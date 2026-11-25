La localidad de San Antonio, en el departamento Fray Mamerto Esquiú, concretó un nuevo avance en materia de infraestructura vial con la inauguración del segundo tramo de asfaltado de la avenida Ramón Rosa López. El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la intendenta Alejandra Benavidez y el senador Guillermo Ferreyra, quienes participaron de la habilitación de una obra considerada de importancia para la conectividad y la circulación de los vecinos.

La intervención representa la culminación de un proyecto que había comenzado en 2022 con fondos nacionales, recursos que permitieron ejecutar la primera etapa del asfaltado. Sin embargo, posteriormente los trabajos quedaron interrumpidos debido a la falta de financiamiento, una situación que impidió avanzar con la continuidad prevista inicialmente.

Frente a ese escenario, el Gobierno de la Provincia asumió la responsabilidad de garantizar la continuidad del proyecto y posibilitó la ejecución del segundo tramo. De esta manera, se logró completar el 100% del asfaltado de la avenida Ramón Rosa López, dando respuesta a una demanda de la comunidad de San Antonio.

La finalización de los trabajos permitió concretar una intervención que había quedado pendiente y que, por sus características y ubicación, constituye una obra relevante para la infraestructura vial de la localidad y del departamento.

10.500 metros cuadrados de asfalto y trabajo articulado

Durante el acto, la secretaria de Obras Públicas del municipio, Natacha Sola Vigo, brindó detalles técnicos sobre las tareas realizadas y precisó que la obra incorporó 10.500 metros cuadrados de asfalto.

En su exposición, la funcionaria destacó la importancia del trabajo articulado entre el Municipio y el Gobierno provincial, a través de Vialidad Provincial, como mecanismo que permitió avanzar con la ejecución de esta segunda etapa y alcanzar la finalización integral de la avenida.

La intervención requirió la coordinación de las distintas áreas involucradas para dar continuidad a un proyecto que había quedado paralizado por cuestiones presupuestarias. En ese sentido, la participación provincial resultó determinante para que los trabajos pudieran retomarse y llegar a su conclusión.

La culminación de esta infraestructura vial permitió cerrar las etapas de un proyecto que había comenzado con financiamiento nacional y que pudo completarse mediante la intervención del Gobierno provincial, en coordinación con la administración municipal.

Una arteria estratégica para la conexión del departamento

Al referirse a la importancia de la intervención, Natacha Sola Vigo también puso el acento en la función estratégica que cumple la avenida Ramón Rosa López dentro de la estructura vial de Fray Mamerto Esquiú.

Se trata de una arteria importante para el departamento porque permite establecer una conexión de este a oeste, facilitando los desplazamientos y el acceso a diferentes sectores de la localidad y de su entorno.

La avenida también cumple un papel relevante por su vinculación con lugares de interés histórico y nuevos espacios de referencia. Entre ellos se encuentra el Camino Real, señalado por su valor histórico, y el Parque Botánico, un espacio que forma parte de los nuevos puntos de interés de la zona.

De esta manera, la obra no solamente representa la incorporación de una nueva superficie asfaltada, sino que también contribuye a mejorar las condiciones de conexión entre distintos sectores y facilita el acceso a espacios que forman parte del patrimonio y de la infraestructura de la localidad.

La importancia de esta arteria, por su trazado y sus posibilidades de vinculación, fue uno de los aspectos destacados durante la inauguración, en la que se puso de relieve el impacto de completar una obra que había sido reclamada por los vecinos.

El reconocimiento de los vecinos

Uno de los momentos destacados del acto fue la participación de la vecina Zulema Carrizo, quien tomó la palabra para expresar la importancia que representa la finalización del asfaltado para la comunidad de San Antonio.

Durante su intervención, puso de relieve el significado que tiene la concreción de esta obra para quienes viven en la localidad y acompañaron durante años la expectativa de contar con la avenida completamente asfaltada.

Carrizo expresó que su realización representa "un sueño largamente anhelado por los vecinos que hoy se convierte en realidad", una frase con la que sintetizó el valor que la comunidad le atribuye a la intervención.

Su testimonio permitió incorporar la perspectiva de los habitantes de San Antonio a una inauguración centrada en la finalización de una infraestructura que había quedado inconclusa tras la interrupción del financiamiento.

La concreción del segundo tramo representa, desde esa mirada, la respuesta a una expectativa sostenida por los vecinos y la posibilidad de contar finalmente con la totalidad de la avenida asfaltada.

Benavidez destacó la circulación y la seguridad vial

Por su parte, la intendenta Alejandra Benavidez ponderó la importancia de la obra para mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial de los vecinos.

La jefa comunal también vinculó la finalización de la avenida con el crecimiento que viene registrando el departamento en materia de infraestructura pública, destacando la relevancia de continuar avanzando con intervenciones que permitan mejorar las condiciones de conectividad de la población.

En su discurso, Benavidez agradeció al gobernador Raúl Jalil y al senador Guillermo Ferreyra por el acompañamiento permanente a la gestión municipal. El reconocimiento estuvo relacionado con el respaldo institucional que permitió sostener el avance de proyectos de infraestructura y concretar la finalización de esta obra vial.

La intendenta destacó así la importancia de la articulación entre los distintos niveles de gobierno para llevar adelante intervenciones que tienen incidencia directa en la vida cotidiana de los habitantes.

La finalización del asfaltado de la avenida Ramón Rosa López se inscribe en ese proceso de crecimiento de la infraestructura pública departamental, con una obra que permite mejorar la circulación y atender una necesidad histórica de la comunidad.