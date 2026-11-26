El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo que requiera a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) información detallada sobre una transferencia de $260.000.000 que esa entidad le envió a Claudio "Chiqui" Tapia el 6 de junio de 2023.

En el mismo dictamen, se solicitó también información sobre otras 74 transferencias por un total de $10.400.000, la emisión de tarjetas adicionales a nombre de Tapia y los vuelos privados contratados o pagados por la entidad en los que haya viajado el dirigente desde 2017.

El pedido complementa un requerimiento anterior formulado el 9 de octubre y se enmarca en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Tapia en su condición de titular del CEAMSE.

Según informó TN, el fiscal le pide al juez que autorice un requerimiento para que la AFA informe y remita "el concepto, la orden de pago, el acto que la autorizó, la imputación contable y el comprobante de rendición" de la transferencia de $260 millones que la entidad envió desde su cuenta en el Banco Credicoop a una cuenta que Tapia tenía en el BST.

La fiscalía señaló en su escrito que ese monto "no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte, por lo que resulta necesario determinar si se acreditó en alguna cuenta del investigado y a qué título se percibió".

Además, se solicitó el concepto y la documentación respaldatoria de las 74 transferencias por un total de $10.400.000 efectuadas desde la misma cuenta de la AFA entre el 22 de mayo de 2020 y el 24 de agosto de 2026, también a favor de Tapia.

Todas las medidas deben ser autorizadas por el juez Lijo, lo que aún no ocurrió, de acuerdo a fuentes judiciales.

Adicionales de tarjetas de crédito

El requerimiento también alcanza las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Tapia de tarjetas adicionales de las cuentas VISA, CABAL y American Express Corporate, junto con sus límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes.

La fiscalía pidió en ese marco todos los pagos registrados a favor de Tapia entre 2016 y 2026, indicando en cada caso el monto, tipo de moneda, concepto, origen de la acreditación y la documentación que sustenta cada operación.

En el mismo pedido se reclamó la nómina de los vuelos privados contratados o pagados por la entidad en los que haya viajado Tapia desde 2017, con identificación de la empresa operadora, matrícula, fecha, origen, destino, importe, forma de pago y si también viajó Paola Moyano, su exesposa.

En paralelo, se solicitó al Banco Credicoop información sobre un depósito en efectivo de USD 620.000 realizado el 12 de febrero de 2019 en una caja de ahorros en dólares, así como sobre una extracción de USD 200.000 del 18 de agosto de 2020 y un depósito de USD 198.000 del 20 de agosto de 2020.

La fiscalía pidió copia de las boletas, la hora de las operaciones, la identificación de quienes las efectuaron, la declaración sobre el origen de los fondos y el perfil transaccional.