Otra sesión frustrada en Diputados: la falta de quórum vuelve a paralizar el debate

La Cámara de Diputados de Catamarca volvió a quedar este miércoles sin poder desarrollar la sesión ordinaria prevista en su cronograma legislativo debido a la falta de quórum, una situación que impidió el inicio formal de la actividad parlamentaria y provocó que todos los temas incluidos en el orden del día quedaran nuevamente postergados.

La ausencia de algunos legisladores, que respondería a problemas de salud, imposibilitó alcanzar el número reglamentario necesario para habilitar el funcionamiento del cuerpo. Como consecuencia, la sesión no pudo comenzar y el tratamiento de los distintos expedientes previstos deberá esperar una nueva convocatoria.

Se trata de una nueva interrupción en la actividad legislativa provincial, ya que el debate parlamentario volvió a quedar suspendido antes de su inicio, retrasando el análisis de las iniciativas que habían sido incorporadas al temario de la jornada.

El malestar de la oposición

La imposibilidad de concretar la octava sesión, en las puertas de un receso administrativo por las vacaciones de invierno, generó un fuerte malestar entre legisladores de la oposición, quienes recurrieron a sus redes sociales para expresar su descontento, responsabilizar al oficialismo por la ausencia de diputados y reclamar el normal funcionamiento de la Cámara.

Una de las primeras dirigentes en manifestarse fue la diputada provincial Natalia Herrera, del espacio GENERAR, quien cuestionó la reiteración de este tipo de situaciones. "Como todos los miércoles, desde la oposición bajamos a sesionar para cumplir con nuestra responsabilidad y representar a los catamarqueños y una vez más el oficialismo pegó el faltazo. Los ciudadanos esperan que estemos presentes, debatamos y trabajemos por los problemas reales de la provincia. Cumplir con el deber para el que fuimos elegidos no es una excepción", dijo la legisladora en un posteo en sus redes sociales.

Con esas declaraciones, Herrera sostuvo que la presencia de los diputados en el recinto constituye una responsabilidad inherente a la función legislativa y remarcó la necesidad de que el cuerpo pueda desarrollar normalmente las sesiones previstas.

Javier Galán: "Vine con muchas ganas de trabajar"

También se expresó el diputado del MID, Javier Galán, quien manifestó su frustración por no poder debatir los temas que, según indicó, forman parte de las principales inquietudes de los vecinos. Estoy en la Cámara de Diputados de Catamarca. "Vine con muchas ganas de trabajar. Vine preparado para hablar de los problemas que ustedes me transmiten todos los día, siendo estos los medicamentos, salud y trabajo. Las preocupaciones reales de los catamarqueños. Pero hoy, una vez más, no hay quórum y no podemos sesionar", sostuvo en otro fuerte posteo en redes.

Galán señaló que la situación es similar a "una Ferrari guardada en un garage" y aseguró que no fue elegido "para mirar cómo pasan las horas", sino para debatir, controlar y defender la voz de los catamarqueños.

Además, remarcó que continuará asistiendo a las sesiones y presentando proyectos legislativos, pese a que el cuerpo no haya podido desarrollar la actividad prevista.

Los proyectos que quedaron postergados

La sesión ordinaria contemplaba el tratamiento de diez iniciativas legislativas, las cuales ahora deberán aguardar una nueva convocatoria para volver a ser consideradas por la Cámara.

Entre los expedientes incluidos en el orden del día se encontraban proyectos relacionados con distintas áreas de la administración pública y de interés provincial.

Las iniciativas previstas abordaban temas como:

Transporte interurbano.

Emergencias sísmicas.

Salud.

Capacitación del empleo público.

Transformación de CAMYEN.

La falta de quórum impidió que cualquiera de estos proyectos pudiera ser debatido por los legisladores, por lo que el tratamiento de la totalidad del temario quedó diferido hasta una futura sesión.

De esta manera, la Cámara de Diputados de Catamarca volvió a registrar una jornada sin actividad parlamentaria efectiva, mientras las iniciativas incluidas en el orden del día permanecen a la espera de una nueva convocatoria que permita reunir el número reglamentario de legisladores y dar inicio al debate legislativo.