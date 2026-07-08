El SOEM rechazó la oferta del Municipio de Valle Viejo por "insuficiente"

El conflicto salarial entre el Municipio de Valle Viejo y los gremios que representan a los trabajadores municipales continúa sin avances luego de la audiencia paritaria realizada este miércoles, en la que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo rechazó la propuesta presentada por la comuna al considerarla "insuficiente" para responder a la situación económica que atraviesan los empleados.

Del encuentro participaron representantes del Municipio de Valle Viejo, del SOEM Valle Viejo, de ATE y de UPCN, quienes analizaron la situación salarial y las posibilidades de arribar a un acuerdo dentro del marco de la conciliación obligatoria vigente.

Durante la audiencia, el Municipio informó la composición de su planta de personal, detallando que cuenta con 1.100 trabajadores de planta permanente, 400 becados y 30 contratos de locación. En ese contexto, la administración municipal presentó como propuesta la incorporación al sueldo de un adicional no remunerativo de $20.000, bajo la modalidad de voucher.

Sin embargo, la oferta fue rechazada por las organizaciones sindicales presentes, que manifestaron que el monto ofrecido no alcanza para revertir el atraso salarial que, según expresaron, vienen padeciendo los trabajadores municipales.

Para los gremios, la propuesta presentada por el Ejecutivo comunal no representa una solución de fondo al conflicto ni constituye una respuesta acorde con las necesidades actuales del personal.

Los reclamos planteados por los gremios

Además del rechazo a la propuesta económica, durante la audiencia los representantes sindicales formularon otros planteos vinculados con las condiciones laborales y el funcionamiento del municipio. Entre los principales reclamos expuestos se encuentran:

Mayor transparencia en el uso de los fondos municipales.

Cumplimiento de las condiciones de higiene y seguridad laboral.

Garantizar la cobertura de ART .

. Entrega de ropa de trabajo .

. Provisión de Elementos de Protección Personal (EPP).

Los gremios sostuvieron que estos puntos forman parte de las demandas que vienen planteando y que consideran indispensables para mejorar las condiciones en las que desarrollan sus tareas los empleados municipales.

La conciliación se extenderá

Ante la falta de acuerdo entre las partes, el Municipio solicitó una prórroga de una semana, pedido que fue aceptado dentro del proceso de conciliación obligatoria. Como consecuencia, la nueva audiencia quedó programada para el martes 29 de julio de 2026 a las 10:00 horas, una fecha que, según se informó, se extiende debido al ingreso del período de receso invernal.

La reprogramación implica que el proceso de negociación continuará abierto, aunque sin una definición inmediata respecto de las demandas salariales planteadas por los trabajadores.

Preocupación por la demora en la negociación

Desde el SOEM remarcaron que la extensión de la conciliación obligatoria supone una nueva dilación en la búsqueda de una solución al conflicto. Según expresó el gremio, con esta decisión transcurrirá casi un mes más sin que pueda avanzarse en una recomposición salarial, situación que, afirmaron, profundiza las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores municipales.

La organización sindical manifestó que la demora en alcanzar un acuerdo posterga las expectativas de los empleados y mantiene abierto un conflicto que continúa sin respuestas satisfactorias para el sector.

En ese marco, el sindicato reiteró su postura respecto de la necesidad de lograr una mejora salarial que responda a la realidad económica que describen los trabajadores.

"La lucha continúa hasta lograr una recomposición salarial digna que contemple la grave situación económica que atravesamos", expresó el gremio al finalizar la audiencia, dejando en claro que mantendrá sus reclamos durante el proceso de negociación y a la espera del próximo encuentro previsto para el 29 de julio.