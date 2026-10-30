Jalil se pronunció sobre el caso de bullying en Catamarca: "Hay que ir a fondo"

El caso de bullying y hostigamiento que conmociona a Catamarca continúa generando repercusiones y se instaló en el centro del debate público provincial y nacional. La controversia, marcada por la difusión de videos íntimos, las denuncias de agresiones y las referencias a personas vinculadas con el poder, sumó ahora la intervención del gobernador Raúl Jalil, quien se pronunció sobre la situación y reclamó avanzar con profundidad en el tratamiento del caso.

La declaración del mandatario se produjo en medio de la polémica y a un día de la marcha prevista en Catamarca, en un contexto en el que todavía se esperan definiciones respecto de los planteos legales presentados por la joven señalada como agresora, perteneciente al Colegio Pia Didoménico, quien fue expulsada de la institución.

En diálogo con Radio Valle Viejo, Jalil expresó su preocupación por los hechos y aseguró que solicitó la intervención de las áreas del Gobierno provincial correspondientes para acompañar a la familia de la menor agredida.

La frase que sintetizó su postura fue contundente: "Hay que ir a fondo". Con esa expresión, el gobernador hizo referencia a la necesidad de profundizar las actuaciones de los organismos provinciales frente a una situación que excedió el ámbito escolar y adquirió una dimensión pública de alcance nacional.

El pedido de intervención de Gobierno y Educación

Durante la entrevista radial, Jalil explicó que mantuvo instrucciones dirigidas al ministro de Gobierno y a la ministra de Educación para que intervengan y se pongan a disposición de la familia afectada.

En ese sentido, señaló: "Que avancen y que se pongan a disposición de la familia en todo lo que necesitan en el caso de bullying".

El mandatario fundamentó ese pedido en la preocupación especial que existe sobre este tipo de situaciones y consideró que determinados establecimientos educativos deben prestar mayor atención a los hechos de hostigamiento y a las circunstancias que atraviesan los estudiantes.

En sus declaraciones, también involucró a las familias como parte de la responsabilidad de acompañamiento y prevención. "Tenemos una preocupación especial y la verdad que hay algunos colegios que tienen que prestarle un poquito más de atención y también las familias", manifestó.

De esta manera, el gobernador planteó que la respuesta frente al bullying no debe quedar limitada a las actuaciones de las autoridades educativas, sino que también requiere atención por parte de los entornos familiares.

El planteo se produjo en un momento de especial sensibilidad por la situación de la menor agredida, la difusión de material íntimo y las repercusiones que generó el caso, mientras continúan pendientes definiciones sobre los planteos legales presentados por la joven expulsada del Colegio Pia Didoménico.

Redes sociales: Jalil pidió avanzar con una regulación

Otro de los puntos centrales de la intervención del gobernador estuvo relacionado con el impacto de las redes sociales en las relaciones personales y en la vida cotidiana de la sociedad.

Jalil consideró que los diputados deben comenzar a trabajar en propuestas para regular estos espacios digitales, aun cuando reconoció que se trata de una cuestión alcanzada por normas nacionales. Al respecto, sostuvo que los legisladores tienen que "empezar a trabajar más allá de que son normas nacionales, para regular todo lo que es las redes sociales que han venido a cambiar la forma de conocernos, la forma de relacionarse y la forma de la vida cotidiana que tenemos en la sociedad".

La referencia del mandatario vinculó la problemática del bullying con las transformaciones que introdujeron las plataformas digitales en las formas de comunicación e interacción social. En el contexto del caso que conmociona a Catamarca, la difusión de videos íntimos y el hostigamiento denunciado colocaron nuevamente en discusión el alcance de las conductas que se desarrollan a través de las redes sociales y sus consecuencias sobre las personas involucradas.

La propuesta de Jalil apunta a que los diputados comiencen a abordar esta problemática desde el ámbito legislativo, teniendo en cuenta que las redes sociales modificaron las formas de vinculación y la dinámica de la vida cotidiana.

El Defensor del Pueblo también fue mencionado

Durante la entrevista, el gobernador hizo referencia a la intervención que podría tener el Defensor del Pueblo de Catamarca frente a la problemática. Jalil señaló que se comunicará con el titular del organismo para solicitarle que trabaje sobre el tema. Su expresión fue directa: "Le voy a hablar para que trabaje".

La mención incorporó a otro organismo provincial dentro de las instituciones a las que el mandatario considera necesario involucrar frente a una situación que continúa generando preocupación y debate.

De esta manera, además de las instrucciones dirigidas a los ministerios de Gobierno y Educación, el gobernador planteó la necesidad de que el Defensor del Pueblo también avance en el abordaje de la problemática.

La referencia a los "hijos del poder" y la respuesta de Jalil

Uno de los aspectos más sensibles de la entrevista estuvo relacionado con las alusiones a familiares del poder en el marco de la controversia por los videos íntimos de la menor agredida. En ese material y en las referencias que rodearon el caso apareció la expresión "hijos del poder", una mención que generó interrogantes y sumó otro elemento a la polémica que atraviesa a la provincia.

Consultado sobre este aspecto, Jalil no respondió directamente a la alusión a familiares suyos incluidos en el controversial tema. En cambio, volvió a centrar su respuesta en la necesidad de profundizar las actuaciones de las áreas gubernamentales involucradas.

El gobernador expresó: "Creo que esto hay que ir a fondo en el sentido de que ya tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Gobierno tienen que trabajar a fondo. Es una opinión personal". De esta manera, evitó dar una respuesta específica sobre las referencias familiares y reiteró su posición respecto de la intervención institucional que, a su criterio, debe desarrollarse frente al caso.