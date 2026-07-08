El Senado sesionará la próxima semana para tratar la ley de Propiedad Privada

El Senado definió su agenda legislativa para los próximos días y acordó convocar a una sesión para el próximo jueves a las 12, en la que se debatirán como temas centrales el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y los pliegos para la designación de jueces y personal de Cancillería, que superan la treintena. La decisión fue adoptada tras una reunión de Labor Parlamentaria, en la que participaron representantes de los distintos bloques políticos con representación en la Cámara alta.

Al mismo tiempo, se resolvió postergar hasta después del receso invernal la sesión prevista para el 6 de agosto, que tendrá como eje una serie de iniciativas legislativas que aún continúan en análisis y negociación.

La agenda definida por el Senado

La convocatoria para la próxima sesión se alcanzó en el marco del encuentro de Labor Parlamentaria, presidido por la vicepresidenta Victoria Villarruel. De la reunión participaron los presidentes de bloque:

Patricia Bullrich , por La Libertad Avanza.

, por La Libertad Avanza. Eduardo Vischi , por la Unión Cívica Radical.

, por la Unión Cívica Radical. Martín Goerling , por el PRO.

, por el PRO. Carolina Moisés , por Convicción Federal.

, por Convicción Federal. Flavia Royón, por Primero los Salteños.

También asistieron Agustín Coto, de La Libertad Avanza y Natalia Gadano, de Moveré Santa Cruz. En representación del interbloque Popular participaron Juliana Di Tullio y Fernando Salino.

Como resultado de ese encuentro quedó establecida la realización de la sesión del próximo jueves, concentrada principalmente en el tratamiento del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de los pliegos destinados a cubrir cargos en el Poder Judicial y en el ámbito de la Cancillería.

Los proyectos que quedaron para después del receso

Durante la reunión también se resolvió diferir el tratamiento de otros proyectos considerados relevantes dentro de la agenda parlamentaria. La sesión prevista para el 6 de agosto se realizará una vez finalizado el receso invernal y tendrá como ejes principales:

Ley Hojarasca , destinada a eliminar legislación considerada obsoleta.

, destinada a eliminar legislación considerada obsoleta. Proyecto de Falsas Denuncias , impulsado por la senadora radical Carolina Losada .

, impulsado por la senadora radical . Proyecto de Salud Mental, que todavía no cuenta con dictamen y continúa siendo debatido en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud Pública.

La decisión permitió reorganizar el cronograma legislativo, priorizando para la próxima semana aquellos temas que ya cuentan con condiciones para llegar al recinto.

El debate sobre la reforma electoral

Finalizada la reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reiteró que uno de los principales objetivos del Gobierno es avanzar con la eliminación de las PASO.

No obstante, explicó que el oficialismo también analiza distintas alternativas para introducir modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado. Entre las opciones que se encuentran bajo estudio figuran:

La incorporación de las colectoras para la elección de candidatos.

La suspensión nuevamente de las elecciones primarias, tal como ocurrió durante las elecciones de medio término de 2025.

Hasta el momento, los senadores aún no recibieron un borrador con los cambios que el oficialismo pretende incorporar a la iniciativa.

Las posiciones de los distintos bloques

El debate sobre una eventual reforma electoral continúa abierto y todavía no existe consenso entre las distintas fuerzas políticas. El senador Martín Goerling Lara, del PRO, señaló que "el Gobierno quiere eliminar las PASO y la mayoría de los senadores, que estuvimos dialogando, queremos mantenerlas, pero aún no se abrió esa discusión", reflejando que las posiciones todavía permanecen distantes.

Por su parte, la senadora Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal, sostuvo que las modificaciones al sistema electoral forman parte de las conversaciones que mantienen actualmente los gobernadores. En ese sentido expresó: "En el caso de Convicción Federal esperaremos conclusiones de Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz (los mandatarios de Catamarca, Tucumán y Salta) antes de emitir opinión".

Asimismo, Moisés indicó que una vez que concluyan los entendimientos entre los gobernadores y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tiene a su cargo las negociaciones con las provincias, el oficialismo buscará trasladar esos acuerdos al Senado.

En ese contexto, la legisladora también señaló a TN: "Estimo que también se realizarán consultas con los demás gobernadores peronistas y con la conducción del PJ Nacional".