Pollicita empezará a investigar el origen de los fondos con bitcoin declarado por Adorni

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporará una nueva etapa centrada en el análisis de los fondos vinculados a inversiones en bitcoin que el funcionario aseguró haber incluido en su declaración jurada.

La medida será impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien comenzará a indagar el origen de esos activos digitales y la manera en que fueron incorporados a las presentaciones patrimoniales realizadas ante los organismos de control.

La decisión surge luego de una serie de declaraciones públicas formuladas por el propio funcionario, quien explicó en una entrevista televisiva que parte importante de su patrimonio fue generada a través de inversiones realizadas junto a su esposa en criptomonedas durante años anteriores a su ingreso a la función pública.

Sin embargo, la investigación no se limitará únicamente al análisis de los fondos vinculados a bitcoin. La fiscalía también trabaja en otras medidas orientadas a reconstruir el patrimonio familiar y contrastar la información declarada oficialmente con los datos que fueron difundidos por el funcionario en distintas intervenciones públicas.

Los US$500.000 y el trabajo con los peritos

Entre las medidas previstas, Pollicita mantendrá reuniones con especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) con el objetivo de incorporar a la investigación los US$500.000 que Adorni afirmó poseer durante una entrevista.

El propósito de esta tarea será integrar esa información al análisis patrimonial general y evaluar su correspondencia con las declaraciones efectuadas por el funcionario ante los organismos competentes. Al mismo tiempo, desde la fiscalía se estudian los mecanismos más adecuados para requerir información sobre los fondos en bitcoin mencionados por Adorni. El objetivo es verificar tanto la existencia de esos activos digitales como la efectiva incorporación de los mismos a las declaraciones patrimoniales correspondientes.

Según pudo saber TN, el análisis incluirá la documentación vinculada a los activos digitales mencionados por el jefe de Gabinete, en una etapa que busca determinar con precisión la composición de su patrimonio.

La declaración jurada de Bettina Angeletti

Como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar, el fiscal solicitará también la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, esposa de Adorni.

La incorporación de esa documentación forma parte de las acciones orientadas a contrastar la información patrimonial presentada ante los organismos de control y a establecer la evolución económica del grupo familiar.

La fiscalía considera que la reconstrucción integral del patrimonio requiere analizar tanto la situación declarada por el funcionario como la de su cónyuge, especialmente teniendo en cuenta que las inversiones mencionadas públicamente habrían sido realizadas de manera conjunta.

El foco sobre las inversiones en criptomonedas

Uno de los aspectos centrales de la investigación está vinculado a los US$300.000 que Adorni aseguró haber obtenido como ganancia a partir de operaciones con bitcoin realizadas junto a su esposa.

Durante una entrevista televisiva, el funcionario explicó que comenzó a operar con bitcoin en 2013 y que entre 2014 y 2018 obtuvo importantes rendimientos económicos.

"Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000", sostuvo el jefe de Gabinete al referirse a esas operaciones. Asimismo, afirmó que esos fondos constituyen una prueba de que su patrimonio fue generado antes de asumir responsabilidades dentro del Estado nacional.

Las explicaciones se produjeron en medio de la investigación judicial y luego de que trascendiera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.

El reconocimiento de omisiones y las rectificaciones

En sus recientes declaraciones, Adorni reconoció que había omitido informar parte de sus ahorros en las declaraciones juradas patrimoniales. El funcionario atribuyó esa situación a un error que, según explicó, se prolongó durante años.

"Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error", manifestó.nTambién aseguró que abonará "hasta el último impuesto" y las eventuales sanciones que pudieran corresponder.

Según explicó, presentó de manera anticipada su declaración jurada correspondiente al año 2025 y además realizó rectificaciones sobre las presentaciones correspondientes a 2023 y 2024. De acuerdo con su versión, al ingresar al Gobierno replicó información patrimonial utilizada en años anteriores y omitió incorporar parte de los ahorros acumulados junto a su esposa.

"Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año", señaló.

Contradicciones con declaraciones previas

Las explicaciones brindadas recientemente contrastan con afirmaciones públicas realizadas por el propio funcionario meses atrás. En marzo, ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, Adorni había sostenido que "todo lo que tiene que estar declarado está declarado".

Posteriormente, durante una exposición en la Cámara de Diputados, afirmó que en sus declaraciones juradas figuraban "todos los detalles de los bienes" que componían su patrimonio y que "nunca existió ocultación alguna".

Estas manifestaciones previas forman parte del contexto en el que actualmente avanza la investigación judicial.

Los ahorros "en negro" y los otros expedientes

Durante la entrevista televisiva, Adorni también afirmó que junto a su esposa ahorraron "toda la vida, en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos".

Además, insistió en que la totalidad de su patrimonio fue generada a lo largo de más de 25 años de actividad privada, antes de asumir cargos en la administración pública. Las actuaciones judiciales avanzan bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien concentra actualmente dos expedientes relacionados con el jefe de Gabinete.

Uno de ellos investiga su evolución patrimonial en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El otro expediente analiza la relación entre Adorni y Marcelo Grandio, periodista y amigo del funcionario que obtuvo contratos con el Estado y financió un viaje en avión privado a Punta del Este para Adorni y su familia.

El régimen simplificado de Ganancias

En paralelo a las actuaciones judiciales, tanto Adorni como Angeletti solicitaron adherirse al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Según se indicó, esta modalidad fue reglamentada por el Gobierno y se encuentra vigente para el período fiscal 2025. Entre sus características figura la exención de informar patrimonio y consumos personales.

No obstante, fuentes oficiales señalaron que la adhesión a este sistema no implica de manera automática el acceso a los beneficios contemplados dentro del denominado régimen de inocencia fiscal.

Mientras la fiscalía define nuevas medidas y avanza en la recopilación de documentación, la investigación continuará enfocada en verificar el origen, la evolución y la declaración de los fondos mencionados públicamente por el jefe de Gabinete, especialmente aquellos vinculados a inversiones en bitcoin y a los movimientos patrimoniales realizados junto a su esposa.