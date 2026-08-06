El Senado bloqueó el voto remoto de Fernández Sagasti y Fama

El Senado de la Nación resolvió este jueves no habilitar el voto remoto de la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, durante la sesión en la que se debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión también alcanzó al senador radical Flavio Fama, quien se encuentra en recuperación luego de una cirugía y, como consecuencia de la resolución adoptada por la Cámara alta, tampoco pudo intervenir en el tratamiento de la iniciativa.

La medida fue adoptada luego de que el Senado aprobara una moción impulsada por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, mediante la cual se dispuso que el pedido de participación virtual presentado por Fernández Sagasti sea analizado por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Como resultado de esa decisión, el mecanismo de participación remota quedó sin efecto para la sesión de este jueves.

El pedido de la senadora mendocina

Anabel Fernández Sagasti había solicitado participar de manera virtual debido a que atraviesa la semana 32 de embarazo. Según explicó, por indicación médica no puede realizar viajes de larga distancia desde Mendoza hacia la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual solicitó intervenir en la sesión mediante un sistema remoto.

El pedido había recibido previamente la autorización de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, aunque esa autorización estaba sujeta a la aprobación del cuerpo legislativo.

La resolución firmada por Villarruel contemplaba que la legisladora pudiera participar "con voz y voto" desde la Legislatura de Mendoza, alternativa que finalmente no pudo concretarse debido a la decisión adoptada por el pleno del Senado.

La moción presentada por Bullrich

Al comienzo de la sesión, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, presentó una moción para que la cuestión fuera remitida a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La legisladora sostuvo que el voto no presencial requiere una discusión reglamentaria específica antes de ser implementado. Durante su intervención en el recinto manifestó: "Quiero mocionar que, de acuerdo al artículo 227 del reglamento, este tema se discuta en la Comisión de Asuntos Constitucionales para que el cuerpo pueda expedirse sobre el régimen de licencias y voto no presencial".

La propuesta fue sometida a consideración de la Cámara y resultó aprobada.

De acuerdo con la información difundida, la moción no recibió objeciones por parte del bloque de Unión por la Patria, circunstancia que permitió avanzar con la decisión de remitir el tema a la comisión correspondiente.

Las razones expuestas por Fernández Sagasti

En el pedido presentado para participar de manera virtual, Fernández Sagasti sostuvo que la imposibilidad de trasladarse físicamente a la sede del Congreso no afectaba el ejercicio de sus funciones como legisladora.

En ese sentido, defendió la utilización de herramientas tecnológicas para garantizar su participación en la sesión. "Existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema, no veo por qué se me pueda negar este pedido", expresó la senadora al fundamentar su solicitud.

Asimismo, aclaró que el planteo realizado no guardaba relación con la licencia por maternidad a la que tiene derecho. La legisladora explicó que hará uso de esa licencia cuando corresponda, pero remarcó que su solicitud respondía exclusivamente a la necesidad de poder participar en la sesión mientras atraviesa el embarazo.

"Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada", argumentó al defender su pedido de participación remota.

La situación de Flavio Fama

La resolución adoptada por el Senado no solo afectó a Fernández Sagasti. La decisión también dejó sin posibilidad de intervenir al senador radical Flavio Fama, quien actualmente se encuentra recuperándose de una cirugía. Al quedar sin efecto el mecanismo de voto remoto para la sesión de este jueves, el legislador tampoco pudo participar del debate parlamentario.

Con la aprobación de la moción impulsada por Patricia Bullrich, el Senado resolvió que la discusión sobre el régimen de licencias y el voto no presencial sea tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Con esta resolución, la Cámara alta dejó sin efecto para la sesión en curso el mecanismo de participación virtual que había sido solicitado por Anabel Fernández Sagasti y que también hubiera permitido la intervención de Flavio Fama, trasladando el debate sobre el voto no presencial al ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde deberá analizarse el régimen aplicable para futuras situaciones.