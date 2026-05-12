La cuarta Marcha Federal Universitaria se hace sentir en Catamarca

Catamarca es escenario este martes de una nueva manifestación en defensa de la educación pública, en el marco de la 4ª Marcha Federal Universitaria, una convocatoria que reunió a estudiantes, docentes, no docentes, autoridades académicas y agrupaciones gremiales bajo una consigna común: reclamar por una actualización presupuestaria urgente para las universidades nacionales.

Pasadas las 17:00, una nutrida columna comenzó a desplazarse desde el Paseo General Navarro, frente a la Escuela Preuniversitaria ENET N° 1, avanzando por calle República hacia la explanada de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), donde estaba previsto el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por los sectores convocantes.

La movilización se desarrolló en simultáneo con distintas marchas realizadas en el país y formó parte de una jornada nacional impulsada por la Federación Universitaria Argentina (FUA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Gremial Universitario, en medio de la disputa política y judicial en torno a la aplicación de la Ley 27.795.

Una convocatoria amplia y multisectorial

La concentración en Catamarca comenzó a las 16.30 frente a la ENET N° 1. Desde allí, las columnas avanzaron acompañadas por banderas, pancartas y consignas vinculadas a la defensa de la universidad pública y al reclamo por mayores recursos para el sistema educativo superior.

La marcha contó con la participación de:

Autoridades académicas.

Gremios docentes nucleados en ADUCA.

Personal no docente.

Agrupaciones estudiantiles.

Integrantes de distintos sectores vinculados a la comunidad universitaria.

La presencia de estos sectores buscó visibilizar el reclamo por el financiamiento universitario y expresar preocupación por la situación presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios.

El eje del reclamo: financiamiento universitario

El principal reclamo de la jornada giró en torno al cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en agosto de 2025.

Según expresaron los sectores convocantes, el objetivo de la movilización fue insistir en la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y sostener tanto las actividades académicas como las condiciones salariales de docentes y trabajadores no docentes.

La discusión sobre el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales ejes de tensión entre las universidades y el Gobierno nacional. En ese contexto, la Marcha Federal Universitaria volvió a instalar el debate público sobre el presupuesto destinado al sistema educativo superior.

Recorrido y operativo de seguridad

La columna avanzó desde La Alameda por calle República hasta Junín, culminando el recorrido en la explanada de la Universidad Nacional de Catamarca.

Durante el desarrollo de la movilización, la Jefatura de Policía implementó un operativo de seguridad con cortes dinámicos de tránsito a medida que avanzaba la marcha, especialmente en sectores del microcentro capitalino. El dispositivo buscó ordenar la circulación vehicular y garantizar el desplazamiento de los manifestantes a lo largo del trayecto previsto.

La explanada de la Universidad Nacional de Catamarca se convertirá en el punto de cierre de la movilización. Allí se realizará el acto central y la lectura de un documento conjunto elaborado por las organizaciones participantes.