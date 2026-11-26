El Senado de la Nación sesionará este jueves desde el mediodía para debatir un amplio temario legislativo, en el que sobresalen dos iniciativas: la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y el proyecto destinado a prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal, que busca obtener sanción definitiva.

La prioridad política de La Libertad Avanza estará puesta en conseguir la aprobación de la reforma electoral, una propuesta que apunta a suspender las elecciones primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027. Para avanzar con el proyecto, el oficialismo necesita reunir una mayoría absoluta de 37 votos, un número que considera posible alcanzar a partir de los acuerdos construidos con diferentes bloques parlamentarios.

La iniciativa que llegará al recinto es una versión acotada del proyecto original y contempla, además de la suspensión de las PASO, la implementación de Ficha Limpia, un mecanismo que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

El texto incorpora otros cambios en el sistema electoral, entre ellos la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente.

También incluye modificaciones relacionadas con la veda electoral, la publicidad de campaña y los debates presidenciales, aspectos que forman parte de la reorganización de las reglas que regirán la competencia política.

El oficialismo necesita 37 votos y confía en alcanzar los 40

La principal tarea de La Libertad Avanza consiste en asegurar los apoyos necesarios para superar la mayoría absoluta requerida. El espacio, que tiene como presidenta de bloque a Patricia Bullrich, cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar otros respaldos para alcanzar los 37 votos.

En ese escenario, uno de los acompañamientos considerados fundamentales es el de la Unión Cívica Radical (UCR). La bancada radical, integrada por diez legisladores, podría respaldar en su totalidad la suspensión de las PASO, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Los diez senadores radicales que acompañarían la propuesta son:

Rodolfo Suárez y Mariana Juri, representantes de Mendoza.

Eduardo Galaretto y Carolina Losada, por Santa Fe.

Silvina Schneider, por Chaco.

Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi, por Corrientes.

Maximiliano Abad, por Buenos Aires.

Flavio Fama, por Catamarca.

Daniel Kroneberger, por La Pampa.

A esos respaldos se sumarían tres representantes del PRO: Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. También acompañaría la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres.

Otro sector que podría aportar votos es Provincias Unidas, a través de sus representantes Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo. A ellos se agrega la neuquina Julieta Corroza, quien mantiene una posición alineada con el gobernador Rolando Figueroa.

La lista de posibles respaldos también incluye a los representantes de Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, quienes se muestran favorables a la iniciativa. Si ambos confirman su acompañamiento, el oficialismo podría alcanzar los 40 votos, tres por encima de la mayoría absoluta que necesita para darle media sanción al proyecto.

Los indecisos y las diferencias dentro de los bloques provinciales

Pese a los acuerdos alcanzados, todavía existen legisladores que no comunicaron una posición definitiva. Entre ellos se encuentra la senadora Flavia Royón, del espacio Primero los Salteños, además de los representantes de Misiones Carlos Arce y Sonia Decut.

La situación también presenta diferencias dentro del bloque Convicción Federal, que no mantiene una postura unificada frente a la suspensión de las primarias. En ese espacio, el catamarqueño Guillermo Andrada podría acompañar la iniciativa oficialista. En cambio, la tucumana Sandra Mendoza anticipó que votará en contra, en línea con la posición del gobernador Osvaldo Jaldo.

Por su parte, la jujeña Carolina Moisés todavía mantiene en reserva su decisión, por lo que su voto permanece entre las incógnitas de la negociación parlamentaria. En el sector que rechaza la reforma se encuentra el bloque Justicialista, presidido por José Mayans e integrado por 22 senadores. La bancada mantiene una posición contraria a la propuesta del Gobierno.

La misma postura sostienen los representantes del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio liderado por Gerardo Zamora, y el monobloque Justicia Federal Social, conducido por Fernando Salino.

A ese grupo de legisladores que rechazan la iniciativa se suma la senadora de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. De esta manera, el escenario previo a la sesión muestra un oficialismo que confía en los acuerdos con radicales, integrantes del PRO y representantes de distintos espacios provinciales, aunque todavía debe resolver algunas posiciones pendientes para garantizar el resultado de la votación.

Ludopatía y apuestas en línea

El segundo gran eje de la sesión será el tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, una iniciativa que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados desde 2024.

La propuesta establece una amplia prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas en línea. Las restricciones alcanzarán a las plataformas digitales, las redes sociales, los medios de comunicación y los espectáculos, además de impedir la difusión de este tipo de actividades en la indumentaria deportiva.

Uno de los objetivos centrales del proyecto es limitar la exposición de los menores de edad a las plataformas virtuales de apuestas, mediante disposiciones destinadas a impedir su acceso. La prohibición publicitaria tendrá un alcance amplio y comprenderá distintos formatos y espacios de difusión:

Publicidad en internet y plataformas digitales.

Promoción en redes sociales.

Medios audiovisuales y gráficos.

Radio y televisión.

Cartelería en la vía pública.

Publicidad en espacios privados de acceso público.

Patrocinios y difusión en indumentaria deportiva.

La única excepción contemplada corresponde a la publicidad realizada dentro de casinos, bingos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

El proyecto también establece restricciones para quienes pretendan operar plataformas de juegos de azar. Entre las condiciones previstas se encuentran impedimentos para personas o entidades que registren deudas con el Estado nacional, tengan condenas firmes por infracciones relacionadas con el juego clandestino, sean familiares de las autoridades de aplicación o figuren en los registros de deudores alimentarios.

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa está relacionado con las sanciones penales. El texto establece penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin contar con autorización de la jurisdicción competente.

Herramientas para combatir el juego ilegal

En paralelo al tratamiento del proyecto de prevención de la ludopatía, el oficialismo buscará avanzar con una iniciativa complementaria orientada específicamente a combatir el juego ilegal.

La propuesta otorgaría herramientas al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para intervenir y clausurar plataformas que operen sin la habilitación correspondiente.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de control sobre los sitios y servicios que desarrollen actividades de apuestas sin autorización, mediante la intervención del organismo nacional.

Así, la agenda vinculada con la ludopatía contempla dos dimensiones: por un lado, las restricciones a la publicidad y promoción de las apuestas, junto con las medidas destinadas a evitar el acceso de menores de edad; por otro, el fortalecimiento de las herramientas institucionales para actuar contra las plataformas ilegales.

Ascensos, designaciones judiciales y otros proyectos en el temario

Además de la reforma electoral y las iniciativas relacionadas con las apuestas en línea, el Senado abordará otros asuntos que integran la agenda parlamentaria de la jornada.

Entre ellos figura el tratamiento de ascensos en el ámbito de la Cancillería, junto con la designación de jueces, fiscales y defensores. También se incorporaron proyectos de contenido económico y laboral, entre los que se destacan la reducción del IVA a la fécula de mandioca y la declaración de la emergencia para las pequeñas y medianas empresas.

Otro de los asuntos previstos es la prórroga por seis meses del Estatuto del Periodista, una iniciativa que también será puesta a consideración de los senadores.

De esta manera, el temario combina modificaciones al sistema electoral, medidas de prevención y control sobre las apuestas, designaciones institucionales y propuestas vinculadas con la actividad económica y el ámbito laboral.