Malli y Chaquiago Sur avanzan al saneamiento cloacal con financiamiento provincial

El Gobierno provincial y el municipio de Andalgalá avanzan en las gestiones para concretar las obras de saneamiento cloacal en los conglomerados urbanos de Malli y Chaquiago Sur, dos sectores de la jurisdicción andalgalense que esperan una respuesta a un pedido histórico de sus comunidades.

El tema fue abordado durante una reunión desarrollada en Casa de Gobierno, encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien recibió al intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba. Del encuentro también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la arquitecta Ivana Varas, gerente general de Aguas de Catamarca; y el ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti.

Durante la reunión, las autoridades provinciales y municipales acordaron avanzar en la proyección de las obras necesarias para dotar de saneamiento cloacal a Malli y Chaquiago Sur. La definición representa un paso dentro de las gestiones institucionales orientadas a desarrollar el proyecto y establecer las condiciones para su ejecución.

Uno de los aspectos centrales abordados fue el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de aportar el financiamiento necesario para avanzar con la iniciativa. De esta manera, la Provincia expresó su respaldo económico al proyecto, que responde a una demanda sostenida por las comunidades de Andalgalá.

Un reclamo histórico de las comunidades andalgalenses

La planificación de las obras tiene como punto de partida una necesidad planteada históricamente por los habitantes de Malli y Chaquiago Sur. El saneamiento cloacal constituye una infraestructura cuya concreción es considerada prioritaria para estos conglomerados urbanos, en el marco de las necesidades vinculadas con el desarrollo de la localidad.

El acuerdo alcanzado entre las autoridades provinciales y municipales busca avanzar en la proyección de las intervenciones que permitirán responder a ese pedido. La participación de distintas áreas del Gobierno provincial, junto con la representación municipal y la empresa Aguas de Catamarca, reunió en una misma instancia a los sectores vinculados con el abordaje institucional, la planificación de obras y los servicios sanitarios.

La presencia de la arquitecta Ivana Varas, gerente general de Aguas de Catamarca, formó parte de ese esquema de trabajo, mientras que la intervención del ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, se dio en el marco del compromiso de financiamiento anunciado por el Ejecutivo provincial.

Salud pública, ambiente y calidad de vida

Después de la reunión, el intendente Eduardo Córdoba destacó la importancia que tiene el saneamiento cloacal para el municipio y para las familias que habitan los sectores involucrados.

En ese sentido, sostuvo que "el saneamiento cloacal es esencial para la salud pública, el cuidado del ambiente y la calidad de vida de las familias andalgalenses, además de que acompaña el crecimiento urbano de nuestro municipio".

Las declaraciones del jefe comunal sintetizan los principales aspectos que fundamentan la necesidad de avanzar con el proyecto. Por un lado, vinculó la infraestructura cloacal con la salud pública y el cuidado ambiental; por otro, señaló su incidencia directa en las condiciones de vida de las familias de Andalgalá.

Córdoba también relacionó la ejecución de estas obras con el crecimiento urbano del municipio. Desde esa perspectiva, el desarrollo de la infraestructura sanitaria aparece asociado a las necesidades que acompañan la expansión de los conglomerados urbanos y a la importancia de contar con servicios adecuados para las comunidades.

El financiamiento provincial como respaldo para avanzar

El compromiso de financiamiento asumido por el Gobierno de Catamarca fue uno de los puntos centrales del encuentro realizado en Casa de Gobierno. El Ejecutivo provincial manifestó que aportará los recursos necesarios para avanzar con el proyecto de saneamiento cloacal destinado a Malli y Chaquiago Sur.

La participación de Raúl Jalil y Eduardo Córdoba permitió formalizar el trabajo conjunto entre Provincia y municipio para impulsar la planificación de las obras. A su vez, la presencia de Alberto Natella, Ivana Varas y Juan Marchetti reunió a funcionarios de distintas áreas vinculadas con la gestión provincial y el desarrollo de la iniciativa.