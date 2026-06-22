El SOEM Valle Viejo denunció hostigamiento de la Municipalidad en plena conciliación

El conflicto entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo y la Municipalidad sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que la organización sindical presentara una nota formal dirigida a la intendenta Susana Zenteno en la que denunció presuntas acciones de hostigamiento y persecución contra trabajadores municipales en el marco de la conciliación obligatoria vigente.

La comunicación fue remitida por el gremio en representación de los trabajadores de la Municipalidad de Valle Viejo y pone en conocimiento de la jefa comunal una serie de situaciones que, según sostiene la entidad sindical, contravienen las disposiciones establecidas por la autoridad laboral.

La conciliación obligatoria

En el escrito, el SOEM recuerda que mediante una resolución emitida el 16 de junio de 2026 y la correspondiente Cédula de Notificación N° CE-2026-013225772-CAT-ST#MET, se dispuso la conciliación obligatoria entre las partes.

De acuerdo con el planteo sindical, la resolución establece expresamente que:

Las partes deben abstenerse de llevar adelante medidas de acción directa o cualquier otra acción que altere la relación de trabajo normal y habitual.

Deben cesar de inmediato aquellas medidas que se estuvieran ejerciendo con anterioridad a la resolución.

El incumplimiento puede derivar en la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

El gremio destacó que desde el momento de la notificación acató la medida dispuesta por la autoridad competente y aseguró haber cumplido estrictamente con todas las exigencias establecidas en la resolución.

El sindicato asegura haber respetado la medida

En la nota enviada a la intendenta, el SOEM afirmó que mantuvo una conducta acorde a los términos de la conciliación obligatoria y sostuvo que demostró una clara voluntad de diálogo. Según expresa el documento, la organización sindical acató la medida desde el momento en que fue notificada y mantuvo una actitud orientada a la búsqueda de soluciones en beneficio mutuo.

El planteo gremial remarca que durante el período de conciliación el sindicato evitó cualquier acción que pudiera afectar el normal desarrollo de las actividades laborales, respetando las condiciones fijadas por la autoridad laboral.

Acusaciones de hostigamiento y persecución

Sin embargo, la entidad sindical manifestó que, mientras cumplía con las disposiciones vigentes, se registraron conductas por parte de la Municipalidad que considera incompatibles con el espíritu de la conciliación obligatoria.

En ese sentido, el SOEM denunció la existencia de acciones de hostigamiento y persecución dirigidas contra trabajadores municipales. De acuerdo con la presentación, entre las situaciones observadas se encuentran:

Mensajes considerados intimidatorios.

Emisión de memorándums.

Movimientos compulsivos de personal en distintas áreas.

Según sostiene el gremio, estas medidas habrían sido aplicadas específicamente sobre empleados que participaron de las medidas de fuerza convocadas por la organización sindical. Para el SOEM, estas acciones configuran un incumplimiento de la conciliación obligatoria que actualmente se encuentra en vigencia entre las partes.

Presentación ante Inspección Laboral

Frente a este escenario, el sindicato adelantó que realizará una denuncia formal ante la Dirección de Inspección Laboral. El objetivo de esa presentación, según expresa el documento, será solicitar la adopción de las medidas que correspondan y dejar constancia de lo que el gremio interpreta como una falta de voluntad de diálogo por parte de la Municipalidad de Valle Viejo.

La organización considera que los hechos denunciados deben ser evaluados por la autoridad competente en el marco de la conciliación obligatoria que rige desde la semana pasada.