El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó el acto de adjudicación de más títulos de propiedad definitivos y gratuitos en beneficio de familias del barrio Altos de Choya, en el marco del programa municipal de regularización dominial que impulsa su gestión y continúa recorriendo los distintos sectores de la ciudad.

Cabe destacar que, con esta nueva entrega, la comuna superó los 100 títulos otorgados durante el presente año y alcanzó aproximadamente 250 adjudicaciones desde el inicio de la gestión del intendente al frente del municipio.

Durante la ceremonia, el fiscal municipal, Juan Carlos Véliz, agradeció a los vecinos por la paciencia y la confianza depositada en el municipio, destacando la trascendencia legal del trámite: «Les dijimos que, si hasta ahora no se había podido cumplir, íbamos a hacer todo lo posible para eliminar las trabas administrativas y permitirles acceder, mediante este programa gratuito, a la escritura de su hogar. Este título les garantiza ser realmente propietarios plenos de sus casas —no meros poseedores ni adjudicatarios—, consolidando la seguridad jurídica de su vivienda».

Por su parte, el intendente felicitó a los adjudicatarios y resaltó el valor patrimonial que la escrituración representa para el futuro familiar: «A partir de hoy ya son legítimos dueños de su casa y van a poder dejarles un patrimonio seguro a sus hijos y nietos; tener la escritura brinda verdadera tranquilidad».

Asimismo, el jefe comunal reconoció la labor técnica de los equipos municipales, convocó a quienes aún no iniciaron su expediente a acercarse al municipio y adelantó que ya se encuentran alrededor de 200 nuevas escrituras listas para ser adjudicadas en próximas jornadas.