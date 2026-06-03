El Senado postergó el tratamiento del pliego que cruzó a Bullrich y el Gobierno

El Senado de la Nación definió en la reunión de Labor Parlamentaria que el pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli no será tratado en la sesión prevista para este jueves a las 11.00. La determinación se produjo en medio de una creciente tensión política dentro del oficialismo, luego de que el Gobierno decidiera retirar la candidatura de la postulante al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata.

La postergación implica que el tratamiento de ese expediente quedará para una eventual sesión de la próxima semana. Mientras tanto, el Senado avanzará con otros temas incluidos en el orden del día, entre ellos los dictámenes correspondientes a 50 candidatos para ocupar cargos en la Justicia, el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo relacionado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default declarado por Argentina en 2001 y que mantienen litigios contra el país en tribunales de Estados Unidos.

La decisión fue producto de un acuerdo alcanzado entre legisladores de La Libertad Avanza y bloques opositores durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde se consensuó retirar del temario una parte de las postulaciones judiciales inicialmente previstas para ser debatidas en el recinto.

El caso Michelli y la decisión del Gobierno

El conflicto político se desencadenó a partir de la decisión oficial de retirar la candidatura de Michelli al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. Según se informó, la determinación fue adoptada porque la postulante es familiar de un periodista.

En la sesión de este jueves ingresará formalmente el pedido del Poder Ejecutivo para retirar el pliego de Michelli. Sin embargo, la solicitud quedará pendiente de tratamiento para una futura sesión de la Cámara Alta.

Además, durante la jornada se presentó en la mesa de entradas del Senado un dictamen firmado por legisladores opositores que avala la candidatura de Michelli. Fuentes parlamentarias indicaron que la magistrada fue vetada por el presidente Javier Milei debido a que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Voceros parlamentarios señalaron que la próxima semana podría ponerse a consideración tanto el pedido del Gobierno para retirar el pliego como el propio dictamen favorable a la candidata, que ya cuenta con respaldo legislativo y podría reunir las mayorías necesarias para avanzar.

Labor Parlamentaria y los acuerdos alcanzados

La discusión sobre el temario se desarrolló durante la reunión de Labor Parlamentaria, ámbito en el que oficialismo y bloques dialoguistas acordaron el contenido de la sesión.

Como resultado de ese encuentro se definió incluir:

Los pliegos de 50 candidatos a la Justicia.

El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El acuerdo con bonistas que no ingresaron al canje de deuda tras el default de 2001 y mantienen litigios contra Argentina en tribunales estadounidenses.

La reunión estuvo presidida por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien además mantuvo un encuentro con Michelli. Ese contacto se produjo un día antes de la reunión parlamentaria y fue interpretado como un nuevo capítulo dentro de la estrategia política que, según se señaló, busca diferenciarla del presidente Javier Milei.

Patricia Bullrich y la interna oficialista

La decisión de retirar el pliego provocó un fuerte debate dentro de La Libertad Avanza y tuvo como principal protagonista a Patricia Bullrich. La jefa del bloque oficialista puso su renuncia a disposición luego de cuestionar el veto impulsado por el Gobierno contra la candidatura de Michelli. El episodio expuso diferencias internas en el oficialismo respecto de la estrategia adoptada frente a la postulación judicial.

Pese a ello, Bullrich buscó bajar el tono de la controversia al afirmar que "no hay riesgo de fractura" y que las divergencias forman parte de la dinámica política.

Sin embargo, dentro del propio espacio oficialista existen otros legisladores que también se muestran dispuestos a rechazar el pedido de retiro del pliego. Entre ellos fueron mencionados Francisco Paoltroni y Luis Juez.

El respaldo opositor a la candidatura

La candidatura de Michelli también recibió apoyo de diversos sectores dialoguistas. Nueve senadores firmaron el despacho favorable a su postulación.

Los legisladores que avalaron el dictamen fueron:

Maximiliano Abad.

Carolina Losada.

Mariana Juri.

Carlos Arce.

Sandra Mendoza.

Carlos Espínola.

Martín Goerling Lara.

Beatriz Avila.

Flavia Royon.

Los pliegos que quedaron fuera del debate

La Comisión de Acuerdos había elevado inicialmente 73 pliegos para su tratamiento. Sin embargo, finalmente se resolvió que solo alrededor de 50 serán considerados en la sesión de este jueves.

Hasta el momento no se difundió oficialmente el listado definitivo de los expedientes que llegarán al recinto. No obstante, se confirmó que no serán tratados los pliegos de Juan Galván Greenway, Alejandro Catania y Juan Mejuto.

Según se informó, Galván Greenway y Catania habían recibido objeciones por fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos 'Chiqui' Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. En tanto, Mejuto fue señalado por su cercanía con Justicia Legítima.

De esta manera, el Senado reconfiguró el temario de una sesión que estará marcada tanto por el tratamiento de numerosos pliegos judiciales como por la disputa política generada alrededor de la candidatura de Michelli, una discusión que quedó abierta y que volverá a ocupar un lugar central en el debate parlamentario durante los próximos días.