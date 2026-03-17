El SOEM aceptó un 15% en tres cuotas y el mínimo alcanzará $1.200.000 en julio

En el marco del conflicto salarial entre la comuna capitalina y el gremio que nuclea a los trabajadores municipales, este martes finalmente se alcanzó un acuerdo entre las partes. La negociación se resolvió por fuera de la instancia de conciliación obligatoria, en un escenario de tensión que venía marcando el pulso de la discusión paritaria en la ciudad.

El entendimiento será rubricado en la Municipalidad de la Capital en horas del mediodía y representa un punto de cierre para una negociación que había tenido propuestas previas sin consenso. La oferta aceptada se presenta como superadora a la primera propuesta oficial, lo que permitió destrabar la situación, aunque quedó por debajo del 20% solicitado inicialmente por el gremio.

La definición final se dio en el ámbito interno del sindicato, donde la propuesta fue sometida a consideración de los trabajadores. La asamblea, reunida este martes en la sede de 1° de Mayo, otorgó el respaldo mayoritario necesario para avanzar con la firma del acuerdo.

Los términos de la propuesta: porcentajes, sumas fijas y plazos

La contraoferta del Ejecutivo municipal, encabezado por Gustavo Saadi, establece un esquema de incremento salarial del 15% en tres cuotas, acompañado de sumas fijas y actualizaciones en las asignaciones familiares.

El detalle del acuerdo incluye:

Incremento porcentual escalonado:

5% a cobrar en abril

5% en junio

5% adicional en agosto

Sumas fijas incorporadas al salario:

$50.000 a percibir en abril

$50.000 distribuidos en junio ($40.000 + $10.000)

Monto extra total: $100.000, también abonado en tres pagos escalonados

Un aspecto central del acuerdo es que estos montos fijos no serán transitorios, sino que se incorporarán al haber mensual de los trabajadores, impactando de manera directa en la base salarial.

A este esquema se suma la actualización de las asignaciones familiares, otro de los puntos incluidos dentro de la negociación y que contribuye a mejorar el ingreso global de los empleados municipales.

Impacto en las escalas salariales

Con la aplicación progresiva de los incrementos y la incorporación de las sumas fijas, el acuerdo establece una mejora concreta en los ingresos de los trabajadores municipales en distintas categorías.

Según lo informado:

La categoría más baja, sin adicionales ni horas extras, alcanzará en julio un salario aproximado de $1.200.000.

La categoría 11 pasará de percibir $1.500.000 a $1.800.000.

Estos valores reflejan el impacto combinado de los aumentos porcentuales y las sumas fijas integradas al salario, configurando una nueva escala que modifica la estructura de ingresos dentro del ámbito municipal.

La asamblea y el respaldo sindical

El acuerdo no solo se definió en la mesa de negociación, sino que también atravesó el filtro de la deliberación interna del sindicato. La propuesta fue debatida en asamblea, donde finalmente obtuvo el respaldo de la mayoría de los trabajadores presentes.

Este aval resultó determinante para avanzar con la formalización del entendimiento, consolidando una posición institucional del gremio frente a la oferta del Ejecutivo.

Cierre formal y finalización del conflicto

Con la aceptación de la propuesta y la inminente firma en el Palacio Municipal, el proceso entra en su etapa final. El paso siguiente será la comunicación formal del acuerdo a la Dirección de Inspección Laboral, organismo ante el cual deberá informarse la resolución del conflicto.

Una vez cumplido este trámite, se dará por concluido el conflicto salarial, cerrando así una negociación que combinó instancias formales e informales, debates internos y ajustes en la propuesta oficial hasta alcanzar un punto de consenso.

El acuerdo alcanzado redefine el esquema salarial de los trabajadores municipales de la Capital y marca el cierre de una paritaria que, aunque no alcanzó el porcentaje inicialmente reclamado por el gremio, logró articular una salida con respaldo mayoritario y con impacto directo en los ingresos.