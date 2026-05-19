El Senado vuelve a discutir el acuerdo con los bonistas del default de 2001

El Senado de la Nación retomará este martes el debate sobre el proyecto que habilita el acuerdo alcanzado entre el Estado argentino y los fondos que mantuvieron litigios contra el país tras el default de 2001. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, será tratada nuevamente en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones, luego de que una modificación introducida por La Libertad Avanza obligara a retirar el expediente de la última sesión prevista.

El oficialismo espera conseguir el dictamen correspondiente para avanzar posteriormente con el tratamiento en el recinto de la Cámara alta.

El regreso del proyecto a comisión

La discusión legislativa se reactivó después de que el expediente debiera volver a comisión por la incorporación de una adenda al acuerdo original. Esa modificación extendió los plazos previstos inicialmente para la ratificación del entendimiento alcanzado con los acreedores.

La Libertad Avanza había logrado a fines de abril un dictamen de mayoría sobre el proyecto. Sin embargo, la semana pasada el procurador del Tesoro comunicó oficialmente una prórroga hasta el 31 de mayo para concretar la ratificación del acuerdo, cuando la fecha original estaba prevista para el 30 de abril.

La modificación generó malestar entre sectores aliados del oficialismo debido a que no había sido informada previamente en el Senado. Como consecuencia, el expediente fue retirado de la sesión en la que iba a tratarse y se convocó a una nueva reunión de comisiones para explicar los cambios incorporados.

La reunión de este martes estará encabezada por Agustín Monteverde y Martín Goerling Lara. Además, participarán funcionarios nacionales vinculados al proceso de negociación y análisis jurídico del acuerdo.

Entre ellos Sebastián Amerio, José Ignacio García Hamilton y Juan Ignacio Stampalija.

La intervención de Bullrich

La senadora Patricia Bullrich encabezó las conversaciones con sectores de la oposición dialoguista para intentar sostener los apoyos al proyecto luego de los cambios introducidos. En paralelo, Agustín Monteverde solicitó formalmente en el recinto que la iniciativa regresara a comisión para habilitar una nueva instancia de debate y permitir que los funcionarios del Ejecutivo brindaran detalles sobre la adenda incorporada.

Tras la firma de los dictámenes prevista para este martes, el oficialismo aspira a llevar el proyecto al recinto durante la próxima sesión del Senado.

Qué modifica la adenda incorporada al acuerdo

De acuerdo con el texto oficial, la adenda introducida al entendimiento actualiza exclusivamente el listado de bonos incluidos en el Anexo A del acuerdo. El Gobierno sostiene que esa modificación busca reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores involucrados en los litigios judiciales.

Según explicó el Ejecutivo, los cambios:

No alteran el monto total del acuerdo.

No amplían las obligaciones de la República Argentina.

No generan exposición adicional para el Estado.

Además, el Gobierno remarcó que el acuerdo de conciliación contempla una exoneración total para la Argentina respecto de futuras obligaciones derivadas de esos litigios.

El monto total y los acreedores involucrados

El entendimiento mantiene un monto total de:

US$104 millones.

Esa cifra fue calculada sobre la base de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen fallos firmes contra la Argentina. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos quedaron fuera del cálculo final debido a que fueron rechazados previamente.

El caso involucra principalmente a:

Bainbridge Fund.

El grupo de acreedores encabezado por Attestor.

Ambos fondos mantenían litigios abiertos contra el país por la cesación de pagos declarada tras el default de 2001.

El acuerdo cerrado en Nueva York

El entendimiento definitivo fue alcanzado en tribunales de Nueva York bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. La negociación involucró a bonistas que no participaron del canje de deuda realizado en 2016 y requiere la ratificación del Congreso argentino para su validación definitiva.

El proyecto fue remitido al Senado por el Presidente con las firmas de:

Juan Bautista Mahíques.

Manuel Adorni.

Posteriormente, Patricia Bullrich definió el giro de la iniciativa a las comisiones correspondientes. El texto establece específicamente:

Un pago único en efectivo de US$67 millones para Bainbridge.

Pagos por US$104 millones al grupo Attestor.

El objetivo de cerrar los litigios del default

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la suspensión de litigios vinculados con bonos emitidos antes del 1° de enero de 2002 y la prevención de nuevas acciones judiciales sobre esa deuda pública.

El entendimiento también busca desactivar posibles ejecuciones judiciales sobre activos argentinos.

Entre los bienes alcanzados aparecen:

Acciones del Banco Nación.

Activos de Aerolíneas Argentinas.

Si el proyecto logra avanzar tanto en el Senado como posteriormente en la Cámara de Diputados, el Gobierno considera que se concretará el cierre definitivo de los litigios judiciales originados tras el default declarado por la Argentina en 2001.