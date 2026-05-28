El Senado sesionó en Piedra Blanca y rindió homenaje al Beato Mamerto Esquiú

La localidad de Piedra Blanca fue escenario este jueves de la quinta sesión ordinaria del Senado provincial, realizada en el marco de las celebraciones por el bicentenario del natalicio del Beato Fray Mamerto Esquiú. La actividad estuvo encabezada por el vicegobernador y presidente natural de la Cámara Alta, Rubén Dusso, quien presidió la jornada legislativa desarrollada en la tierra natal del religioso catamarqueño.

La sesión tuvo un fuerte contenido institucional, histórico y simbólico, atravesado por el reconocimiento a la figura de Fray Mamerto Esquiú y por la intención de acercar el funcionamiento del Poder Legislativo al interior provincial. Durante la jornada también se otorgó media sanción a un proyecto de ley para la creación del Registro Único Provincial de Emprendedores (RUPE), se aprobaron resoluciones dirigidas al Poder Ejecutivo y se acompañaron distintas declaraciones de interés parlamentario, cultural, social y deportivo.

Un homenaje en la tierra natal de Esquiú

Durante la apertura de la sesión, Rubén Dusso destacó el valor de realizar el encuentro legislativo en Piedra Blanca, a la que definió como una "entrañable localidad catamarqueña".

El vicegobernador remarcó que la vida y obra del Beato Fray Mamerto Esquiú trascienden las fronteras de Catamarca y constituyen un legado espiritual y moral para todos los argentinos. Dusso expresó además un saludo especial a vecinos, autoridades y a toda la comunidad del departamento por el recibimiento brindado durante la jornada legislativa.

En ese marco, destacó la importancia institucional de acercar las instituciones al territorio y sostuvo que esta modalidad "representa una manera concreta de honrar los valores de servicio y compromiso con el pueblo que encarnó el Beato Fray Mamerto Esquiú".

Asimismo, el presidente de la Cámara Alta afirmó que la sesión "constituye un homenaje vivo a su memoria en el marco del bicentenario de su nacimiento" y remarcó el compromiso del Senado de trabajar "de cara a todos los catamarqueños en cada rincón de la provincia".

El mensaje del senador Guillermo Ferreyra

El senador anfitrión Guillermo Ferreyra también tomó la palabra durante la sesión y destacó el orgullo que representa para el departamento recibir a la Cámara de Senadores en una fecha vinculada a los 200 años del nacimiento de Esquiú.

Ferreyra resaltó la importancia de mantener vigente el legado espiritual, humano y político del fraile catamarqueño, especialmente los valores de unidad, diálogo y compromiso con el pueblo que, según expresó, caracterizaron al beato.

El legislador recordó además el largo camino recorrido por generaciones de catamarqueños que trabajaron para lograr la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, proceso que finalmente se concretó tras el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. En su mensaje, Ferreyra sostuvo que la figura de Esquiú cobra especial relevancia en un contexto marcado por divisiones, individualismo e intolerancia.

Según expresó, el beato invita a recuperar:

El valor de la palabra.

El encuentro.

El compromiso por el bien común.

El senador afirmó además que recordarlo no debe limitarse a un acto simbólico, sino transformarse en un compromiso cotidiano para construir una sociedad "más justa, más solidaria y más humana".

Finalmente, manifestó su deseo de que el ejemplo de Fray Mamerto Esquiú continúe guiando el accionar de quienes ejercen responsabilidades públicas y acompañando a los catamarqueños en la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Entrega de decreto y homenajes

Durante la jornada legislativa, el pleno del Senado hizo entrega a la intendenta Alejandra Benavidez de una copia del decreto mediante el cual se declaró de interés la realización de la sesión ordinaria en el marco del bicentenario del natalicio del Beato.

En el espacio destinado a homenajes también hicieron uso de la palabra las senadoras y senadores:

Carolina Casas.

Romina López.

Belén Menecier.

Mario Gershani.

Rodolfo Santillán.

Durante sus intervenciones destacaron la figura de Fray Mamerto Esquiú, su legado espiritual y su compromiso social, reivindicando su trascendencia histórica y religiosa tanto para Catamarca como para el país. Además, durante el segmento de homenajes se realizaron referencias al Día de la Maestra Jardinera, a los héroes tinogasteños caídos en Malvinas y al Día del Ceremonial y Protocolo.

Media sanción para la creación del RUPE

Uno de los temas legislativos centrales de la sesión fue el tratamiento y aprobación con media sanción del proyecto de ley impulsado por el senador Ramón Figueroa Castellanos para la creación del Registro Único Provincial de Emprendedores (RUPE).

La iniciativa propone la conformación de un sistema integral, público y digital destinado a registrar, sistematizar e integrar información vinculada a personas y grupos asociativos que desarrollen o proyecten actividades:

Productivas.

Comerciales.

Culturales.

Artesanales.

Agroindustriales.

De servicios.

El proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente. Según se explicó durante la sesión, la propuesta apunta a consolidar una herramienta estratégica para la planificación, coordinación e implementación de políticas públicas orientadas al desarrollo emprendedor.

Entre los objetivos centrales del RUPE se destacan:

La generación de información confiable y actualizada.

La optimización de recursos públicos.

El fortalecimiento del entramado productivo provincial.

El acceso equitativo a programas de financiamiento, capacitación y comercialización.

Pedidos de obras y preservación patrimonial

El Senado también aprobó un proyecto de resolución presentado por la senadora Soledad Blas, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la finalización de los tramos pendientes de pavimentación de la Ruta Provincial N°144. La iniciativa incluye además:

Obras complementarias.

Limpieza de alcantarillas.

Mantenimiento integral.

Los trabajos solicitados corresponden al tramo que une el acceso a Condor Huasi con el paraje La Estancia, en el departamento Belén. La legisladora fundamentó la importancia estratégica de esa vía para el desarrollo productivo, turístico y comunitario de la región.

Asimismo, fue aprobado otro proyecto impulsado por la senadora Débora Romero para requerir al Ejecutivo provincial acciones destinadas a reparar, restaurar y preservar el histórico paraje "El Suncho", ubicado en la localidad de Esquiú, departamento La Paz. La propuesta contempla:

Mejoras de infraestructura.

Accesibilidad.

Paisajismo.

Construcción de un portal de acceso con identidad regional.

Un paseo histórico y espiritual.

Espacios para peregrinos y visitantes.

Sanitarios inclusivos.

Bebederos.

Áreas de descanso y estacionamiento.

Acondicionamiento de espacios verdes con especies autóctonas.

La iniciativa también plantea recuperar e integrar el Vía Crucis al entorno natural y espiritual del paraje, lugar donde Fray Mamerto Esquiú falleció el 10 de enero de 1883.

Declaraciones de interés aprobadas por el Senado

Durante la sesión, el cuerpo legislativo acompañó diversas declaraciones de interés promovidas por las y los senadores Carolina Casas, Pamela López, Ramón Figueroa Castellanos y Guillermo Ferreyra.

Entre ellas se destacó la declaración de interés legislativo, social, cultural y profesional del "Encuentro Nacional de Mujeres Arquitectas -EMA8-", que se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en San Fernando del Valle de Catamarca. También se declaró de interés educativo, cultural, histórico y social la investigación "Crónicas II - Fuentes de Combate Tinogasteños", realizada por la profesora y licenciada Silvana Elizabeth Morales.

El Senado además reconoció:

El 90° aniversario del Club Atlético San Lorenzo de Alem.

La trayectoria deportiva del ciclista catamarqueño Nicolás Oscar Navarro, oriundo del departamento Fray Mamerto Esquiú.

Las declaraciones resaltaron tanto el aporte social e institucional de las entidades y personalidades distinguidas como su relevancia para la identidad cultural y deportiva de la provincia.