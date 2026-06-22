La Justicia incorporará los videos de Cirio con los dólares a la causa contra Insaurralde

La difusión de videos en los que se observa a Jesica Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo guardados dentro de un vestidor volvió a colocar en el centro de la escena judicial la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente, que se encuentra en trámite desde hace casi tres años, incorporará ahora este nuevo material audiovisual como elemento de prueba. La decisión fue confirmada por el juez federal Luis Armella, quien además ordenó una serie de medidas para profundizar el análisis de las imágenes y determinar su relevancia dentro de la investigación patrimonial que involucra al exfuncionario.

La aparición de estos videos generó un nuevo impulso en una causa que busca establecer si el patrimonio, los bienes y el nivel de gastos de Insaurralde pueden ser justificados a partir de los ingresos percibidos durante su desempeño en la función pública.

El origen de la causa: el impacto del "yategate"

La investigación tuvo su punto de partida a fines de septiembre de 2023, luego de la difusión de un video que mostraba a Insaurralde navegando a bordo del yate "Bandido" en Marbella, España, acompañado por la modelo Sofía Clerici.

La repercusión pública del episodio fue inmediata. En ese momento, Insaurralde se desempeñaba como jefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof y presentó su renuncia pocas horas después de que las imágenes se hicieran públicas.

La filtración ocurrió además en la previa de las elecciones nacionales, circunstancia que amplificó la repercusión política del caso. Pocos días después comenzó la investigación judicial centrada en el análisis patrimonial del exfuncionario y en la reconstrucción de los movimientos financieros vinculados al viaje realizado a España.

Según consta en la información incorporada al expediente, el costo de aquel viaje superó los 41 mil euros, además de otros gastos efectuados en dólares.

El peritaje patrimonial y las sospechas de los fiscales

El avance más reciente de la investigación se produjo en marzo de este año, cuando comenzó un peritaje integral sobre los bienes de Insaurralde. El objetivo principal de esta medida es reconstruir de manera detallada la evolución patrimonial de los involucrados y establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos detectado.

Los fiscales sostienen que habría una fuerte desproporción patrimonial y, en ese marco, solicitaron la declaración indagatoria de Insaurralde y de otras personas investigadas como presuntos testaferros. Entre los aspectos que forman parte del análisis judicial figuran:

• Los viajes al exterior realizados por Insaurralde.

• La compra de una vivienda ubicada en un country de San Vicente.

• Las refacciones efectuadas en esa propiedad.

• Los gastos asociados al mantenimiento del inmueble.

La vivienda investigada fue compartida por Insaurralde y Jesica Cirio durante su relación y fue uno de los domicilios allanados recientemente. Una vez finalizado el peritaje patrimonial, la Justicia prevé requerir a la defensa del exfuncionario una explicación detallada sobre el origen y evolución de sus bienes.

La declaración de Sofía Clerici

Dentro del desarrollo de la causa también figura la declaración realizada el año pasado por Sofía Clerici. La modelo pidió ser sobreseída y sostuvo ante la Justicia que trabaja como "acompañante de viajes".

Además, denunció haber sido "cosificada como mujer" a raíz de la exposición pública derivada de la investigación. Su declaración pasó a integrar el conjunto de elementos analizados por los investigadores en el marco del expediente abierto tras el denominado "yategate".

Los videos y el posible impacto sobre la situación de Insaurralde

La incorporación de los videos protagonizados por Jesica Cirio podría convertirse en uno de los elementos más relevantes de la causa. Luis Armella confirmó que las filmaciones serán agregadas formalmente al expediente y anticipó que se realizarán peritajes destinados a determinar el monto aproximado del dinero exhibido.

La relevancia de estas imágenes radica en que podrían revelar la existencia de fondos que, hasta el momento, no formaban parte de los elementos investigados por la Justicia.

De acuerdo con la hipótesis planteada en la investigación, si se comprobara que ese dinero no estaba declarado, la situación judicial de Insaurralde podría complicarse.

En ese escenario, el exfuncionario debería explicar el origen de los fondos y las razones por las cuales se encontraban almacenados dentro del vestidor de su domicilio.

Qué muestran las imágenes incorporadas a la causa

Según las imágenes difundidas en las últimas horas, pueden observarse fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas transparentes. El dinero aparece guardado en cajones y estantes de un vestidor que, de acuerdo con distintas reconstrucciones realizadas en torno al inmueble, correspondería al sector de uso personal de Insaurralde dentro de la planta alta de la propiedad.

La habitación donde se habrían registrado los videos formaba parte del dormitorio principal ocupado por la pareja. La distribución del lugar adquiere relevancia para la investigación debido a que permite ubicar el espacio donde presuntamente se encontraba el dinero.

Según la descripción conocida del inmueble:

• Detrás de la cabecera de la cama estaba ubicado el vestidor de Jesica Cirio.

• El vestidor de Martín Insaurralde consistía en un pasillo con espacios de guardado a ambos lados.

• En uno de los extremos había un espejo.

Ese espejo sería el elemento que reflejaría la imagen de la conductora mientras realizaba la filmación.

Con la incorporación de los videos al expediente y la realización de nuevos peritajes, la investigación suma ahora un capítulo que podría resultar determinante para el avance de una causa que desde su origen busca esclarecer el patrimonio, los gastos y los movimientos financieros atribuidos al exfuncionario bonaerense.