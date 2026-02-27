El sistema eléctrico provincial llegó a Barranca Larga y avanza hacia la Puna

En el marco de una recorrida oficial por el oeste catamarqueño, el gobernador Raúl Jalil desarrolló una intensa agenda institucional en el norte del departamento Belén. La actividad incluyó la inauguración de una obra eléctrica estratégica, la entrega de viviendas y la incorporación de una ambulancia destinada a comunidades de la Puna.

El acto central tuvo como eje la habilitación formal de un tramo clave dentro del plan de interconexión energética provincial: 17 kilómetros de línea eléctrica de 33 kV que unen Villa Vil con Barranca Larga. La obra forma parte de un proyecto integral que busca integrar a toda la región puneña al sistema energético provincial, consolidando un esquema de abastecimiento más estable y sostenible.

Una interconexión estratégica para el oeste provincial

El nuevo tramo fue ejecutado por Energía de Catamarca SAPEM y permitirá garantizar un suministro eléctrico más estable, eficiente y sostenible para las localidades de Villa Vil y Barranca Larga.

La infraestructura inaugurada representa un paso estructural dentro de un plan de mayor alcance que apunta a modificar la matriz de provisión energética en la región. Actualmente, buena parte de la Puna depende de generación aislada mediante grupos electrógenos y paneles solares, un esquema que implica limitaciones operativas y desafíos en términos de continuidad del servicio.

Durante el acto, Jalil remarcó el carácter histórico del avance: "Hoy vivimos un momento histórico: la energía llegó a Barranca Larga y ya se licitó la continuidad desde Laguna Blanca hasta El Peñón y Antofagasta de la Sierra", afirmó.

Hacia Laguna Blanca y Antofagasta

La inauguración no constituye un hecho aislado. En la misma jornada se firmó el convenio que permitirá avanzar con la siguiente etapa de la interconexión, extendiendo la traza:

Desde Barranca Larga hasta Laguna Blanca.

Posteriormente hacia El Peñón.

Finalmente hasta Antofagasta de la Sierra.

Este esquema proyecta una integración eléctrica completa de la Puna, consolidando un sistema que reduzca la dependencia de fuentes aisladas y garantice mayor previsibilidad en el suministro.

El gobernador subrayó que la obra no solo tiene impacto en términos energéticos, sino que constituye un factor estructural para el desarrollo regional. En ese contexto, vinculó la iniciativa con el crecimiento de la minería como motor económico del oeste provincial.

Energía, minería y desarrollo regional

Durante su discurso, Jalil destacó el rol de la minería como motor económico regional, asociándolo al crecimiento de otras actividades estratégicas como el turismo y la agroindustria. También mencionó proyectos culturales como la Ruta del Telar, que cuenta con participación de la UNESCO y cooperación japonesa.

La referencia a estos sectores refuerza el carácter transversal de la infraestructura eléctrica, entendida como condición básica para sostener inversiones, ampliar servicios y mejorar la calidad de vida en localidades de baja densidad poblacional y geografía compleja.

Impacto local y reconocimiento municipal

El intendente de Villa Vil, Ramón Gutiérrez, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por la concreción de la interconexión eléctrica. Destacó que la obra ya beneficia a Barranca Larga y la definió como "un sueño de hace mucho tiempo que hoy se hizo realidad" para las comunidades del norte de Belén.

La jornada incluyó además la entrega de viviendas y de una ambulancia destinada a comunidades de la Puna, reforzando la presencia estatal en una región caracterizada por grandes distancias y condiciones geográficas exigentes.

Un esquema integral de abastecimiento

La línea de 33 kV entre Villa Vil y Barranca Larga constituye una pieza dentro de un diseño mayor orientado a consolidar un esquema integral de abastecimiento eléctrico para la región puneña. Entre sus características principales se destacan:

17 kilómetros de extensión en el tramo inaugurado.

Integración al sistema energético provincial.

Sustitución progresiva de la generación aislada.

Mayor estabilidad y eficiencia en el suministro.

La continuidad hacia Laguna Blanca, El Peñón y Antofagasta de la Sierra permitirá completar un corredor energético que articule el norte de Belén con la Puna profunda, modificando de manera estructural la provisión eléctrica en la zona.

Con esta obra, el sistema eléctrico provincial amplía su alcance territorial y consolida una política de infraestructura orientada a integrar regiones históricamente alejadas de los grandes centros urbanos. La llegada de la energía a Barranca Larga marca así un hito dentro de un proceso más amplio que busca fortalecer el desarrollo productivo, social y cultural del oeste catamarqueño.