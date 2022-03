El Senado homenajeó a Sara Coca Luján ex presa política en la dictadura militar

Durante la sesión extraordinaria de esta mañana en la Cámara alta provincial, la senadora Virginia del Arco aprovechó el momento de homenajes para rendir tributo a Sara “Coca” Luján, ex presa política en la última dictadura militar, quien, presente en el recinto, recibió una placa honorífica en manos del vicegobernador Dusso, y un fuerte aplauso luego de las emotivas y activas palabras por ella escritas y leídas por su hija, quien la acompañó durante la ceremonia.

“El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia es una conmemoración con la búsqueda de mantener vivos en la memoria social en los acontecimientos ocurridos por el terrorismo de estado. 46 años pasaron de este periodo trágico y nefasto para la sociedad Argentina qué ha dejado innumerables víctimas, dijo la senadora, remarcando el dato de que, según la CONADEP, el 30% de las víctimas fueron mujeres.

“Sara Coca Luján estuvo presa en diferentes centros de detención. Después de 25 años de trabajo impecable en la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y siendo único sostén de su familia, fue exonerada por el estado y despojada de su trabajo: ¿cómo no hacer memoria?”, expresó Del Arco, quien continuó: “En estas circunstancias, cuando finalmente fue liberada, supo que su hijo había sido secuestrado casi un año antes de su libertad. Su búsqueda desesperada con otras personas que también se encontraban en esa tarea dio vida a la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas de Córdoba, en la que trabajó incansablemente en defensa de los desaparecidos y presos políticos hasta que vino a nuestra querida provincia de Catamarca”.

“En esta tierra siguió luchando por la verdad y la justicia, actualmente es presidenta de la asociación civil de ex presos políticos familiares de detenidos desaparecidos y amigos La Obra, y dedica su vida a los defensa de los Derechos Humanos, convirtiéndose en una referente de dignidad compromiso y resistencia”, dijo finalmente la senadora abriendo paso al emotivo momento en que la señora Luján, acompañada por su hija, pasó al frente del recinto para recibir una placa por parte del vicegobernador y donde tuvo la oportunidad de expresar un fuerte y sentido discurso que cargó las tintas contra el neoliberalismo como actual amenaza para el país.

“He dedicado buena parte de mi vida a luchar por la memoria, la verdad y la justicia, razones muy fuertes. La vida me llevó por este camino y lo abandonaré cuando la vida me diga “hasta aquí nomás”, pero si he llegado a los 96 años y aún me quedan fuerzas será porque algo todavía me está faltando. Todos saben que soy una expresa política y madre de un hijo desaparecido que era estudiante de Arquitectura. Mi lucha continúa aún hasta hoy con el honor de presidir La Obra, y hoy quiero dar una opinión aunque no soy politóloga ni economista sino una ciudadana de a pie”, dijo “Coca” en su discurso, continuando: “Estamos atravesando una tempestad nuevamente. En forma fraudulenta volvieron a imponernos el FMI, dejando una deuda impagable. Tuvimos una pandemia mundial y una guerra que Dios quiera, no sea la tercera. Todo esto complica nuestra situación, que nos está poniendo en peligro de volver al neoliberalismo. A pesar de las diferencias que surgen, no nos desunamos; si tenemos que salir a las calles, como lo hicimos para impedir el “2X1” que pretendió beneficiar a los genocidas, salgamos a exigir y defender nuestros derechos porque hay muchos poderosos que quieren robar nuestro país y volver al neoliberalismo, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres”.