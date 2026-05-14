El Senado convirtió en ley el proyecto minero "Diablillos-Plata"

La Cámara de Senadores de Catamarca avanzó este jueves con la sanción definitiva del acuerdo interprovincial vinculado al proyecto minero "Diablillos-Plata", en el marco de la tercera sesión ordinaria presidida por el senador Ramón Figueroa Castellanos.

Con la aprobación legislativa, el convenio suscripto entre el Gobierno de Catamarca y el Gobierno de la Provincia de Salta el pasado 27 de marzo de 2025 quedó convertido en la Ley N° 5.940, dando respaldo institucional al denominado "Acuerdo de Facilitación y Fomento de Proyecto Minero DIABLILLOS - PLATA".

La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo Provincial y contaba con despacho favorable de comisión antes de llegar al recinto para su tratamiento parlamentario.

Desarrollo minero regional

El proyecto aprobado establece un esquema de cooperación entre Catamarca y Salta en relación con el desarrollo del emprendimiento minero ubicado en un área donde persiste una discusión limítrofe pendiente de resolución definitiva por parte del Congreso Nacional. Durante el debate legislativo, la presidenta de la Comisión de Minería del Senado, la senadora Soledad Blas, fue la encargada de fundamentar la iniciativa y exponer los alcances del acuerdo.

La legisladora sostuvo que el convenio representa una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo económico y productivo del oeste catamarqueño y remarcó el impacto que proyectos de estas características generan en las comunidades del interior provincial.

"Porque cada vez que un proyecto minero se pone en marcha en nuestra región, vuelve a surgir una esperanza que durante mucho tiempo muchos creían perdida. La esperanza de trabajo. La esperanza de oportunidades. La esperanza de que nuestros jóvenes puedan quedarse en su tierra y construir su futuro cerca de sus familias", expresó durante su exposición.

El impacto esperado en las comunidades del interior

A lo largo de su intervención, Blas hizo especial énfasis en las expectativas vinculadas al desarrollo económico regional y al movimiento que podría generar la actividad minera en distintas localidades del interior catamarqueño.

La senadora señaló que quienes conocen "el interior profundo de Catamarca" comprenden el significado que tiene la llegada de inversiones e infraestructura para las economías regionales. En ese marco, destacó distintos aspectos asociados al movimiento económico que podría derivarse del proyecto:

Reactivación comercial

Participación de pymes locales como proveedoras

Mayor actividad en rutas y servicios

Generación de empleo

Arraigo de jóvenes en sus comunidades

"Sabemos lo que significa cuando un comercio vuelve a vender. Cuando una pyme local puede convertirse en proveedora. Cuando una ruta vuelve a tener actividad. Cuando una familia siente nuevamente que hay posibilidades de crecer", manifestó.

Asimismo, expresó su expectativa respecto a que el proyecto pueda traducirse en "más desarrollo, más empleo genuino y más oportunidades" para los catamarqueños.

"No se pierde soberanía"

Uno de los ejes centrales de la exposición de la senadora estuvo vinculado a los cuestionamientos surgidos en torno al conflicto limítrofe existente entre Catamarca y Salta en el área donde se desarrollará el proyecto.

En ese sentido, Blas aclaró expresamente que el acuerdo no implica resignación territorial ni cesión de derechos históricos. "Y quiero dejar algo absolutamente claro: no se pierde soberanía. No se resigna territorio. No se abandonan derechos históricos. Y no se debilita la posición histórica que Catamarca sostiene en esta discusión", sostuvo.

La legisladora explicó que el convenio no redefine límites provinciales ni reemplaza las atribuciones constitucionales del Congreso Nacional. También indicó que el propio texto establece que ninguna de las provincias reconoce soberanía de la otra ni renuncia a sus reclamos históricos.

"El convenio reconoce expresamente la existencia de un área donde los límites no se encuentran definitivamente definidos", afirmó. Además, precisó que el acuerdo tendrá vigencia únicamente mientras continúe pendiente la resolución definitiva del conflicto limítrofe por parte del Congreso Nacional.

Comité interprovincial y control del proyecto

Entre los puntos destacados del convenio, la senadora mencionó la creación de un Comité de Gestión Interprovincial permanente, destinado al seguimiento técnico, minero y ambiental del proyecto. Blas remarcó que Catamarca mantendrá presencia institucional y capacidad de control sobre el emprendimiento.

"Catamarca no se retira del territorio. Catamarca no pierde capacidad de control. Catamarca no resigna presencia institucional", afirmó.

Según explicó, el acuerdo contempla mecanismos de coordinación vinculados a:

Control técnico y ambiental

Seguimiento operativo

Contratación de mano de obra

Participación de proveedores

Actuación de organismos públicos provinciales

La legisladora destacó además que el esquema fortalece la articulación institucional y la participación regional.

Distribución de regalías

Otro de los aspectos resaltados durante el debate fue el esquema económico previsto en el convenio. La senadora indicó que el acuerdo establece una distribución igualitaria de regalías, tributos y gravámenes derivados de los minerales extraídos en la zona en conflicto.

"El acuerdo prevé la distribución en partes iguales de regalías, tributos y gravámenes derivados de los minerales extraídos en el área en conflicto", explicó. También recordó antecedentes previos de articulación institucional en áreas estratégicas de la Puna vinculadas a la actividad minera, señalando que existen experiencias de cooperación regional sin resignar derechos ni posiciones territoriales.

"Una señal de previsibilidad y visión de futuro"

En el cierre de su exposición, Blas sostuvo que el acuerdo representa una herramienta de cooperación institucional y una señal de previsibilidad para el desarrollo provincial. "Defender los derechos territoriales de Catamarca y promover inversiones, empleo y crecimiento no son objetivos contradictorios", expresó.

La legisladora afirmó además que gobernar implica "transformar los conflictos en herramientas de cooperación" y pensar en el futuro de la provincia.

Finalmente, concluyó: "No estamos aprobando solamente un convenio administrativo. Estamos dando una señal de previsibilidad, de responsabilidad institucional y de visión de futuro".

Tras el tratamiento parlamentario, la Cámara de Senadores otorgó sanción definitiva al proyecto, convirtiendo en ley el acuerdo interprovincial para el desarrollo del proyecto minero "Diablillos-Plata".