Salud y Diputados avanzan en una agenda conjunta sobre salud mental

La salud mental volvió a instalarse en el centro de la agenda pública provincial a partir de una reunión de trabajo entre el Ministerio de Salud y la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El encuentro, encabezado por la ministra Johana Carrizo, reunió a funcionarios y legisladores con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y avanzar en una agenda común vinculada a distintas problemáticas relacionadas con la salud mental.

La reunión permitió establecer un espacio de articulación institucional entre el Poder Ejecutivo y el ámbito legislativo, con la intención de abordar proyectos y políticas que se encuentran actualmente en desarrollo y otros que podrían impulsarse a lo largo del año.

Desde la Comisión de Salud señalaron que el encuentro fue solicitado con el propósito de conocer en detalle los programas, dispositivos y líneas de trabajo que se ejecutan desde la Secretaría de Salud Mental, tanto en la Capital como en distintos puntos del interior provincial.

Una agenda centrada en salud mental

La referente de la Comisión de Salud, María de los Ángeles Herr, explicó que el encuentro respondió a la necesidad de avanzar en un trabajo coordinado sobre distintas temáticas relacionadas con salud mental, un área que consideró prioritaria dentro de las demandas actuales de la comunidad.

"Este encuentro fue solicitado desde nuestra Comisión para conocer sobre los programas, dispositivos y acciones que se vienen llevando a cabo desde la Secretaría de Salud Mental", expresó Herr al referirse a los motivos de la convocatoria.

Durante la reunión, las partes analizaron las acciones que actualmente desarrolla el Ministerio de Salud y las iniciativas legislativas que podrían complementarse con las políticas ya implementadas por el área sanitaria provincial. La legisladora explicó además que la Comisión se encuentra organizando una agenda de trabajo para desarrollar durante el año, incorporando proyectos propios y articulándolos con las estrategias impulsadas desde el Ejecutivo.

"Nos organizamos para trabajar durante el año respecto a los proyectos que nosotros también tenemos", indicó.

Coordinación entre el Ministerio y la Legislatura

El encuentro entre la ministra Johana Carrizo y los integrantes de la Comisión de Salud reflejó un esquema de trabajo conjunto orientado a fortalecer la articulación institucional en torno a la salud mental.

La reunión permitió abrir un espacio de intercambio sobre programas vigentes, dispositivos de atención y líneas de acción desarrolladas por la Secretaría de Salud Mental.

Entre los ejes abordados durante el encuentro se destacaron:

Programas vinculados a salud mental.

Dispositivos de atención y asistencia.

Acciones desarrolladas por la Secretaría de Salud Mental.

Proyectos impulsados desde la Comisión de Salud.

Coordinación de políticas para Capital e interior provincial.

Desde la Comisión remarcaron la importancia de construir herramientas conjuntas que permitan acompañar las necesidades actuales de la población y fortalecer la presencia de políticas públicas relacionadas con salud mental en todo el territorio provincial.

La salud mental como prioridad

Durante el encuentro, María de los Ángeles Herr destacó especialmente la relevancia que la temática tiene actualmente dentro de las preocupaciones de la comunidad.

"Para nosotros, en este momento, la salud mental es un tema muy importante para la comunidad", sostuvo la referente de la Comisión de Salud. La legisladora expresó además la disposición de la Comisión para trabajar de manera coordinada con el Ministerio y acompañar las acciones que ya se desarrollan desde el área sanitaria.

En ese sentido, señaló que la intención es avanzar conjuntamente en proyectos y propuestas vinculadas con la atención y promoción de la salud mental.

"Nos ponemos a disposición para poder llevar a cabo nuestros proyectos conjuntamente con las acciones que desde el ministerio se vienen realizando, no solo en la Capital sino en toda la provincia", afirmó.

Acciones en toda la provincia

Uno de los aspectos destacados durante la reunión fue el alcance territorial de las políticas vinculadas a salud mental que actualmente se desarrollan desde el Ministerio de Salud. Según remarcaron desde la Comisión, las acciones impulsadas por la Secretaría de Salud Mental no se limitan únicamente a la Capital, sino que abarcan también distintos departamentos del interior provincial.

La articulación entre el Ministerio y la Cámara de Diputados apunta precisamente a consolidar esa presencia territorial y acompañar iniciativas que permitan fortalecer programas y dispositivos de atención en diferentes localidades.

La agenda común planteada durante el encuentro buscará avanzar en: