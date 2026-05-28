Milei defendió el rumbo económico y llamó a consolidar un nuevo modelo productivo

El presidente Javier Milei encabezó el cierre del Latam Economic Forum, el tradicional encuentro de economía y negocios realizado este jueves en Parque Norte, donde expuso durante alrededor de una hora y media ante empresarios y referentes políticos y económicos del país y la región. En su intervención, el mandatario defendió el rumbo económico impulsado por el Gobierno, ratificó los proyectos de ley enviados al Congreso y volvió a cuestionar al kirchnerismo y al periodismo.

Durante el discurso, Milei sostuvo que el objetivo de su administración es impulsar un cambio estructural del modelo económico argentino, basado en la estabilidad macroeconómica, la apertura a la competencia y un menor peso del Estado sobre el sector privado.

"La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento", afirmó el Presidente al explicar que, según su visión, esos elementos representan únicamente condiciones iniciales para avanzar hacia un proceso más profundo de transformación productiva.

El rol de la energía y la industrialización

Uno de los ejes centrales de la exposición estuvo vinculado al desarrollo energético y a su impacto sobre el futuro económico del país. Milei aseguró que la Argentina cuenta con condiciones estratégicas para transformarse en un polo de atracción industrial de alcance global gracias a la disponibilidad de recursos energéticos, minerales y alimentarios.

En ese marco, sostuvo que el principal motor de la nueva industrialización será la energía barata derivada del crecimiento del sector energético nacional.

"El principal driver de esta nueva industrialización argentina será la energía barata, producto del desarrollo de nuestro sector energético", señaló el mandatario ante el auditorio empresario.

Según explicó, el país posee ventajas comparativas vinculadas a:

Petróleo.

Gas.

Energía nuclear.

Minerales.

Tierras fértiles para el cultivo.

Además, destacó la ubicación geográfica argentina como un factor estratégico para garantizar cadenas de suministro con menores riesgos de interrupciones.

"Hoy tenemos lo que Occidente necesita. Tenemos energía, desde petróleo, gas hasta energía nuclear, también minerales, tierras fértiles para el cultivo y estamos estratégicamente ubicados para que todos estos productos, al igual que los industriales, no presenten mayores riesgos de interrupciones ni amenazas", expresó.

Críticas al kirchnerismo y al rol del Estado

A lo largo de su exposición, Javier Milei dedicó varios pasajes a cuestionar las políticas implementadas durante gobiernos kirchneristas y planteó que el Estado debe limitar su intervención en la economía.

"El kirchnerismo convirtió a nuestro país y en especial al sector privado, en un gran desierto en el que solo crecía lo que estaba bajo la sombra del poder político. Ahora vemos florecer a ese desierto con miles de nuevas industrias", afirmó.

El mandatario insistió en que el crecimiento económico dependerá de la capacidad de reducir regulaciones y permitir que el sector privado desarrolle inversiones y nuevos proyectos productivos. En ese sentido, remarcó que el Gobierno no pretende "elegir ganadores y perdedores", concepto que también había sido mencionado previamente por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su exposición de la mañana.

Para Milei, el rol del Estado debe limitarse a establecer reglas claras y evitar interferencias sobre la actividad económica. "Estamos devolviéndole a los argentinos la libertad de crear su propio futuro. Nuestro gobierno no necesita dictar los términos de mañana, porque tenemos fe en que los argentinos serán quienes lo construyan", aseguró.

El mensaje al empresariado

El discurso presidencial estuvo dirigido especialmente al sector empresario, al que Milei buscó transmitir un mensaje de previsibilidad y transformación estructural de largo plazo.

El mandatario insistió en que la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no garantiza crecimiento sostenido y sostuvo que el desafío consiste en construir un marco regulatorio y fiscal competitivo que permita atraer inversiones.

"No nos alcanza con crecer más que en los últimos 20 o 25 años. Nuestra propia vara no está tan baja, sino que sabemos que debemos crecer a un ritmo más auspicioso aún para no quedarnos atrás, porque comenzamos desde el subsuelo", expresó. En esa línea, volvió a defender la reducción del peso estatal sobre la economía y consideró que únicamente un esquema basado en reglas claras y libertad económica permitirá captar las inversiones necesarias para expandir la actividad productiva.

La confrontación con el periodismo

En paralelo con las definiciones económicas, el Presidente también volvió a confrontar con los medios de comunicación y cuestionó el tratamiento recibido por parte del periodismo. "Nunca se vio un ataque tan desproporcionado de los medios de comunicación", sostuvo Milei durante el foro, en otro de los pasajes de fuerte tono político que atravesaron su exposición.

El mensaje se produjo en un contexto donde el mandatario buscó reafirmar el rumbo de su administración frente a empresarios y referentes económicos, defendiendo tanto las reformas impulsadas por el Gobierno como los proyectos enviados al Congreso.

La participación presidencial en el Latam Economic Forum se dio además luego de la exposición previa del ministro Luis Caputo, quien había anticipado un año electoral acompañado por buenos indicadores económicos.

Con un discurso centrado en la energía, la apertura económica y la reducción del rol estatal, Milei volvió a presentar al sector privado como el eje central del modelo económico que impulsa el Gobierno nacional y ratificó la continuidad de las políticas orientadas a consolidar ese esquema.