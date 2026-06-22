Manuel Adorni se reunió con Adrián Ravier antes de su jura como vocero presidencial

En la antesala de su jura como vocero presidencial, Adrián Ravier mantuvo una reunión con Manuel Adorni en Casa Rosada, en un encuentro que marcó el inicio formal de una nueva etapa dentro de la estructura de comunicación del Gobierno nacional.

La reunión fue confirmada por el propio Adorni a través de su cuenta en la red social X, donde compartió detalles del encuentro y destacó la relevancia que tendrá el nuevo funcionario en una etapa que definió como de transformación.

Desde la sede del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete recibió a Ravier y puso el foco en el papel que desempeñará en la comunicación de los principales aspectos de la gestión económica, un área que el Gobierno considera central dentro de su estrategia de difusión institucional.

El mensaje de Manuel Adorni

Tras el encuentro, Manuel Adorni utilizó sus redes sociales para expresar públicamente su respaldo al flamante vocero presidencial y remarcar las cualidades profesionales que, según indicó, aportarán valor a su nueva función.

En su publicación, sostuvo: "Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan. Éxitos en esta nueva etapa. Fin".

Las palabras de Adorni colocan el énfasis en dos aspectos centrales de la futura tarea de Ravier:

La comunicación de los principales hitos económicos.

La explicación de las medidas y procesos vinculados a la economía nacional.

Asimismo, el jefe de Gabinete destacó especialmente la formación profesional de Ravier como economista, un perfil que, según expresó, contribuirá a aportar claridad en la transmisión de la información.

Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial.



En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los... pic.twitter.com/9mPROuA6jd — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026

La respuesta de Adrián Ravier

Luego de las declaraciones de Adorni, Adrián Ravier también se expresó a través de su cuenta de X para agradecer la bienvenida y referirse a los primeros pasos de su nueva función.

En su publicación escribió: "¡Gracias Manuel Adorni por la bienvenida! Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol. ¡Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad!".

El mensaje reflejó el inicio de sus actividades como futuro vocero presidencial y puso de manifiesto su agradecimiento hacia quienes respaldaron su designación. En particular, Ravier mencionó a:

Javier Milei.

Karina Milei.

A ambos les agradeció la confianza depositada en él y la oportunidad de asumir esta nueva responsabilidad dentro del Gobierno.

Un rol orientado a la comunicación de la agenda económica

Las expresiones compartidas por ambos funcionarios permitieron delinear algunos de los ejes que marcarán la tarea de Adrián Ravier como vocero presidencial. Según destacó Adorni, la función estará estrechamente vinculada con la necesidad de comunicar y explicar los principales hitos económicos del país, una misión para la cual consideró relevante su condición de economista.

El encuentro desarrollado en Casa Rosada se produjo así en un momento de transición institucional, previo a la jura del funcionario y en el marco de una nueva etapa que, de acuerdo con las palabras del jefe de Gabinete, requerirá una comunicación enfocada en la difusión y comprensión de los aspectos centrales de la economía.

La reunión sirvió además como presentación pública de esta nueva responsabilidad y como una señal de respaldo político al futuro vocero presidencial, quien ya comenzó a manifestar su disposición para asumir el cargo y avanzar en los primeros pasos de su gestión.

Con los mensajes intercambiados en redes sociales y el encuentro realizado en Casa Rosada, quedó formalizado el inicio de la etapa previa a la asunción de Adrián Ravier como vocero presidencial, una función que, según expresó Manuel Adorni, será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país.