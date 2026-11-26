El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el kirchnerismo al referirse a la situación del mercado laboral argentino. A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario afirmó que la supuesta "falta de empleo" constituye "otro relato que se cae" y cuestionó las interpretaciones sobre la evolución de los indicadores laborales.

En un mensaje de tono confrontativo, Milei escribió: "Los kukas son estafadores que ante su incapacidad para gobernar, construyen grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas".

La publicación estuvo acompañada por una afirmación vinculada con la tasa de desempleo y la participación económica de la población. "Si la PEA hubiera estado constante, hoy, la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%. VLLC!", expresó el Presidente.

El análisis de Sturzenegger y la comparación de los indicadores

Para respaldar su planteo, Milei compartió un mensaje de Federico Sturzenegger, quien presentó un análisis titulado "el mercado laboral de Argentina en perspectiva". El funcionario propuso observar la evolución del desempleo mediante dos mediciones: el registro oficial y una estimación construida sobre el supuesto de que la tasa de participación laboral se hubiera mantenido constante.

La comparación fue acompañada por un gráfico que distingue ambas variables mediante dos colores. Sturzenegger explicó el criterio utilizado y señaló: "El rojo es el dato oficial (correcto excepto en CFK II donde manipularon los datos). El verde asume una tasa de participación constante".

La participación laboral, en el centro de la discusión

Según el gráfico difundido por Sturzenegger, la disminución de la tasa de desempleo registrada durante los últimos años tendría como contrapartida una caída en la participación laboral. Esta relación constituye el eje de la interpretación que tanto el funcionario como Milei pusieron en circulación.

En ese sentido, el Presidente sostuvo que, si la PEA —la población económicamente activa— se hubiera mantenido constante, la tasa de desempleo actual estaría por debajo del 5%. Se trata de una estimación planteada a partir de ese escenario hipotético y no de la cifra que surge directamente del indicador oficial.