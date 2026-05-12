Reclamo universitario contra el Gobierno: "Exigimos que se cumpla con la ley de financiamiento"

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a reunir este martes a rectores, docentes, estudiantes, investigadores y trabajadores no docentes en distintos puntos del país, en una movilización que tuvo como eje central la defensa de la universidad pública y el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco, los organizadores solicitaron de manera explícita que la Corte Suprema de Justicia "los acompañe" y "no permita" que el Gobierno nacional continúe "incumpliendo" la normativa aprobada por el Congreso.

La jornada estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo nacional, al que los distintos sectores universitarios acusaron de desconocer tanto la ley sancionada por el Parlamento como los fallos judiciales que ordenan su aplicación inmediata. La movilización se replicó en todo el país y contó además con el respaldo de organizaciones sindicales, sectores científicos y dirigentes políticos.

Rectores, docentes y estudiantes

La marcha fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial Docente y No Docente. Entre los presentes estuvieron el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente de la entidad, Anselmo Torres, junto a representantes de las principales federaciones gremiales universitarias.

También participaron las organizaciones que integran el Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por:

CONADU.

CONADU Histórica.

FEDUN.

FAGDUT.

UDA.

CTERA.

FATUN.

A ellos se sumaron estudiantes universitarios, trabajadores de distintas universidades nacionales y representantes de la comunidad científica argentina, quienes advirtieron sobre la situación crítica que atraviesa el sistema universitario y de investigación.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Durante el acto central, integrantes de la Federación Universitaria Argentina fueron los encargados de leer el documento consensuado por los distintos sectores participantes. En el texto señalaron que el poder adquisitivo de las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento universitario "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

Los manifestantes sostuvieron además que el Gobierno nacional incurre en un "acto de desprecio institucional sin precedentes" al ignorar la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 y desoír los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento. "El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República", afirmaron durante la lectura del documento.

En ese sentido, remarcaron que cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué resoluciones judiciales acata, "lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho".

La situación presupuestaria y salarial

Los sectores universitarios denunciaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias", situación que, según señalaron, afecta el funcionamiento cotidiano de las universidades nacionales.

Asimismo, sostuvieron que la crisis actual "no es solo presupuestaria", sino también institucional y democrática. En el documento leído durante la movilización indicaron que, como ciudadanos, deben denunciar "con dolor y firmeza" lo que consideran una "ruptura del acuerdo democrático" basado en la división de poderes. El reclamo incluyó también la situación salarial de docentes y trabajadores no docentes, quienes vienen advirtiendo sobre la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de las condiciones laborales dentro del sistema universitario.

La defensa de la universidad pública y la ciencia

Otro de los ejes centrales de la movilización estuvo vinculado al rol estratégico de la universidad pública y del sistema científico argentino. En el documento, los organizadores afirmaron que tanto las universidades como el sistema público de investigación constituyen "factores fundamentales de la economía del país" y recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo".

Además, remarcaron que las universidades son herramientas fundamentales para generar "puestos de trabajo con derechos y ambientalmente sustentables". "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", expresaron.

En esa misma línea, advirtieron sobre el riesgo de expulsión de docentes, investigadores, no docentes y estudiantes del sistema universitario producto de la situación económica y presupuestaria. "No permitamos que los pilares de nuestras universidades, trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes, sean expulsados del sistema", señalaron durante la lectura del documento.

Apoyo político y sindical

Debajo del escenario principal estuvieron presentes dirigentes políticos y sindicales que acompañaron la convocatoria. Participaron el gobernador bonaerense Axel Kicillof, además de senadores, diputados y legisladores porteños vinculados tanto al peronismo como a espacios de izquierda, entre ellos referentes del FIT y del Nuevo MAS.

La movilización también contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con columnas propias para reclamar:

Recomposición salarial para docentes y no docentes.

Presupuesto para el funcionamiento universitario.

Financiamiento para hospitales universitarios.

La presencia de estos sectores amplió el alcance político y sindical de una movilización que volvió a colocar en el centro del debate público la situación presupuestaria de las universidades nacionales y el reclamo por el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.