesta del día anterior se produjo un incidente protagonizado por una funcionaria municipal. "Lo único que hubo fue un incidente en el día de ayer a la siesta, donde la señora Dávila, que es jefa, se acercó a increpar a los chicos, a maltratarlos, a filmarlos. Entonces se produjo un enfrentamiento, en el que intervinieron otros funcionarios, creando un malestar pero bueno, el conflicto no llegó a más, quedaron en brindar una respuesta, pero hasta el momento nada", expresó.

De acuerdo con el relato de la dirigente, la situación generó tensión entre los manifestantes y los funcionarios presentes, aunque finalmente no escaló más allá de ese episodio. Sin embargo, remarcó que las respuestas prometidas tras el incidente aún no llegaron.

Reclamos por amenazas y persecuciones

Otro de los puntos planteados por el gremio tiene que ver con las condiciones en las que los trabajadores sostienen la protesta.

Herrera aseguró que existen situaciones de presión sobre los empleados municipales y denunció que algunos trabajadores son objeto de amenazas y persecuciones. A pesar de ello, señaló que la necesidad económica y el compromiso con sus familias son factores que impulsan la continuidad de las medidas de fuerza.

"Si hay aprietes por parte del municipio, se los está amenazando, hay persecuciones, pero el empleado ante la necesidad que tiene, más allá del temor, yo creo que es llevar una mejor fuente para la parte de la mantención de sus hijos, para la parte de familia. Así que la idea es seguir manifestándolo", afirmó.

La dirigente agregó que el temor es compartido por los trabajadores y que la situación genera un profundo malestar entre quienes participan de las protestas. "Todos tenemos el temor, obviamente, todos estamos sufriendo el malestar de lo que nos lleva a esta situación por la falta de comunicación entre el Ejecutivo Municipal y el empleado", sostuvo.

El gremio defiende la legalidad del paro

Frente al desarrollo del conflicto, la secretaria adjunta del SOEM Valle Viejo también hizo referencia a los aspectos legales de la medida de fuerza y remarcó que el paro fue instrumentado siguiendo los procedimientos correspondientes.

Según explicó, el sindicato realizó las presentaciones necesarias ante los organismos competentes debido a la falta de instancias de diálogo entre el Ejecutivo Municipal y los trabajadores. Entre las acciones señaladas por la gremialista se encuentran:

• Presentación de una nota ante la Dirección de Inspección Laboral durante la semana pasada.

• Solicitud formal vinculada a la inexistencia de diálogo entre el Ejecutivo Municipal y los empleados.

• Presentación oficial del llamado a paro realizada el día lunes.

"Se ha presentado legalmente en su momento, la semana pasada se ha presentado una nota a la Dirección de Inspección Laboral solicitando esto dada la inexistencia de diálogo entre el Ejecutivo y los trabajadores y el día lunes se hizo la presentación formal del llamado a paro", indicó Herrera.

Mientras las medidas continúan en distintos puntos de Valle Viejo, los trabajadores se preparan para trasladar su reclamo al Concejo Deliberante en busca de respuestas institucionales, en un escenario marcado por la falta de acuerdo, las denuncias de presión sobre los empleados y la persistencia de un conflicto que, por el momento, permanece sin resolución.