El Senado dio media sanción a la Educación Emocional para todos los niveles de la enseñanza

La Cámara de Senadores dio esta madrugada media sanción al proyecto de Educación Emocional, una iniciativa presentada por el senador Flavio Fama que propone incorporar esta temática de manera transversal en los tres niveles de la educación obligatoria. La propuesta busca introducir una perspectiva integral en los procesos de enseñanza y aprendizaje, con especial atención al desarrollo personal, las habilidades socioemocionales y la preparación de niños y adolescentes para afrontar las distintas situaciones de la vida cotidiana.

El proyecto plantea que la educación no debe concentrarse exclusivamente en la transmisión de conocimientos académicos, sino que también debe contemplar las herramientas necesarias para que los estudiantes puedan reconocer, comprender y gestionar sus emociones. Desde esa perspectiva, la iniciativa propone incorporar recursos pedagógicos que acompañen el crecimiento de los alumnos durante las diferentes etapas de su formación escolar.

Al explicar los fundamentos de su propuesta, Fama sostuvo que la educación emocional resulta fundamental para preparar a los jóvenes frente a las exigencias del mundo laboral y, al mismo tiempo, constituye una herramienta de prevención de enfermedades vinculadas con la salud mental.

"Es absolutamente necesaria en la preparación de los jóvenes para el mundo del trabajo y también como prevención de enfermedades de salud mental como la ansiedad, la depresión y hasta el suicidio", expresó el legislador.

La iniciativa busca, de esta manera, ampliar el enfoque tradicional de la educación e incorporar una dimensión que el senador considera indispensable para el desarrollo integral de las personas.

No se trata de sumar contenidos

Uno de los aspectos centrales que Fama destacó durante la presentación del proyecto es que la incorporación de la educación emocional no implica necesariamente agregar nuevos contenidos a los programas escolares, sino modificar la perspectiva desde la cual se desarrolla la formación educativa.

En ese sentido, explicó que la propuesta no apunta a incrementar la cantidad de información que reciben los estudiantes, sino a promover una educación que contemple también el reconocimiento de las emociones y el desarrollo de capacidades personales y sociales.

"La integración de la educación emocional tiene que ver con cambiar la perspectiva y no pensar en un contenido enciclopédico", señaló. El senador planteó que las instituciones educativas deben contribuir a formar personas capaces de desenvolverse en diferentes ámbitos, reconocer sus propias emociones y establecer vínculos saludables con los demás.

"Necesitamos jóvenes que sepan manejar sus emociones, reconocerlas, ser empáticos, trabajar en equipo y valorizarse. Nuestros niños y adolescentes deben comprender con autoestima lo que son capaces de hacer. Las escuelas no forman promedios, forman personas", agregó.

La expresión sintetiza el enfoque que propone la iniciativa: una formación que no se limite a evaluar el rendimiento académico, sino que también contemple la autoestima, la empatía, la capacidad de trabajar colectivamente y el reconocimiento de las propias posibilidades.

Qué propone el proyecto para el nivel inicial

La iniciativa establece modificaciones en los objetivos de cada etapa de la educación obligatoria, incorporando la educación emocional de acuerdo con las características y necesidades de los estudiantes.

Para el nivel inicial, el proyecto propone incorporar como objetivo educativo la promoción de la personalidad a través de la educación emocional. Este planteo busca que el desarrollo de los niños contemple desde las primeras etapas de escolarización el reconocimiento de sus emociones y la construcción de herramientas personales que acompañen su crecimiento.

La incorporación de esta perspectiva supone reconocer que la formación durante la infancia no está vinculada únicamente con el aprendizaje de conocimientos, sino también con el desarrollo de la personalidad y las capacidades necesarias para relacionarse con el entorno.

De acuerdo con los objetivos generales de la propuesta, la educación emocional debe estar presente de manera transversal en la experiencia educativa, acompañando a los estudiantes desde el comienzo de su trayectoria escolar.

Herramientas pedagógicas para los alumnos de primaria

En el caso del nivel primario, el proyecto establece que las escuelas deberán implementar recursos pedagógicos destinados a que los alumnos puedan identificar, procesar, internalizar y expresar sus emociones de manera saludable.

La propuesta contempla así una serie de capacidades que resultan centrales para el desarrollo socioemocional durante la infancia. No se trata solamente de reconocer lo que cada estudiante siente, sino también de incorporar herramientas para comprender esas emociones, procesarlas y encontrar formas adecuadas de expresarlas.

Los recursos pedagógicos previstos apuntan a que las instituciones educativas puedan acompañar ese proceso mediante estrategias incorporadas a la enseñanza.

En concreto, los objetivos planteados para este nivel incluyen:

Identificar las emociones: reconocer los diferentes estados emocionales.

Procesarlas: desarrollar herramientas para comprender lo que se siente.

Internalizarlas: incorporar esa comprensión como parte del desarrollo personal.

Expresarlas saludablemente: aprender a comunicar las emociones de manera adecuada.

Estos componentes forman parte de la propuesta de integración transversal y buscan que la educación emocional no quede reducida a una actividad aislada, sino que pueda incorporarse a las prácticas pedagógicas de las escuelas primarias.

En la secundaria, el objetivo es fortalecer las capacidades

Para el nivel secundario, la iniciativa propone estimular el desarrollo personal de los adolescentes mediante herramientas pedagógicas vinculadas con la educación emocional.

El objetivo es fortalecer las capacidades necesarias para afrontar conflictos, frustraciones y desafíos propios de esa etapa de la vida. La propuesta reconoce la importancia de acompañar a los adolescentes en un período en el que deben desarrollar herramientas para comprender sus emociones, relacionarse con otras personas y responder ante situaciones complejas.

En ese marco, el proyecto plantea que la educación emocional debe contribuir a que los estudiantes cuenten con mayores recursos personales para enfrentar dificultades y desenvolverse en distintos ámbitos. La capacidad de gestionar las emociones, desarrollar la empatía, fortalecer la autoestima y resolver conflictos aparece como parte de una formación que busca trascender los contenidos académicos tradicionales.

El planteo de Fama apunta precisamente a que las escuelas puedan acompañar ese proceso y contribuir a formar jóvenes con herramientas para la vida personal, social y laboral.

La preocupación por el aumento de los problemas de salud mental

Entre los fundamentos de la iniciativa, el senador advirtió sobre el aumento de diferentes situaciones y afecciones que afectan especialmente a niños y adolescentes.

Según argumentó, durante los últimos años se observó un crecimiento de casos de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, problemas de conducta y otras afecciones que impactan en la salud y el desarrollo de los sectores más jóvenes de la población. Frente a ese escenario, Fama sostuvo que la incorporación de la educación emocional al sistema educativo constituye una herramienta de promoción y prevención primaria de la salud mental.

La propuesta busca que los estudiantes puedan desarrollar capacidades para reconocer sus emociones y contar con recursos que les permitan afrontar distintas situaciones de la vida cotidiana.

Desde esta perspectiva, la escuela aparece como un ámbito fundamental para acompañar el desarrollo integral de niños y adolescentes, no solamente desde la adquisición de conocimientos, sino también desde la construcción de habilidades personales y sociales.

La prevención primaria constituye uno de los argumentos centrales del proyecto, al considerar que la educación emocional puede contribuir a fortalecer herramientas individuales antes de que determinadas dificultades se traduzcan en situaciones de mayor complejidad.