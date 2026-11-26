La Cámara de Diputados se prepara para abrir este jueves el recinto, a partir del mediodía, con una agenda legislativa que tendrá como principal protagonista al proyecto de Presupuesto 2027. La convocatoria se produce después de que fracasara la sesión impulsada por el Gobierno el miércoles pasado, como consecuencia de los desacuerdos generados alrededor de la denominada Ley Malvinas.

En esta oportunidad, el oficialismo buscará avanzar con el tratamiento del proyecto presupuestario y recuperar parte de la agenda que había quedado pendiente. El temario de la sesión especial incorpora las iniciativas que no pudieron debatirse durante la semana anterior, aunque deja afuera el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, identificado también como Ley Malvinas.

Entre los asuntos que concentrarán la atención parlamentaria se destaca la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que comparte espacio en el orden del día con el Presupuesto y otras propuestas de carácter institucional, económico y comercial.

El escenario legislativo presenta, en principio, condiciones favorables para el desarrollo de la sesión. Tanto la posibilidad de reunir el quórum necesario como la aprobación en general del Presupuesto no aparecen comprometidas. Sin embargo, esa perspectiva no elimina las dificultades que podrían surgir durante la discusión particular de los artículos.

Precisamente, allí estará el principal desafío para el oficialismo. Aunque se descuenta que el proyecto podrá superar la instancia general, todavía existen diferencias respecto de determinados puntos de su articulado, especialmente aquellos que generan demandas coincidentes entre los bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista.

Agenda legislativa: iniciativas económicas e institucionales

Además del Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el temario contempla un conjunto de proyectos que quedaron pendientes de tratamiento y que, salvo que surjan imponderables, no enfrentarían mayores dificultades para obtener media sanción.

Entre las iniciativas previstas se encuentran:

Comité Nacional para la Prevención de la Tortura: la designación de sus integrantes, en el marco de la Ley 26.827, que ya cuenta con media sanción del Senado.

Transferencia de competencias judiciales: los acuerdos para transferir a la Ciudad de Buenos Aires competencias en materia de delitos de menores y delitos contra la integridad sexual.

Convenio de Libre Comercio: el acuerdo entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

Comercio de servicios: la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del Mercosur.

Reconocimiento histórico: la instauración del Día Nacional en Honor al Almirante Guillermo Brown, que se celebraría el 3 de marzo de cada año.

Marco regulatorio para Pymes: el tratamiento de una iniciativa destinada a establecer un marco regulatorio para las pequeñas y medianas empresas.

La previsión legislativa es que estas propuestas puedan avanzar sin inconvenientes significativos y concluir la jornada con media sanción. Por esa razón, la atención política estará concentrada principalmente en las negociaciones relacionadas con el contenido del Presupuesto.

Impuestos, jubilaciones y universidades

La discusión del articulado presupuestario presenta varios asuntos que mantienen en alerta al oficialismo. Uno de los reclamos que reúne prácticamente a todo el espectro de aliados y a la oposición dialoguista es la baja del impuesto a los combustibles líquidos. A esa demanda se suma el pedido de cancelación de las deudas correspondientes a las cajas jubilatorias provinciales, otro de los puntos que podría generar modificaciones o negociaciones durante el tratamiento particular.

Ambos reclamos representan cuestiones sensibles dentro de la discusión presupuestaria, porque reúnen posiciones coincidentes de distintos sectores políticos que, aunque puedan acompañar la aprobación general, pretenden introducir cambios en determinados artículos.

Otro capítulo que estará bajo especial observación es el financiamiento destinado a las universidades públicas nacionales. Desde el oficialismo existe preocupación por la posibilidad de que la oposición consiga incrementar las partidas previstas para este sector.

La discusión sobre los recursos universitarios se incorpora así a una negociación más amplia sobre la distribución del gasto público y las prioridades presupuestarias para el próximo ejercicio. El Gobierno deberá seguir de cerca los planteos que surjan durante el debate, debido a que una modificación de las partidas podría alterar las previsiones incluidas en el proyecto original.

Los gastos de Inteligencia y la propuesta de reasignar fondos de la SIDE

Otro de los asuntos que el Gobierno seguirá de cerca está relacionado con los gastos en Inteligencia. En este punto, una de las propuestas que podría tener repercusión durante la sesión fue presentada por el jefe de bancada de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad. El legislador planteó la posibilidad de reasignar los fondos reservados de la SIDE hacia el área de Ciencia y Tecnología, con el propósito de revertir la caída presupuestaria que afecta al Conicet y a otros organismos integrantes del sistema científico.

La iniciativa introduce otra discusión sobre las prioridades de asignación de los recursos públicos y el destino de las partidas reservadas. Su planteo apunta a modificar la distribución de esos fondos para fortalecer el financiamiento de la actividad científica y tecnológica.

De esta manera, los gastos de Inteligencia se suman a los reclamos por el impuesto a los combustibles líquidos, las cajas jubilatorias provinciales y las universidades nacionales como algunos de los puntos que podrían concentrar las negociaciones más importantes de la jornada.

Gastos por $216 billones y recursos por $219,3 billones

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece las principales previsiones de ingresos y gastos para el próximo año. De acuerdo con las estimaciones oficiales, los gastos totales consolidados alcanzarían los $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno.

Por su parte, los recursos consolidados se estiman en $219,3 billones, con un crecimiento proyectado del 26,2%. Estos ingresos provendrían principalmente de los impuestos y de las contribuciones a la seguridad social. Las cifras muestran una previsión de recursos superior al total de gastos consolidados, dentro de un esquema que busca sostener el equilibrio fiscal mediante el incremento de los ingresos y la evolución prevista de las erogaciones.

Entre las principales variables macroeconómicas contempladas para 2027, el Ejecutivo proyecta una inflación anual del 21,3% y un tipo de cambio de $1.847 por dólar para fines de diciembre. El promedio anual estimado para la moneda estadounidense se ubica en $1.728.

Estas proyecciones constituyen los parámetros económicos utilizados para elaborar el cálculo de los recursos y gastos del próximo ejercicio.

La distribución del gasto y las proyecciones de actividad económica

En cuanto a la composición de las erogaciones, el proyecto asigna una parte sustancial de los recursos a los servicios sociales, mientras que también contempla una partida específica para atender los compromisos de la deuda pública.

Los principales montos previstos son:

Gastos totales consolidados: $216 billones.

Recursos consolidados: $219,3 billones.

Incremento de los gastos: 25,3%.

Aumento proyectado de los recursos: 26,2%.

Servicios sociales: $150.913.491,9 millones.

Servicios de la deuda pública: $18.609.176,1 millones.

Inflación estimada para 2027: 21,3%.

Dólar previsto para fines de diciembre: $1.847.

Tipo de cambio promedio anual: $1.728.

En materia de actividad económica, el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027, mientras que para el consumo público estima una expansión del 0,6%.

Estas variables forman parte del escenario macroeconómico sobre el cual se construyó el Presupuesto y permiten establecer las previsiones oficiales respecto de la evolución de la economía, los ingresos tributarios y las necesidades de financiamiento del Estado.

El esquema presupuestario plantea, de esta manera, un incremento de los recursos que permita acompañar la evolución del gasto y mantener el equilibrio fiscal, tomando como referencia las estimaciones de inflación, actividad económica y tipo de cambio previstas para el próximo año.

El verdadero desafío estará en la votación artículo por artículo

Con el quórum prácticamente asegurado y perspectivas favorables para la aprobación general, el foco político de la sesión estará puesto en la capacidad del oficialismo para sostener el contenido del proyecto durante el tratamiento particular.

Las diferencias sobre la reducción del impuesto a los combustibles líquidos, la cancelación de las deudas de las cajas jubilatorias provinciales, el financiamiento universitario y la distribución de los fondos de Inteligencia podrían convertirse en los principales puntos de negociación.

La propuesta de Oscar Herrera Ahuad para trasladar fondos reservados de la SIDE hacia Ciencia y Tecnología agrega otro elemento a una discusión en la que también estarán presentes las partidas destinadas al Conicet y a los organismos científicos. Mientras tanto, el resto de las iniciativas incluidas en el temario tiene, en principio, un camino más despejado hacia la media sanción. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y los proyectos vinculados con acuerdos comerciales, competencias judiciales, prevención de la tortura, reconocimiento histórico y regulación de las Pymes completan una agenda legislativa amplia.

Así, la sesión de este jueves tendrá dos dimensiones claramente diferenciadas: por un lado, la posibilidad de avanzar con el Presupuesto 2027 y el conjunto de proyectos pendientes; por otro, una negociación política concentrada en los artículos que todavía generan diferencias.

El Gobierno buscará garantizar la aprobación de su hoja de ruta económica para el próximo año, pero el resultado definitivo de la discusión dependerá de lo que ocurra durante el tratamiento específico de las partidas y disposiciones más sensibles del proyecto.